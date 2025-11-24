BingX Presenta la Serie Crypto Friday per Fornire agli Utenti Strumenti e Linee Guida

CITTÀ DI PANAMA, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, exchange leader di criptovalute e azienda Web3 AI, lancia oggi la sua nuova serie di video, BingX Crypto Friday, insieme alla sua estensione in diretta streaming Alpha Room, per gli utenti di tutto il mondo. Il primo episodio di BingX Crypto Friday è ora disponibile sulle piattaforme social ufficiali di BingX, tra cui TikTok, X e YouTube. Il debutto di Alpha Room seguirà il 28 novembre.

BingX Presents Crypto Friday Series to Empower Traders with Insights and Guidelines

Con il tema "Potenzia i Tuoi Trade, Costruisci il Tuo Futuro", BingX Crypto Friday è una rubrica video ricorrente che integra conoscenze sui prodotti, aggiornamenti della piattaforma e analisi di mercato. In risposta alla crescente necessità di fonti autorevoli, coinvolgenti e aggiornate di informazioni sulle criptovalute, la serie rappresenta un'iniziativa progettata per fornire informazioni più efficienti e lungimiranti a supporto del trading. La serie e le dirette streaming copriranno gli ultimi aggiornamenti sui prodotti BingX, approfondimenti strategici e le più recenti tendenze di mercato, con la partecipazione del management e degli esperti di prodotto di BingX. L'obiettivo è aiutare gli utenti a sviluppare una comprensione più approfondita dell'offerta di BingX, elaborare strategie di trading efficaci e acquisire una visione sistematica del mercato crypto, favorendo al contempo un maggiore coinvolgimento con la community BingX.

"Speriamo di colmare il divario tra la consapevolezza degli utenti e le ultime tendenze del mercato e dei nostri prodotti", ha commentato Vivien Lin, Chief Product Officer at BingX. "Sono entusiasta di consolidare le informazioni per un pubblico più ampio. Come parte del nostro impegno nel dare maggiore forza ai trader, miriamo ad aiutare i principianti a cogliere rapidamente gli elementi essenziali delle crypto e della nostra piattaforma, fornendo allo stesso tempo ai trader esperti approfondimenti concreti e valore aggiunto."

Caratterizzata da uno stile professionale, dinamico e accessibile, questa serie è pensata per coinvolgere gli appassionati di criptovalute, trasformando gli aggiornamenti sui prodotti e le tendenze di mercato in strumenti e strategie pratiche per i trader, attraverso i quali BingX rafforza la sua missione di fornire agli utenti le conoscenze e le risorse necessarie per avere successo.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

