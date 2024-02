Artmarket.com: Artprice commenta il lancio del fondo d'investimento FrenchArtFund, regolamentato dalla AMF

PARIGI, 6 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket ha letto l'articolo di Martine Robert e Anne-Sophie Vion pubblicato il 25 gennaio 2024 sul quotidiano finanziario francese LES ECHOS dal titolo "In esclusiva: FrenchArtFund, il primo fondo d'investimento nel mercato dell'arte regolamentato dalla AMF", in cui si accenna ad Artprice come uno specifico valore ricercato dal Fondo professionale misto specializzato nel mercato dell'arte:

Artprice100© vs. S&P 500 vs. STOXX Europe 50 - Base 100 in January 2000 FRENCHartFUND by INOCAP Gestion

L'articolo solleva molte domande che ci hanno spinto a contattare il fondatore di Inocap Gestion e del fondo d'investimento FrenchArtFund, Olivier Bourdelas, per maggiori informazioni sull'origine di questo fondo e sui suoi termini e obiettivi. Il fondo è stato lanciato il 1° febbraio 2024.

Al termine di una lunga discussione ci siamo trovati d'accordo sul fatto che le nostre visioni del mercato dell'arte hanno molti punti in comune ed è risultato chiaro che i motivi di Olivier Bourdelas alla base del lancio del FrenchArtFund sono molto in linea con la nostra valutazione delle esigenze del mercato dell'arte francese.

L'articolo del LES ECHOS descrive Olivier Bourdelas come segue: "Da venti anni un collezionista d'arte ma anche fondatore, nel 2007, di Inocap Gestion, una società che già sostiene vari istituti culturali francesi e impegnata in un programma di acquisizione di opere create da giovani artisti.[…], Olivier Bourdelas – che è anche l'amministratore della Maison Européenne de la Photographie (Casa europea della fotografia) e della Fondazione Neuflize OBC per le Arti visive, ha sviluppato un ponte tra la sua professione e la sua passione".

Il mercato dell'arte e i mercati finanziari

Durante la nostra discussione Olivier Bourdelas ha confermato il suo punto di vista, ossia che il mercato dell'arte sotto certi aspetti somiglia molto ai mercati finanziari, dicendo che "tra i due mondi c'è un alto grado di simmetria". Questa osservazione rispecchia perfettamente i risultati della ricerca storica condotta da Artprice by Artmarket e gran parte del suo lavoro e delle sue pubblicazioni negli ultimi decenni. Gli strumenti di indicizzazione ed econometrici di Artprice sono essenziali per la creazione di fondi d'investimento sul mercato dell'arte.

Una volta confermate le nostre osservazioni condivise, non siamo stati sorpresi di scoprire che le nostre previsioni sono pure molto simili.

Investire nell'arte

Olivier Bourdelas: "In un mondo imprevedibile in cui è difficile trovare valore autentico, i risparmiatori cercano sempre di più qualcosa in cui abbia senso investire. Un investimento a lungo termine nell'arte produce e sostiene valori culturali e didattici diversi dagli investimenti tradizionali. Investire nell'arte quindi non rappresenta solo un investimento in un bene 'tangibile', ma anche un investimento divertente e 'presentabile' nel nostro futuro collettivo".

Artprice: "L'arte oggi è largamente considerata un investimento alternativo che offre non solo alti rendimenti ma anche una bassa correlazione con beni finanziari tipici. Investire in opere dei più grandi artisti (come Pablo Picasso, Claude Monet o Georgia O'Keeffe, per esempio) può quindi rendere più piena la vita dal punto di vista sia personale che finanziario, fintantoché prestiamo attenzione agli aspetti specifici del mercato dell'arte e, da tenere particolarmente presente, quanto tempo può trascorrere prima di riuscire a vendere un'opera d'arte unica".

Olivier Bourdelas: "L'arte contemporanea ha iniziato a conquistarci dieci anni fa. Fin dal 2013 appoggiamo la scena creativa francese acquistando un'opera a trimestre. E sosteniamo numerosi istituti, come la Maison Européenne de la Photographie a Parigi e il progetto Franciscaines a Dauville.

A livello personale, da 20 anni colleziono opere di artisti di tutti i Paesi. Ma ho anche fatto donazioni al Centre Georges Pompidou e sono un membro del consiglio di amministrazione di vari enti culturali, come la Maison Européenne de la Photographie e la Fondazione aziendale Neuflize OBC, mentre mia moglie è una fotografa.

Per la creazione del FrenchArtFund abbiamo creato un gruppo di cinque persone altamente qualificate, compresi due manager, un direttore delle operazioni e un manager per il marketing e le comunicazioni, mentre io stesso agisco da supporto. Abbiamo assunto persone veramente qualificate per dare al fondo ogni probabilità di riuscita.

Ciascuno dei due manager vanta quasi venti anni di esperienza nel mercato dell'arte, avendo lavorato presso le più grandi case d'asta internazionale, ed entrambi godono di una reputazione eccellente. Condividendo valori e conoscenze straordinarie, questo gruppo sarà responsabile a lungo termine insieme a me.

Focalizzeremo l'attenzione soprattutto su artisti che figurano nell'elenco Artprice Global Top 500 (in termini di giro d'affari annuale in relazione alle aste). Le opere saranno principalmente dipinti prodotti da artisti del periodo postbellico e contemporanei in una gamma di prezzi compresa tra 150 e 500.000 euro.

Per ridurre al minimo il rischio, concentreremo gli acquisti su opere create nel 20esimo e nel 21esimo secolo da artisti famosi, rappresentati da grandi gallerie internazionali, con storie comprovate di risultati positivi nel mercato secondario tramite case d'aste internazionali.

Per massimizzare il potenziale valore del fondo, investiremo anche in artisti emergenti rappresentati da gallerie che hanno una forte influenza e compaiono spesso nelle notizie riguardanti i musei.

Eviteremo di investire in opere di giovani artisti non ancora popolari sul mercato secondario e che ancora non figurano nelle principali collezioni istituzionali.

Tutti gli investimenti saranno effettuati dopo un'analisi esaustiva che comporterà un esame dettagliato dei risultati dell'asta riguardanti opere comparabili dell'artista e utilizzando una matrice di valutazione multicriterio proprietaria, che integra circa venti parametri.

Le opere saranno custodite in una sede riservata e ultrasicura presso uno dei principali operatori nel mercato dell'arte francese.

Una o due volte all'anno i nostri clienti e partner avranno l'opportunità di scoprire parte della collezione in una sede comoda, dove potranno recarsi con familiari e amici. In queste occasioni, un relatore, un direttore di museo o anche un curatore di mostre spiegherà la tecnica di un determinato artista o anche guiderà un dibattito o una conferenza su un movimento artistico, per esempio. La gamma di possibilità è così vasta in quest'area da non darci che l'imbarazzo della scelta.

Data la specificità di questa classe di beni, desideriamo stringere un rapporto speciale con i partecipanti al fondo. Nell'ambito del nostro obiettivo, auspichiamo di poter adottare un approccio preliminare, didattico con alcuni di loro, dando accesso a informazioni ed eventi ai quali non avrebbero mai partecipato senza di noi".

L'arte come un porto sicuro

Olivier Bourdelas considera l'arte "un porto sicuro durante periodi di crisi e inflazione". Artprice by Artmarket sostiene con forza questo approccio che è stato spiegato in dettaglio regolarmente nelle sue comunicazioni e nelle relazioni annuali di Art Market, come quella pubblicata nel 2023: "Negli ultimi 22 anni il mercato dell'arte ha mostrato di essere in grado di fare correzioni 'salvavita' per prevenire il suo indebolimento a dispetto di crisi finanziarie, economiche, della salute pubblica e geopolitiche".

Un mercato molto grande

Olivier Bourdelas: "Con 53 milioni di milionari e 2.153 miliardari nel mondo (un aumento del 53% in 5 anni), non c'è mai stato così tanto capitale investito nel mercato dell'arte. L'arte, e specialmente quella contemporanea, consente di differenziarsi e al contempo di diversificare il proprio patrimonio.

"Fin dal 2007, ogni anno in tutto il mondo sono stati creati quasi 750 musei. In 17 anni questo si traduce in oltre 10.000 musei".

thierry Ehrmann, Fondatore di Artprice e Presidente di Artmarket.com: "Nel 2017, durante il nostro studio concettualizzato del settore globale dei musei, abbiamo notato che nel mondo erano stati creati più musei tra il 2000 e il 2014 rispetto a tutto il 20esimo secolo e che nel 21esimo secolo ogni anno sarebbero stati aperti 700 nuovi musei d'arte di carattere internazionale, che naturalmente legittimeranno e acquisiranno opere d'arte che, a loro volta, rimanendo nelle collezioni de musei rafforzeranno il mercato dell'arte".

Performance del mercato dell'arte

Olivier Bourdelas, fondatore del FrenchArtFund, il primo fondo d'investimento nell'arte regolamentato dall'agenzia francese dei mercati finanziari, AMF (Autorité des marchés financiers), conta in misura notevole sui dati prodotti da Artprice by Artmarket, e soprattutto sulla performance dell'indice Artprice100© lanciato cinque anni fa, il 02/02/2018. L'obiettivo dell'indice Artprice100® consiste nell'osservare e quantificare l'aumento del valore del mercato dell'arte, e particolarmente del suo segmento più stabile. Questo nuovo indice scientifico si unisce a tutti gli altri strumenti per prendere decisioni sviluppati da Artprice. Artprice100® costituisce un nuovo ed essenziale benchmark per il mondo finanziario, che sta cercando nuovi investimenti in mercati efficienti.

L'indice Artprice100® è stato creato per rispondere alla richiesta dei clienti Artprice dei settori bancario e finanziario, particolarmente quelli operanti nel Private Banking, che desideravano un indice affidabile e duraturo.

Il fondo FrenchArtfund regolamentato dalla AMF si pone l'obiettivo di distanziare la concorrenza (altri fondi d'investimento nell'arte) sul mercato parigino.

Strategia di investimento

Olivier Bourdelas ha detto a Artprice by Artmarket che questo Fondo professionale misto specializzato nel mercato dell'arte investirà al 60% in opere d'arte create durante il 20esimo e il 21esimo secolo da artisti che figurano nell'elenco dei primi 500 al mondo. Inoltre investirà al 30% in azioni di aziende quotate in borsa a livello internazionale, selezionate secondo criteri rigorosi e che producono tutto il loro fatturato, o parte di esso, nel mercato dell'arte. Questa strategia doppia ottimizzerà la liquidità del fondo. Si aggiungerà a questo un massimo del 10% in obbligazioni UCITS e investimenti monetari.

I dati raccolti e prodotti da Artprice by Artmarket svolgeranno un ruolo essenziale nella strategia di investimento del FrenchArtFund con, per esempio, evoluzioni dei prezzi nel segmento del mercato dell'arte dal 1998 al 2022 basate sul nostro Indice dei prezzi dell'arte contemporanea rispetto all'Indice globale di Artprice (Base 100 a gennaio 1998).

Infine, Olivier Bourdelas ha confermato ciò che era stato annunciato nell'articolo del LES ECHOS di Martine Robert e Anne-Sophie Vion, ossia che il FrenchArtFund allocherà parte dei suoi fondi all'acquisizione di azioni in aziende collegate all'arte come Artprice, LVMH e Groupe Chargeurs.

Olivier Bourdelas:

"Abbiamo riflettuto a lungo su tutto questo per quattro anni e non abbiamo mai rilevato alcuna incompatibilità con la nostra attività storica. Inoltre non abbiamo mai incontrato alcuna particolare difficoltà collegata alla nascita, fin dal 2105, della nostra attività di gestione privata, che gradualmente si è integrata nell'azienda grazie a numerose sinergie che hanno arricchito il tutto. Sarà esattamente lo stesso con l'attività "Arte", credetemi!

Inoltre tutti e cinque i nostri nuovi assunti per questo fondo hanno tutte le capacità necessarie per attuare la nostra mission con successo. Tutti si avvantaggeranno dell'implementazione di questa nuova attività".

Olivier Bourdelas ha l'appoggio di KPMG e Oddo Bank.

"Se otterremo un grande successo – e faremo tutto il possibile per assicurarlo – potremmo considerare la separazione delle nostre attività e la creazione di una struttura completamente dedicata a questo investimento nel mercato dell'arte. Inocap Gestion naturalmente rimarrebbe l'azionista di riferimento, ma non siamo ancora a questo punto".

thierry Ehrmann:

"Mi congratulo con Olivier Bourdelas per la creazione del FrenchArtFund, il primo fondo d'investimento nel mercato dell'arte regolamentato dalla AMF. Questo lancio corrobora in tutti gli aspetti le nostre osservazioni e previsioni: la finanziarizzazione del mercato dell'arte, l'investimento nell'arte come un investimento alternativo e porto sicuro, e l'interesse degli istituti finanziari. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la standardizzazione del mercato dell'arte e la creazione di indici affidabili e a lungo termine da parte di Artprice by Artmarket fin dal 1997, e che ora forniscono indici e dati a valore aggiunto al FrenchArtFund.

Seguiremo da vicino e con grande interesse i progressi del FrenchArtFund. Data la profonda conoscenza che il fondatore ha del mercato dell'arte e il suo notevole successo nel mondo finanziario attraverso Inocap Gestion, che gestisce beni per 700 milioni di euro, lo straordinario lancio semplicemente aumenta la nostra aspettativa".

Il mercato finanziario parigino dovrebbe dare il benvenuto a questa iniziativa molto interessante che conferma la scalata della Francia nel mercato dell'arte globale negli ultimi anni – infatti è diventata il primo Paese europeo nel 2023 con un giro d'affari superiore a un miliardo di dollari. Inoltre, sia Christie che Sotheby sono di proprietà di francesi, rispettivamente François Pinault e Patrick Drahi.

Le informazioni e gli studi econometrici prodotti da Artmarket.com vengono presentati unicamente allo scopo di analizzare e comprendere le realtà statistiche del mercato dell'arte e non devono essere considerate in alcun modo un consiglio o un suggerimento né una sollecitazione a investire nel mercato dell'arte.

Immagini:

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Artprice by Artmarket pubblica il suo Rapporto sul mercato dell'arte contemporanea 2023:

