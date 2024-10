Supermicro ने AI के लिए नया बहुमुखी सिस्टम डिज़ाइन प्रस्तुत किया है जो Edge पर अनुकूलन और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है

नया 3U सर्वर 18 GPUs तक को सपोर्ट करता है और इसमें P-cores के साथ दोहरे Intel® Xeon® 6900 सीरीज़ प्रोसेसर हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 9 अक्टूबर, 2024 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), AI, Cloud, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, ने नेटवर्क Edge पर AI इंफ़रेंसिंग के लिए अनुकूलित एक नए, बहुमुखी, उच्च-घनत्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफ़ॉर्म के लांच की घोषणा की है। चूंकि कंपनियां अपने दैनिक परिचालन में जटिल लार्ज लैंग्वेज मॉडलों (LLM) को अपनाना चाहती हैं, न्यूनतम विलंबता के साथ सीमांत स्थानों पर बड़ी मात्रा में डेटा का अनुमान लगाने में सक्षम नए हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। Supermicro के नवप्रवर्तनशील सिस्टम बहुमुखी प्रतिभा, प्रदर्शन और तापीय दक्षता को जोड़ते हैं, जिससे सिंगल सिस्टम में 10 दोहरे-चौड़ाई वाले पारंपरिक वायु-शीतित वातावरण में चलने में सक्षम GPUs उपलब्ध होते हैं।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "सिस्टम के अनुकूलित थर्मल डिज़ाइन के कारण, Edge डेटा सेंटरों में उपयोग करने के लिए Supermicro 256 कोर के उच्च घनत्व वाले 3U 20 PCIe सिस्टम में यह सभी प्रदर्शन प्रदान कर सकता है। चूंकि AI बाजार तेजी से बढ़ रहा है, ग्राहकों को डेटा उत्पन्न करने के स्थान के निकट, ऑन-प्रिमाइसेस पर LLM-आधारित एप्लीकेशनों को चलाने हेतु डेटा अनुमान के लिए एक शक्तिशाली, बहुमुखी समाधान की आवश्यकता होती है। हमारा नया 3U Edge AI सिस्टम उन्हें न्यूनतम विलंबता के साथ नवप्रवर्तनशील समाधान चलाने में सक्षम बनाता है।"

नए SYS-322GB-NR में P-cores, 8800 MT/s MRDIMM और 20 PCIe 5.0 विस्तारित स्लॉटों के साथ दो शक्तिशाली Intel® Xeon® 6900 प्रोसेसर सम्मिलित हैं। यह Supermicro सिस्टम विभिन्न प्रकार के सिंगल या दोहरी-चौड़ाई वाले GPUs को सपोर्ट करता है, या उच्च-प्रदर्शन I/O या अन्य ऐड-ऑन कार्डों के लिए कुछ विस्तारित स्लॉटों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, सर्वर में 6TB तक की RDIMM मेमोरी और 14 E1.S या 6 U.2 NVMe ड्राइव होते हैं।

इस सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले उदाहरण का एक मामला विनिर्माण उद्योग में है, जहां Supermicro के नए सिस्टम को कैमरों और सेंसरों से डेटा फ़ीड को संसाधित करने के लिए स्वचालित उत्पादन वातावरण में डेटा को दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित किए बिना ही साइट पर उपयोग किया जा सकता है। यह क्षमता नेटवर्किंग आवश्यकताओं और प्रतिक्रिया समय को कम करती है। बड़े पैमाने पर नियंत्रण कक्ष एक अन्य वातावरण है जहां SYS-322GB-NR उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, व जहां AI एक्सेलेरेटर कार्डों को 64 स्वतंत्र डिस्प्ले तक को सपोर्ट करने के लिए बहु-डिस्प्ले कार्डों के उपयोग से आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

Mobile World Congress (MWC), लास वेगास, में Supermicro

SYS-322GB-NR को 8-10 अक्टूबर को MWC लास वेगास के दौरान Supermicro के बूथ #518 पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, Supermicro द्वारा NVIDIA, AMD और Intel Xeon 6 प्रोसेसर युक्त सिस्टमों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें निम्न प्रकार के X14 फैमिली Edge और टेल्को सिस्टम सम्मिलित हैं:

SYS-222HE-FTN - एक 2U में फ्रंट I/O एक्सेस वाले कम-गहराई फॉर्म फैक्टर में डुअल Intel Xeon 6 प्रोसेसर के साथ टेल्को Edge पर Hyper-E डेटा सेंटर प्रदर्शन करता है

SYS-212B-FN2T - E-cores और GPU सपोर्ट के साथ सिंगल Intel Xeon 6700 सीरीज़ प्रोसेसर वाले टेल्को और Edge डिप्लॉयमेंट में AI के लिए 2U कम-गहराई वाला सिस्टम

SYS-E403-14B-FRN2T- Intel Xeon 6700 सीरीज़ प्रोसेसर को दूरस्थ वातावरण में लाने में सक्षम E-cores और GPU की सपोर्ट के साथ एक बॉक्स PC आकार का, दीवार पर लगाने योग्य Edge उपकरण

AS -1115S-FDWTRT - ORAN, Core और प्रबंधित सेवाओं के लिए Telco प्रदर्शन प्रस्तुत करने वाला एक 1U NEBS अनुपालक सिस्टम। यह सिस्टम AMD EPYC 8004 सीरीज़ प्रोसेसर का उपयोग करता है और अत्यधिक कार्यभारों के लिए 1 सिंगल-चौड़ाई GPU ऐक्सेलरेटर तक को सपोर्ट करता है।

Supermicro हार्डवेयर सिस्टमों के प्रदर्शन के अतिरिक्त, NVIDIA के साथ साझेदारी में, हम संयुक्त रूप से Enterprise AI, Retail, Telco Edge और वित्तीय सेवाओं सहित ऑन-प्रिमाइसेस और Edge एप्लीकेशनों के लिए इन्फरेंसिंग और AI समाधानों का प्रदर्शन करेंगे। हम NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo, NVIDIA Metropolis, दूरस्थ प्रबंधन, सुरक्षा और नेटवर्किंग सहित प्रमुख जनरेटिव AI समाधानों का प्रदर्शन करेंगे। दूरसंचार के लिए, Supermicro और NVIDIA द्वारा NVIDIA तथा Supermicro समाधानों का उपयोग करते हुए एक लाइव AI RAN समाधान का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदर्शन, प्रबंधन और AI उपयोग के मामले प्रदर्शित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, MWC लास वेगास में Supermicro और Intel का नया संयुक्त समाधान भी प्रदर्शित किया गया है, जो मजबूत IP65 आउटडोर Edge सिस्टम को अंतर्निर्मित AI नेटवर्क एक्सेलेरेटर और Intel® Deta Centre GPU Flex 170 के साथ जोड़ता है। यह समाधान एक ही उपकरण में कई निजी 5G नेटवर्कों के साथ-साथ Edge AI एप्लीकेशनों की तीव्र और किफायती उपयोग को सक्षम बनाता है। इन नेटवर्कों का उपयोग विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा किया एवं लाभ उठाया जा सकता है, तथा ये औद्योगिक और परिसर स्थलों, आयोजन स्थलों और स्मार्ट शहरों जैसे सघन वातावरण के लिए एक स्केलेबल समाधान प्रदान करते हैं।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Application-Optimized Total IT Solutions की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए Cloud से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए, Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और भी अधिक समर्थ बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है, जो पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, Storage, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति हैं।

