Supermicro introduceert een nieuw veelzijdig systeemontwerp voor AI voor optimalisatie en flexibiliteit aan de rand

SAN JOSE, Calif., 8 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI, cloud, opslag en 5G/Edge, kondigt de lancering aan van een nieuw, veelzijdig infrastructuurplatform met hoge dichtheid, geoptimaliseerd voor AI-inferencing aan de netwerkrand. Nu bedrijven complexe grote taalmodellen (LLM) in hun dagelijkse activiteiten willen opnemen, is er behoefte aan nieuwe hardware die in staat is om grote hoeveelheden gegevens met minimale latentie in de randlocaties te verwerken. Supermicro's innovatieve systeem combineert veelzijdigheid, prestaties en thermische efficiëntie om tot 10 dubbelbrede GPU's te leveren in een enkel systeem dat in traditionele luchtgekoelde omgevingen werkt.

"Dankzij het geoptimaliseerde thermische ontwerp van het systeem kan Supermicro al deze prestaties leveren in een high-density 3U 20 PCIe-systeem met 256 cores dat kan worden ingezet in edge datacenters," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Door de exponentiële groei van de AI-markt hebben klanten een krachtige, veelzijdige oplossing voor inferentiegegevens nodig om LLM-gebaseerde toepassingen op locatie uit te voeren, dicht bij de plek waar de gegevens worden gegenereerd. Met ons nieuwe 3U Edge AI-systeem kunnen zij innovatieve oplossingen uitvoeren met minimale latentie."

De nieuwe SYS-322GB-NR bevat twee krachtige Intel® Xeon® 6900-processors met P-cores, 8800 MT/s MRDIMM en tot 20 PCIe 5.0-uitbreidingssleuven. Dit Supermicro-systeem ondersteunt verschillende GPU's met enkele of dubbele breedte, of om enkele van de uitbreidingssleuven te gebruiken voor krachtige I/O of andere add-on kaarten. Daarnaast beschikt de server over maximaal 6 TB RDIMM-geheugen en maximaal 14 E1.S of 6 U.2 NVMe-schijven.

Een gebruiksgeval met dit systeem is bijvoorbeeld in de productie-industrie, waar het nieuwe systeem van Supermicro on-site kan worden ingezet in een geautomatiseerde productieomgeving om datafeeds van camera's en sensoren te verwerken zonder dat de gegevens naar een externe locatie hoeven te worden overgebracht. Deze optie vermindert de netwerkvereisten en verbetert de responstijden. Een andere omgeving waar de SYS-322GB-NR zal uitblinken zijn grootschalige controlekamers, waar de AI-acceleratiekaarten gedeeltelijk kunnen worden vervangen door kaarten met meerdere beeldschermen om tot 64 onafhankelijke beeldschermen te ondersteunen.

Supermicro op Mobile World Congress (MWC) Las Vegas

De SYS-322GB-NR wordt getoond op Supermicro's stand #518 tijdens MWC Las Vegas, 8-10 oktober. Daarnaast zijn er Supermicro systemen met NVIDIA, AMD en Intel Xeon 6-processors te zien, waaronder X14 edge en telco-systemen, onder meer:

SYS-222HE-FTN - de Hyper-E brengt datacenterprestaties naar de telco-rand met een dubbele Intel Xeon 6-processor in een 2U, korte vormfactor met I/O-toegang aan de voorkant

SYS-212B-FN2T - een 2U- systeem met geringe diepte voor AI in telco- en edge-implementaties, en één Intel Xeon 6700-serie processor met E-cores en GPU-ondersteuning

SYS-E403-14B-FRN2T- een randapparaat ter grootte van een box-pc met muurbevestiging dat de Intel Xeon 6700-serie processor met E-cores en GPU-ondersteuning naar externe omgevingen kan brengen

AS -1115S-FDWTRT - een 1U NEBS-conform systeem dat Telco-prestaties levert voor ORAN, Core en beheerde services. Dit systeem maakt gebruik van de AMD EPYC 8004-serie processor en ondersteuning van maximaal 1 GPU-accelerator met enkele breedte voor zware werklasten.

Naast de presentatie van Supermicro hardwaresystemen zijn er, in samenwerking met NVIDIA, gezamenlijk inferencing en AI-oplossingen te zien voor de on-premise en Edge-toepassingen, van Supermicro, waaronder Enterprise AI, Retail, Telco Edge en Financial Services. De belangrijkste generatieve AI-oplossingen worden er getoond, waaronder NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo, NVIDIA Metropolis, beheer op afstand, beveiliging en netwerken. Voor Telecom zullen Supermicro en NVIDIA een live AI RAN-oplossing demonstreren met NVIDIA- en Supermicro-oplossingen die prestaties, beheer en AI-gebruikscases laten zien.

Ook te zien op MWC Las Vegas is de nieuwe gezamenlijke oplossing van Supermicro en Intel die het robuuste IP65 Outdoor Edge-systeem combineert met een ingebouwde AI-netwerk-accelerator en Intel® Data Center GPU Flex 170. Met deze oplossing kunnen meerdere private 5G-netwerken en Edge AI-toepassingen in één apparaat snelle en kosteneffectief worden ingezet. Verschillende gebruikers kunnen de netwerken inzetten en exploiteren, waarbij een schaalbare oplossing wordt geboden voor dichtbevolkte omgevingen zoals industriële en campuslocaties, locaties en slimme steden.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's deskundigheid op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, zodat wij innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, kunnen realiseren voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

