BingX представляет серию Crypto Friday для повышения осведомлённости трейдеров и поддержки их решений English Français

News provided by

BingX

Nov 21, 2025, 08:41 ET

ПАНАМА, 21 ноября 2025 года  /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, запускает новую видеосерию BingX Crypto Friday, а также её прямую трансляцию-расширение Alpha Room для глобальной аудитории. Первый эпизод BingX Crypto Friday уже доступен на официальных аккаунтах BingX в TikTok, X и YouTube. Премьера Alpha Room состоится 28 ноября.

Continue Reading
BingX Presents Crypto Friday Series to Empower Traders with Insights and Guidelines
BingX Presents Crypto Friday Series to Empower Traders with Insights and Guidelines

Созданная под лозунгом «Усиль свою торговлю – формируй своё будущее», серия BingX Crypto Friday представляет собой регулярный видеоформат, объединяющий знания о продуктах, обновления платформы и рыночную аналитику. В ответ на растущий спрос на авторитетные, интерактивные и актуальные источники информации о крипторынке, серия призвана предоставить более эффективную и дальновидную поддержку трейдерам. Видео и прямые эфиры охватят последние обновления продуктов BingX, стратегическую аналитику и тренды рынка, включая участие топ-менеджмента и продуктовых экспертов BingX. Цель – помочь пользователям глубже понять инструменты платформы, развивать эффективные стратегии и получать системные инсайты о крипторынке, укрепляя связь комьюнити с BingX.

«Мы стремимся сократить разрыв между пользовательской осведомлённостью, рыночными трендами и нашими продуктами», – отметила Вивиен Лин, директор по продукту BingX. – «Мне приятно предоставлять структурированную информацию широкой аудитории. Поддерживая трейдеров, мы хотим помочь новичкам быстро разобраться в основах крипты и платформы, а опытным пользователям – получить практическую аналитику и дополнительную ценность».

Серия выполнена в профессиональном, динамичном и доступном стиле, превращая обновления продуктов и рыночные тренды в практические инструменты и стратегии. Таким образом BingX укрепляет свою миссию – предоставить трейдерам знания и ресурсы, необходимые для успешной торговли.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания с более чем 20 миллионами пользователей по всему миру. Платформа предлагает комплекс продуктов на базе AI, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг. BingX стремится создать интеллектуальную и надёжную торговую экосистему, предоставляя инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC.

Подробнее: https://bingx.com/ru-ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2829741/img_v3_02s8_7f609abd_8bfd_439c_8e25_bef7619cb1ch.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

BingX prezentuje serię Crypto Friday, aby wspierać traderów wiedzą i praktycznymi wskazówkami

BingX prezentuje serię Crypto Friday, aby wspierać traderów wiedzą i praktycznymi wskazówkami

BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, uruchamia nową serię wideo BingX Crypto Friday oraz jej livestreamowe rozszerzenie Alpha Room dla...
BingX Presents Crypto Friday Series to Empower Traders with Insights and Guidelines

BingX Presents Crypto Friday Series to Empower Traders with Insights and Guidelines

BingX, a leading cryptocurrency exchange and Web3 AI company, today launches its new video series, BingX Crypto Friday, along with its livestream...
More Releases From This Source

Explore

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Blockchain

News Releases in Similar Topics