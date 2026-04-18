TVU Networks ने TVU Go: The Tech Behind the World's Biggest IRL Streams is Now an App लॉन्च किया

सिग्नल, सेटअप & ड्राप्ट स्ट्रीमों की चिंता किए बिना कहीं भी लाइव प्रसारण करें

क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया, 18 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- विश्व के सबसे बड़े IRL स्ट्रीमरों को लाइव होने पर पांच महाद्वीपों में प्रसारण करने वाली IShowSpeed से लेकर Kai Cenat के 71 घंटे के Streamer University इवेंट तक, वे TVU पर निर्भर करते हैं। TVU बैकपैक प्रोफेशनल IRL प्रोडक्शन में गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है; किसी स्ट्रीम के फेल नहीं होने की स्तिथि में क्रिएटर इसी का उपयोग करते हैं।

अब वही टेक्नोलॉजी आपकी जेब में है।

tvugo

TVU Networks ने आज अपने दर्शकों के लिए अद्वितीय, आकर्षक सामग्री अनुभव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक स्ट्रीमरों के लिए तैयार किए गए एक मोबाइल ऐप,TVU Go की घोषणा की है। अब iOS और Android पर $29/महीने से शुरू होने वाले मूल्य पर उपलब्ध TVU Go, TVU बैकपैक के पीछे की मूल टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन में लाता है: स्ट्रीमरों को सीधे लाइव हो सकने के लिए कनेक्टिविटी, स्थिरता और प्रदर्शन को स्वचालित रूप से हैंडल करना।

वास्तविक जीवन में स्ट्रीमिंग का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक उपकरण उतने विकसित नहीं हुए हैं।

अधिकांश मोबाइल स्ट्रीमिंग ऐप्स या तो एक ही कनेक्शन पर निर्भर करते हैं या बुनियादी सुविधाओं को अनलॉक करने के लिए कई उपकरणों, अलग-अलग ऐप्स और बाहरी सर्वरों को एक साथ जोड़ते हैं। भले ही मल्टी-कनेक्शन सेटअप संभव हों, लेकिन उन्हें कॉन्फ़िगर करना और बनाए रखना मुश्किल होता है। जब सिग्नल कमजोर हो जाता है, तो स्ट्रीम समाप्त हो जाती है, और आपके दर्शक भी उसके साथ चले जाते हैं।

TVU Go उस जटिलता को दूर करता है। यह एक ही ऐप में एकीकरण, कनेक्टिविटी, बिटरेट और रिकवरी को स्वचालित रूप से हैंडल आर्ट है, जिससे आपको बिना किसी सेटअप के मल्टी-कनेक्शन स्ट्रीमिंग के लाभ मिलते हैं।

TVU Go आदर्श परिस्थितियों के बजाए वास्तविक विश्व की परिस्थितियों के लिए बनाया गया है।

यह सेलुलर और Wifi का एक ही, अधिक मजबूत कनेक्शन में संयोजन करता है और वास्तविक समय में लगातार अनुकूलित होता रहता है, जिससे कमजोर या अस्थिर सिग्नल वाले वातावरण में भी उपयोग योग्य स्ट्रीम बनी रहती है। यदि कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है, तो ऐप स्वत: ही आपकी स्ट्रीम को लाइव और स्थिति में सुधार होते ही उसे दोबारा शुरू कर देता है।

यह TVU की ISX ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित वही सिस्टम है जिसका उपयोग पेशेवर प्रसारण उत्पादन में किया जाता है।

TVU Networks के CEO, Paul Shen, ने कहा, "हमने IRL स्ट्रीमिंग को एक विशिष्ट क्षेत्र से वैश्विक आंदोलन में बदलते हुए देखा है, और TVU सबसे बड़े क्षणों के पीछे ही रहा है। अभी भी ऐसे क्रीएटर मौजूद हैं जो वास्तविक दर्शक वर्ग बना रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। TVU Go उन्हें उनकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिससे वे उनके द्वारा निर्माण किए जा रहे समुदायों से जुड़े रहते हैं।"

स्ट्रीमर्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और कुछ नहीं

TVU Go को जटिल बनाए बिना शक्तिशाली होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनावश्यक सेटअप के बिना स्ट्रीमरों को पर्याप्त आवश्यकता वाले उपकरण उपलब्ध कराना:

लाइव बने रहना:

सेलुलर और Wifi को एक आत्मनिर्भर धारा में संयोजित करना

डिस्कनेक्ट प्रोटेक्शन सिग्नल ड्रॉप होने पर भी आपकी स्ट्रीम को बनाए रखना

कहीं भी बनाएं:

पिक्चर-इन-पिक्चर और स्प्लिट स्क्रीन के साथ डुअल कैमरा (POV + Face)

प्रो-लेवल फीचर्स में चैट, ओवरले (PNG/अल्फा + HTML) और अंतर्निहित स्क्रीन शेयरिंग

और भी बड़ा सोचें:

एक साथ पांच प्लेटफॉर्म तक स्ट्रीम करना

अपने डेस्कटॉप पर OBS या IRL टूलकिट से शुरु करना, फिर स्ट्रीम को बीच में रोके बिना अपने फ़ोन पर स्विच करना

"वास्तविक जीवन में स्ट्रीमिंग करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है," टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाले एक IRL स्ट्रीमर, MeesterKeem, ने कहा। "TVU Go आपको एक ही ऐप में डिस्कनेक्ट प्रोटेक्शन, पिक्चर-इन-पिक्चर, मल्टी-स्ट्रीमिंग जैसी सभी सुविधाएं देता है। आपको किसी और चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐप डाउनलोड करते ही आपको सब कुछ मिल जाता है।"

आधिकारिक सपोर्ट पार्टनर: UnlimitedIRL

TVU Go ने UnlimitedIRL को अपने आधिकारिक सपोर्ट पार्टनर के रूप में शामिल करते हुए लॉन्च किया है। विश्व के कुछ सबसे बड़े IRL प्रोडक्शन को सशक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध UnlimitedIRL, स्ट्रीमरों को पहले दिन से ही TVU Go का अधिकतम लाभ उठाने में सहायता करने के लिए व्यावहारिक विशेषज्ञता प्रदान करती है।

मूल्य निर्धारण और उपलब्धता

TVU Go अब Apple App Store और Google Play Store पर उपलब्ध है। सभी प्लान में 3 दिन का निःशुल्क ट्रायल शामिल है।

TVU Go स्टार्टर $29/माह

50 स्ट्रीमिंग घंटे प्रति माह. सिंगल गंतव्य। ISX डुअल-पाथ सिग्नल एकीकरण, डुअल कैमरा, ओवरले, चैट, स्क्रीन शेयर।

असीमित TVU Go $69/माह

असीमित स्ट्रीमिंग घंटे। एक साथ 5 गंतव्यों तक। OBS और कस्टम सर्वर एकीकरण, डिस्कनेक्ट सुरक्षा, प्राथमिकता आधारित सपोर्ट।

TVU Networks का परिचय

TVU Networks एक IP-आधारित लाइव वीडियो समाधानों में विशेषज्ञता वाली टेक्नोलॉजी कंपनी है। 2005 से, TVU ने पूरे विश्व के प्रसारकों, खेल लीगों, समाचार संगठनों और सामग्री निर्माताओं को लाइव वीडियो कैप्चर, प्रसारण, वितरण और प्रबंधन के लिए क्लाउड और हार्डवेयर-आधारित उपकरण प्रदान किए हैं। TVU का पेटेंट प्राप्त ISX ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल 100 से अधिक देशों में लाइव प्रस्तुतियों को सशक्त बनाता है। TVU Networks का मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए, www.tvunetworks.com पर जाएं।

UnlimitedIRL का परिचय

UnlimitedIRL क्रीऐटरों, ब्रांडों और आयोजनों के लिए पेशेवर स्तर के मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग समाधान प्रदान करता है। यह कंपनी अपने ऑल-इन-वन, बॉन्डेड स्ट्रीमिंग सिस्टम, IRL बैकपैक के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। UnlimitedIRL स्ट्रीमरों को उच्च गुणवत्ता और कम विलंबता वाले वीडियो के साथ वस्तुतः कहीं से भी लाइव जाने की सुविधा प्रदान करता है। शीर्ष प्रभावकारी व्यक्तियों और वैश्विक ब्रांडों द्वारा समान रूप से विश्वसनीय, UnlimitedIRL मोबाइल कंटेंट निर्माण के भविष्य को आकार दे रहा है। अधिक जानने के लिए www.unlimitedirl.com पर जाएं

उत्पाद पृष्ठ: www.tvugo.app

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2959037/tvugo.jpg