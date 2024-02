Artmarket.com: Artprice kommentiert die Einführung des Investmentfonds FrenchArtFund, der von der AMF reguliert wird\

PARIS, 6. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket hat den am 25. Januar 2024 in der französischen Finanzzeitung LES ECHOS veröffentlichten Artikel von Martine Robert und Anne-Sophie Vion mit dem Titel „Exklusive: FrenchArtFund, the first art investment fund regulated by the AMF" (Exklusiv: FrenchArtFund, der erste von der AMF regulierte Kunst-Investmentfonds) gelesen, in dem Artprice als ein besonderer Wert erwähnt wird, der von dem gemischten spezialisierten professionellen Kunstfonds verfolgt wird:

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/exclusif-frenchartfund-le-premier-fonds-dinvestissement-dans-lart-agree-par-lamf-2071367

Artprice100© vs. S&P 500 vs. STOXX Europe 50 - Base 100 in January 2000 FRENCHartFUND by INOCAP Gestion

Der Artikel wirft viele Fragen auf, die uns dazu veranlasst haben, mit Olivier Bourdelas, dem Gründer von Inocap Gestion und des Investmentfonds FrenchArtFund, Kontakt aufzunehmen, um mehr über die Entstehung dieses Fonds und seine Bedingungen und Ziele zu erfahren. Der Fonds wird heute (1. Februar 2024) aufgelegt.

Nach einem langen Gespräch kamen wir zu dem Schluss, dass unsere Visionen vom Kunstmarkt viele Gemeinsamkeiten aufweisen und es wurde deutlich, dass die Motive von Olivier Bourdelas für die Gründung des FrenchArtFund sehr mit unserer Einschätzung dessen übereinstimmen, was der französische Kunstmarkt braucht.

Der Artikel in LES ECHOS beschreibt Olivier Bourdelas wie folgt: „Er ist seit zwanzig Jahren Kunstsammler, gründete aber 2007 auch Inocap Gestion, ein Unternehmen, das schon jetzt französische Kultureinrichtungen unterstützt und ein Programm zum Erwerb von Werken junger Künstler aufgelegt hat.[...] Olivier Bourdelas, der auch Verwalter des Europäischen Hauses der Fotografie und der Stiftung OBC Neuflize für visuelle Künste ist, hat eine Brücke zwischen seinem Beruf und seiner Leidenschaft geschlagen."

Der Kunstmarkt und die Finanzmärkte

Im Laufe unseres Gesprächs bekräftigte Olivier Bourdelas seine Einschätzung, dass der Kunstmarkt viele Ähnlichkeiten mit den Finanzmärkten aufweist und dass es „eine große Symmetrie zwischen den beiden Welten" gibt. Diese Beobachtung deckt sich vollkommen mit den Ergebnissen der historischen Forschung von Artprice by Artmarket und einem Großteil der Arbeit und Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte. Die ökonometrischen Tools und die Index-Tools von Artprice sind für den Aufbau von Investmentfonds auf dem Kunstmarkt unverzichtbar.

Nach der Feststellung unserer gemeinsamen Beobachtungen waren wir nicht überrascht, dass auch unsere Prognosen für die Zukunft sich sehr ähneln.

In Kunst investieren

Olivier Bourdelas: „In einer unberechenbaren Welt, in der wahrer Wert nur schwer zu finden ist, sind Sparer zunehmend auf der Suche nach etwas Sinnvollem, in das sie investieren können. Eine langfristige Investition in Kunst schafft und unterstützt kulturelle und die Bildung fördernde Werte, die sich von traditionellen Investitionen unterscheiden. In Kunst zu investieren ist daher nicht nur eine Investition in einen „greifbaren" Wert, es ist auch eine unterhaltsame und „vorzeigbare" Investition in unsere gemeinsame Zukunft."

Artprice: „Kunst wird heute häufig als alternatives Investment betrachtet, das nicht nur hohe Renditen verspricht, sondern auch eine geringe Korrelation zu typischen Finanzanlagen aufweist. In Werke der größten Künstler (wie etwa Pablo Picasso, Claude Monet oder Georgia O'Keeffe) zu investieren, kann daher sowohl persönlich als auch finanziell bereichernd sein, solange wir die Besonderheiten des Kunstmarktes und vor allem die Zeit beachten, die es dauern kann, ein einzigartiges Kunstwerk zu verkaufen."

Olivier Bourdelas: „Unsere Liebesaffäre mit der zeitgenössischen Kunst begann vor zehn Jahren. Seit 2013 unterstützen wir die französische Kreativszene, indem wir pro Quartal ein Werk kaufen. Und wir unterstützen verschiedene Institutionen, darunter das Maison Européenne de la Photographie in Paris und das Projekt Franciscaines in Dauville.

Ich persönlich sammle bereits seit 20 Jahren Werke von Künstlern unterschiedlichster Herkunft. Ich spende aber auch Geld an das Centre Georges Pompidou und bin Vorstandsmitglied verschiedener Kultureinrichtungen, wie dem Maison Européenne de la Photographie und der Neuflize OBC Corporate Foundation, und meine Frau ist Fotografin.

Um den FrenchArtFund ins Leben zu rufen, haben wir ein Team von fünf hochqualifizierten Mitarbeitern zusammengestellt, darunter zwei Manager, ein operativer Leiter und ein Marketing- und Kommunikationsmanager, die von mir unterstützt werden. Wir haben ein wirklich hochkarätiges Team rekrutiert, um dem Fonds größtmögliche Erfolgschancen zu eröffnen.

Unsere beiden Manager blicken auf fast zwanzig Jahre Erfahrung auf dem Kunstmarkt zurück, haben mit den größten internationalen Auktionshäusern zusammengearbeitet und genießen einen ausgezeichneten Ruf. Dieses Team, das gemeinsame Werte teilt und über ein außergewöhnliches Wissen verfügt, wird langfristig an meiner Seite die Verantwortung übernehmen.

Wir werden uns hauptsächlich auf Künstler aus den Artprice Global Top 500 (gemessen am jährlichen Auktionsumsatz) konzentrieren. Bei diesen Werken wird es sich überwiegend um Gemälde von Künstlern der Nachkriegszeit und zeitgenössischen Künstlern in einer Preisspanne von 150 bis 500.000 € handeln.

Um das Risiko zu minimieren, werden wir uns bei unseren Käufen auf Werke von renommierten Künstlern aus dem 20. und 21. Jahrhundert konzentrieren, die von großen internationalen Galerien vertreten werden und auf dem Sekundärmarkt über internationale Auktionshäuser eine solide Erfolgsbilanz aufweisen.

Um das Wertpotenzial unseres Fonds zu maximieren, werden wir außerdem in aufstrebende Künstler investieren, die von einflussreichen Galerien vertreten werden und regelmäßig in Museen gezeigt werden.

Eine Investition in Werke junger Künstler, die auf dem Sekundärmarkt noch nicht bekannt sind und die noch nicht in großen institutionellen Sammlungen vertreten sind, werden wir nicht vornehmen.

Alle Investitionen werden nach einer gründlichen Analyse erfolgen, die eine detaillierte Prüfung der Auktionsergebnisse für vergleichbare Werke des Künstlers und die Verwendung einer proprietären Bewertungsmatrix mit mehreren Kriterien umfasst, in der rund zwanzig Parameter berücksichtigt werden.

Die Werke werden in einem extrem sicheren und geheimen Lagerraum bei einem der Hauptakteure auf dem französischen Kunstmarkt aufbewahrt.

Ein- oder zweimal pro Jahr werden unsere Kunden und Partner die Gelegenheit haben, einen Teil der Sammlung an einem netten Ort zu bewundern, zu dem sie mit Familie und Freunden eingeladen werden. Bei diesen Anlässen wird ein Redner, ein Museumsdirektor oder sogar ein Ausstellungskurator, einen Vortrag halten, um die Arbeitsweise eines Künstlers zu erläutern oder sogar eine Debatte oder Konferenz beispielsweise über eine künstlerische Bewegung zu leiten. Die Bandbreite der Möglichkeiten in diesem Bereich ist so groß, dass wir wirklich die Qual der Wahl haben werden.

In Anbetracht der Besonderheit dieser Anlageklasse möchten wir eine besondere Beziehung zu den Zeichnern unseres Fonds aufbauen. Wir hoffen, dass wir im Rahmen unserer Zielsetzung mit einigen von ihnen einen bildungsorientierten, inspirierenden Ansatz verfolgen und ihnen Zugang zu Informationen und Veranstaltungen verschaffen können, die sie ohne uns nie besucht hätten."

Kunst als sicherer Hafen

Olivier Bourdelas bezeichnet Kunst als „sicheren Hafen in Zeiten von Krisen und Inflation". Artprice by Artmarket befürwortet diesen Ansatz, der regelmäßig in seinen Mitteilungen und Jahresberichten über den Kunstmarkt, wie dem von 2023, zum Ausdruck gebracht wird: „Der Kunstmarkt hat in den vergangenen 22 Jahren bewiesen, dass er lebensrettende Korrekturen vornehmen kann, um seine Schwächung angesichts von Finanz-, Wirtschafts-, Gesundheits- und geopolitischen Krisen zu verhindern."

Ein sehr großer Markt

Olivier Bourdelas: „Es gibt 53 Millionen Millionäre und 2.153 Milliardäre auf der Welt (mit einem Anstieg von 53 % innerhalb von 5 Jahren), und noch nie wurde so viel Kapital in den Kunstmarkt investiert. Mit Kunst, und insbesondere mit zeitgenössischer Kunst, kann man sich von der Masse abheben und gleichzeitig sein Erbe diversifizieren."

„Seit 2007 wurden jedes Jahr nahezu 750 Museen weltweit gegründet. Das sind in siebzehn Jahren mehr als 10.000."

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und Vorsitzender von Artmarket.com: „2017 haben wir im Zuge unserer konzeptionellen Studie über die globale Museumsindustrie festgestellt, dass zwischen 2000 und 2014 weltweit mehr Museen gegründet wurden als im gesamten 20. Jahrhundert. Außerdem werden im 21. Jahrhundert jedes Jahr 700 neue Kunstmuseen mit internationalem Charakter eröffnet, die auf natürliche Weise Kunstwerke legitimieren und absorbieren werden, die dann wiederum durch ihren Verbleib in den Museumssammlungen den Kunstmarkt stärken werden."

Performance des Kunstmarktes

Olivier Bourdelas, Gründer des FrenchArtFund, des ersten von der AMF regulierten Kunstfonds, stützt sich in hohem Maße auf die Daten von Artprice by Artmarket und insbesondere auf die Performance des Artprice100©-Index, der vor fünf Jahren am 2. Februar 2018 eingeführt wurde. Die Mission von Artprice100® ist es, den Wertzuwachs des Kunstmarktes zu beobachten und zu quantifizieren, wobei der Schwerpunkt auf dem stabilsten Segment liegt. Dieser neue wissenschaftliche Index ergänzt alle anderen von Artprice entwickelten Entscheidungshilfen. Der Artprice100® ist ein neuer und unerlässlicher Benchmark für die Finanzwelt, die auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten in effizienten Märkten ist.

Die Entwicklung des Artprice100®-Index erfolgte als Reaktion auf die Nachfrage der Finanz- und Bankkunden von Artprice, insbesondere aus dem Bereich Private Banking, die sich einen zuverlässigen und dauerhaften Index wünschten.

Der von der AMF regulierte FrenchArtfund verspricht, seine Konkurrenten (andere Kunst-Investmentfonds) auf dem Pariser Markt zu überflügeln.

Anlagestrategie

Olivier Bourdelas erklärte gegenüber Artprice by Artmarket, dass dieser gemischte Specialized Professional Art Fund zu 60% in Kunstwerke investieren wird, die im 20. und 21. Jahrhundert von Künstlern geschaffen wurden, die zu den Top 500 der Welt zählen. Er wird außerdem zu 30% in Aktien börsennotierter internationaler Unternehmen investieren, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden und ihren Umsatz ganz oder teilweise mit Kunst erzielen. Diese Doppelstrategie wird die Liquidität des Fonds optimieren. Hinzu kommen maximal 10% in OGAW-Anleihen und Geldanlagen.

Die von Artprice by Artmarket gesammelten und aufbereiteten Daten werden bei der Anlagestrategie des FrenchArtFund eine wichtige Rolle spielen, beispielsweise in Bezug auf die Preisentwicklung nach Kunstmarktsegmenten von 1998 bis 2022, basierend auf unserem Contemporary Art Price Index im Vergleich zum Artprice Global Index (Basis 100 im Januar 1998).

Abschließend hat Olivier Bourdelas noch einmal bestätigt, was in dem Artikel von Martine Robert und Anne-Sophie Vion in LES ECHOS angekündigt wurde, und zwar, dass der FrenchArtFund einen Teil seiner Mittel für den Erwerb von Anteilen an kunstnahen Unternehmen wie Artprice, LVMH und Groupe Chargeurs aufwenden wird.

Olivier Bourdelas:

„Wir haben vier Jahre lang intensiv über all diese Dinge nachgedacht und konnten nie eine Unvereinbarkeit mit unseren bisherigen Geschäften feststellen. Außerdem sind wir auf keine besonderen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anstieg unserer Aktivitäten im Bereich der privaten Vermögensverwaltung seit 2015 gestoßen. Dank zahlreicher Synergieeffekte, die das Projekt als Ganzes bereicherten, wurde es nach und nach in das Unternehmen integriert. Mit unserer Tätigkeit im Bereich „Kunst" wird es genauso laufen, glauben Sie mir!

Darüber hinaus bringen unsere fünf neuen Mitarbeiter für diesen Fonds alle erforderlichen Fähigkeiten mit, um die Aufgabe des Fonds mit Erfolg umzusetzen. Von der Umsetzung dieser neuen Aktivität werden alle profitieren."

Olivier Bourdelas wird von KPMG und der Oddo Bank unterstützt.

„Wenn wir großen Erfolg haben – und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dies zu gewährleisten – könnten wir in Erwägung ziehen, unsere Aktivitäten zu trennen und eine Struktur zu schaffen, die sich ausschließlich diesem Kunstinvestment widmet. Inocap Gestion würde natürlich der Referenzaktionär bleiben, doch so weit sind wir noch nicht."

Thierry Ehrmann:

„Ich gratuliere Olivier Bourdelas zur Gründung des FrenchArtFund, des ersten von der AMF regulierten Kunstinvestmentfonds. Die Einführung des Fonds bestätigt in jeder Hinsicht unsere Beobachtungen und Vorhersagen: Diese Markteinführung deckt sich in jeder Hinsicht mit unseren Beobachtungen und Vorhersagen: die Finanzialisierung des Kunstmarktes, Investitionen in Kunst als alternative Anlage und sicherer Hafen und das Interesse der Finanzinstitute. All dies wäre ohne die Standardisierung des Kunstmarktes und die Erstellung zuverlässiger und langfristiger Indizes nicht möglich gewesen, die Artprice by Artmarket seit 1997 bereitstellt und die nun wertsteigernde Daten und Indizes für den FrenchArtFund liefern.

Wir werden die Fortschritte von FrenchArtFund aufmerksam und mit großem Interesse verfolgen. Angesichts der profunden Kenntnisse des Gründers über den Kunstmarkt und seines bemerkenswerten Erfolgs in der Finanzwelt mit Inocap Gestion, das ein Vermögen von 700 Millionen Euro verwaltet, ist diese beeindruckende Markteinführung umso spannender für uns."

Der Pariser Finanzmarkt dürfte diese intelligente Initiative begrüßen, die den Aufstieg Frankreichs auf dem globalen Kunstmarkt in den letzten Jahren bestätigt, das mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar im Jahr 2023 die Nummer 1 unter den europäischen Ländern sein wird. Außerdem befinden sich sowohl Christie's als auch Sotheby's im Besitz von Franzosen, und zwar François Pinault und Patrick Drahi.

Die von Artmarket.com erstellten Informationen und ökonometrischen Studien dienen ausschließlich dem Zweck, die statistischen Gegebenheiten des Kunstmarktes zu analysieren und zu verstehen. Sie sollten keinesfalls als Ratschlag oder Anregung oder Aufforderung zur Investition in den Kunstmarkt verstanden werden.

Bilder:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/image1-Artprice100copyright-vs-SP500-vsSTOXX50-2000-2023.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/image2-FRENCH-art-FUND-by-INOCAP-Gestion.jpg]

Copyright 1987-2024 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

• Zögern Sie nicht, sich mit unserer Abteilung für Ökonometrie in Verbindung zu setzen, wenn Sie Fragen zu Statistik und personalisierten Studien haben: [email protected]

• Testen Sie unsere Services (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo

• Abonnieren Sie unsere Services: https://www.artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket:

Artmarket.com ist auf der Eurolist von Euronext Paris, SRD long only und Euroclear gelistet: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Lernen Sie Artmarket und seine Artprice-Abteilung per Video kennen: www.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Geschäftsführer Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von der 1987 gegründeten Groupe Serveur kontrolliert.

Siehe zertifizierte Biografie im Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt, der unter anderem mit seiner Abteilung Artprice eine weltweit führende Rolle bei der Sammlung, Verwaltung und Nutzung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen (Dokumentenarchive der Originale, Kodexmanuskripte, kommentierte Bücher und Auktionskataloge, die im Laufe der Jahre erworben wurden) in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen zu mehr als 825.000 Künstlern einnimmt.

Artprice by Artmarket, der Weltmarktführer für Informationen über den Kunstmarkt, hat sich vorgenommen, mit seinem Global Standardized Marketplace die weltweit führende Fine Art NFT-Plattform zu werden.

Artprice Images® bietet unbegrenzten Zugriff auf die größte Kunstmarkt-Bilddatenbank der Welt: nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder von Fotografien oder Gravuren von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket sammelt mit seiner Abteilung Artprice kontinuierlich Daten von 7200 Auktionshäusern und erstellt wichtige Kunstmarktinformationen für die größten Presse- und Medienagenturen (7.200 Veröffentlichungen). Seine 7,2 Millionen Nutzer („Mitglieder-Login"+soziale Medien) können auf die von anderen Mitgliedern eingestellten Anzeigen zugreifen. Das Netzwerk ist derzeit der führende Global Standardized Marketplace® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu einem Festpreis oder einem Gebotspreis (Auktionen gemäß Artikel L 321.3 Absätze 2 und 3 des französischen Handelsgesetzbuchs).

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice bereits zweimal mit dem staatlichen Gütesiegel „Innovative Company" der Öffentlichen Investitionsbank (BPI) ausgezeichnet, was das Unternehmen bei seinem Vorhaben, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu festigen, unterstützt hat.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2023 Contemporary Art Market Report:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Der Global Art Market Report „The Art Market in 2022" von Artprice by Artmarket, veröffentlicht im März 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Verzeichnis der Pressemitteilungen, die von Artmarket mit seiner Artprice-Abteilung veröffentlicht werden:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten von Art Market in Echtzeit mit den Beiträgen von Artmarket und seiner Artprice-Abteilung auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (über 6,5 Millionen Follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und das Universum von Artmarket und seiner Artprice-Abteilung https://www.artprice.com/video, die ihren Sitz im berühmten Museum für zeitgenössische Kunst „The Abode of Chaos" (dixit The New York Times) haben: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

GESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ARCHITECTURE

Vertrauliche zweisprachige Arbeit jetzt öffentlich zugänglich:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (über 4 Millionen Follower)

• https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2333811/Artprice100.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2333812/FRENCHartFUND.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung - Kontakt: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com