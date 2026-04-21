TVU Networks, TVU Go 출시…세계 최대규모의 IRL 스트리밍 기술을 모바일 앱으로 구현

신호, 설정, 끊김 걱정 없이 어디서나 라이브 방송 가능

쿠퍼티노, 캘리포니아 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 다섯 대륙을 넘나들며 방송하는 IShowSpeed부터 71시간에 걸친 (Kai Cenat의 (Streamer University) 이벤트에 이르기까지, 전 세계 주요 IRL 스트리머들이 라이브 방송을 진행할 때 이들은 TVU Networks의 기술을 활용하고 있다. TVU 백팩은프로 IRL 제작 분야에서 사실상의 표준으로 자리 잡았으며, 스트리밍 실패가 허용되지 않는 상황에서 크리에이터들이 선택하는 장비다.

이제 동일한 기술을 간편하게 사용할 수 있다.

TVU Networks가 4월 17일, 스트리머들이 독특하고 매력적인 콘텐츠 경험을 제작하는 데 집중할 수 있도록 설계된 모바일 애플리케이션 TVU Go를 발표했다. 현재 iOS와 Android에서 월 29달러부터 이용할 수 있는 TVU GO는 TVU 백팩의 핵심 기술을 스마트폰에 구현해 연결성, 안정성 및 성능을 자동으로 관리함으로써 스트리머가 별도 설정 없이 바로 라이브를 시작할 수 있도록 지원한다.

폭발적으로 성장한 IRL 스트리밍의 속도를 따라가지 못했던 도구들

대부분의 모바일 스트리밍 앱은 단일 연결에만 의존하거나, 기본 기능을 구현하기 위해 여러 기기와 별도의 앱 및 외부 서버를 조합해야 한다. 다중 연결 구성이 가능하더라도 설정과 유지가 복잡하다. 신호가 끊기면 스트림도 종료되며, 시청자 역시 함께 이탈하게 된다.

TVU GO는 이러한 복잡성을 제거한다. 하나의 앱에서 통합, 연결, 비트 레이트 및 복구를 자동으로 처리해 별도의 설정 없이도 다중 연결 스트리밍의 이점을 제공한다.

이상적인 환경이 아닌 실제 환경을 위해 설계된 TVU GO

이 앱은 셀룰러와 Wi-Fi를 결합해 더욱 안정적인 단일 연결을 형성하고, 실시간으로 지속적으로 적응해 신호가 약하거나 불안정한 환경에서도 사용할 수 있는 스트림을 유지한다. 연결이 완전히 끊어질 경우에도 스트림을 자동으로 유지하고, 환경이 개선되면 즉시 복구된다.

이는 전문 방송 제작에 사용되는 TVU의 ISX 전송 기술을 기반으로 한다.

TVU Networks의 폴 션(Paul Shen) 최고경영자는 "IRL 스트리밍이 틈새시장에서 글로벌 움직임으로 성장하는 과정을 지켜봤고, TVU는 그 주요 순간들 뒤에 있었다"고 말했다. 이어 "지금도 실제 시청자층을 구축하며 노력하는 크리에이터들이 존재한다. TVU GO는 그들의 야망에 걸맞은 안정성을 제공해, 구축 중인 커뮤니티와의 연결을 유지할 수 있도록 한다"고 덧붙였다.

스트리머에게 필요한 것만, 불필요한 것은 제외

TVU GO는 강력하면서도 복잡하지 않도록 설계됐으며, 추가 설정 없이 필요한 기능만 제공한다.

실시간 유지:

셀룰러와 Wi-Fi를 결합해 안정적인 스트림 제공

신호가 끊겨도 방송을 유지하는 연결 보호 기능

어디서나 제작하기:

듀얼 카메라(POV + 얼굴) 지원, PIP(화면 속 화면) 및 분할 화면 기능

채팅, 오버레이(PNG/알파 + HTML), 화면 공유 등 프로급 기능 내장

스트리밍 범위 확장하기:

최대 5개 플랫폼 동시 스트리밍

데스크톱의 OBS 또는 IRL 툴킷(IRL Toolkit)에서 시작한 후, 스트림 중단 없이 모바일로 전환 가능

기술 중심 IRL 스트리머 미스터킴(MeesterKeem)은 "이는 IRL 스트리밍을 원하는 사람들에게 매우 좋은 선택지"라고 말했다. 이어 "TVU GO는 연결 끊김 보호, 화면 속 화면, 멀티 스트리밍 등 모든 기능을 하나의 앱에 담고 있어 다른 걱정을 할 필요가 없다"고 덧붙였다.

공식 지원 파트너: Unlimited IRL

TVU GO는 공식 지원 파트너로 언리미티드IRL(UnlimitedIRL)과 함께 출시된다. 세계 최대 규모의 IRL 제작을 지원해 온 Unlimited IRL은 TVU GO를 사용하는 스트리머들이 초기부터 최대한의 성과를 낼 수 있도록 실용적인 전문성을 제공한다.

가격 및 이용 가능 여부

TVU GO는 현재 애플 앱스토어(Apple App Store)와 구글 플레이 스토어(Google Play Store)에서 이용할 수 있으며, 모든 요금제에 3일 무료 체험이 포함된다.

TVU GO Starter: 월 29달러

월 50시간 스트리밍, 단일 플랫폼 송출, ISX 듀얼 경로 신호 집계, 듀얼 카메라, 오버레이, 채팅, 화면 공유 지원

TVU GO Unlimited: 월 69달러

무제한 스트리밍, 최대 5개 플랫폼 동시 송출, OBS 및 사용자 정의 서버 연동, 연결 끊김 보호, 우선 지원 제공

TVU Networks 소개

TVU Networks는 IP 기반 라이브 영상 솔루션을 전문으로 하는 기술 기업이다. 2005년 설립 이후 방송사, 스포츠 리그, 뉴스 기관 및 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 라이브 영상 캡처, 전송, 배포 및 관리용 클라우드 및 하드웨어 기반 도구를 제공해 왔다. TVU의 특허받은 ISX 전송 프로토콜은 100개국 이상에서 라이브 제작에 활용되고 있다. 본사는 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에 위치해 있다. 자세한 내용은 www.tvunetworks.com 에서 확인할 수 있다.

언리미티드IRL 소개

언리미티드IRL은 크리에이터, 브랜드 및 이벤트를 위한 전문급 모바일 라이브 스트리밍 솔루션을 제공한다. 올인원 결합형 스트리밍 시스템인 IRL 백팩(IRL Backpack)으로 잘 알려져 있으며, 고품질 저지연 영상으로 어디서나 라이브 방송이 가능하도록 지원한다. 주요 인플루언서와 글로벌 브랜드들로부터 신뢰받고 있으며, 모바일 콘텐츠 제작의 미래를 선도하고 있다. 자세한 내용은 www.unlimitedirl.com에서 확인할 수 있다.

제품 페이지: www.tvugo.app

SOURCE TVU Networks