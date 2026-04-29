TVU NetworksがTVU Goを発表：世界最大のIRLストリームを支える新しいアプリ

電波状況、セットアップ、伝送障害を心配することなく、どこでもライブ配信が可能

クパチーノ、カリフォルニア州、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- 5大陸にわたるIShowSpeedの放送から、Kai Cenatによる71時間の「Streamer University」イベントまで、世界最大のIRLストリーマーがライブ配信を行う際、彼らはTVUを頼りにしています。TVUバックパックは、プロのIRL制作におけるゴールドスタンダードとなっています。ストリームを失敗させられない場面で、クリエイターが選ぶのがTVUです。

今、その同じテクノロジーがさらに使いやすく。

本日、TVU Networksは、視聴者のためにユニークで魅力的なコンテンツ体験を制作することに集中したいストリーマー向けに開発されたモバイルアプリ「TVU Go」を発表しました。iOSおよびAndroidで月額29ドルから利用可能なTVU Goは、TVUバックパックのコア技術をスマートフォンに搭載。接続性、安定性、およびパフォーマンスを自動的に処理するため、ストリーマーはライブ配信を開始することだけに集中できます。

IRLストリーミングは爆発的に普及したが、ツールが追いついていない

ほとんどのモバイルストリーミングアプリは、単一のネットワーク接続を使用して、基本機能を利用するために複数のデバイス、別々のアプリ、および外部サーバーをつなぎ合わせる必要があります。ボンディング回線接続のセットアップが可能であっても、設定やメンテナンスが複雑です。信号が落ちればストリームは終了し、視聴者も去ってしまいます。

TVU Goはそのような複雑さを取り除き、アグリゲーション、接続性、ビットレート、およびリカバリを1つのアプリで自動的に処理するため、セットアップ不要でマルチ接続ストリーミングの利点を得ることができます。

TVU Goは完璧な環境ではなく、現実の状況に合わせて作られている

セルラーとWi-Fiを1つの耐障害性の高い接続にボンディング接続し、リアルタイムで継続的に適応することで、電波が弱く不安定な環境でも使用可能なストリームを維持します。接続が完全に切断されても、アプリは自動的にストリームをライブ状態に保ち、状況が改善されるとすぐに復旧します。

これを支えているのは、プロの放送制作で使用されているのと同じシステムであるTVUのISX伝送技術です。

TVU NetworksのCEOであるPaul Shenは次のように述べています。「私たちはIRLストリーミングがニッチなものから世界的なムーブメントに成長するのを見守ってきました。TVUはその大きな瞬間の舞台裏に常に存在してきました。今、本物のオーディエンスを築き、熱心に取り組んでいるクリエイターたちがいます。TVU Goは、彼らの野心に見合う信頼性を提供し、彼らが築き上げているコミュニティとのつながりを維持します。」

ストリーマーにとって重要なことだけを、余計なものなしで

TVU Goは、複雑さを排除しつつ強力であるように設計されています。余分なセットアップなしで、ストリーマーが実際に必要とするツールを提供します。

ライブを維持：

セルラーとWi-Fiを1つの耐障害性の高いストリームに統合

信号が途絶えてもストリームを継続する切断保護機能

どこでも制作：

ピクチャーインピクチャーと画面分割を備えたデュアルカメラ（POV + Face）

チャット、オーバーレイ（PNG/アルファ + HTML）、および画面共有などのプロレベルの機能を内蔵

より大規模に：

最大5つのプラットフォームへ同時にストリーミング

デスクトップのOBSまたはIRL Toolkitで開始し、ストリームを落とすことなくスマートフォンに切り替え可能

IRLストリーマーのMeesterKeem氏は次のように述べています。「IRL配信をしたい人々にとって、これは素晴らしい選択肢です。TVU Goは、切断保護、ピクチャーインピクチャー、マルチストリーミングまで、すべてを1つのアプリで提供します。他に何も心配する必要はありません。このアプリを手に入れれば、すべてが揃います。」

公式サポートパートナー：UnlimitedIRL

TVU Goのリリースにあたり、UnlimitedIRLが公式サポートパートナーとなります。世界最大級のIRL制作を支えることで知られるUnlimitedIRLは、ストリーマーが初日からTVU Goを最大限に活用できるよう、実践的な専門知識を提供します。

価格および発売時期

TVU Goは現在、Apple App StoreおよびGoogle Play Storeで入手可能です。すべてのプランに3日間の無料トライアルが含まれています。

TVU Go Starter：月額29ドル

月間50時間のストリーミング。単一の配信先。ISXデュアルパス信号集約、デュアルカメラ、オーバーレイ、チャット、画面共有。

TVU Go Unlimited：月額69ドル

ストリーミング時間無制限。最大5つの同時配信先。OBSおよびカスタムサーバーの統合、切断保護、優先サポート。

TVU Networksについて

TVU Networksは、IPベースのライブビデオソリューションを専門とするテクノロジー企業です。2005年以来、TVUは世界中の放送局、スポーツリーグ、報道機関、およびコンテンツ制作者に対し、ライブ映像のキャプチャ、伝送、配信、および管理のためのクラウドおよびハードウェアベースのツールを提供してきました。TVUの特許取得済みISX伝送プロトコルは、100カ国以上のライブプロダクションを支えています。TVU Networksはカリフォルニア州マウンテンビューに本社を置いています。詳しくはwww.tvunetworks.comをご覧ください。

UnlimitedIRLについて

UnlimitedIRLは、クリエイター、ブランド、およびイベント向けにプロ仕様のモバイルライブストリーミングソリューションを提供しています。オールインワンのボンディングストリーミングシステムである「IRL Backpack」で最もよく知られています。UnlimitedIRLは、ストリーマーが実質的にどこからでも高品質かつ低遅延のビデオでライブ配信できるよう支援します。トップインフルエンサーやグローバルブランドから信頼されているUnlimitedIRLは、モバイルコンテンツ制作の未来を切り拓いています。詳しくはwww.unlimitedirl.comをご覧ください

製品ページ：www.tvugo.app

SOURCE TVU Networks