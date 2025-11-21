ПАНАМА, 21 ноября 2025 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, запускает новую видеосерию BingX Crypto Friday, а также её прямую трансляцию-расширение Alpha Room для глобальной аудитории. Первый эпизод BingX Crypto Friday уже доступен на официальных аккаунтах BingX в TikTok, X и YouTube. Премьера Alpha Room состоится 28 ноября.

Созданная под лозунгом «Усиль свою торговлю – формируй своё будущее», серия BingX Crypto Friday представляет собой регулярный видеоформат, объединяющий знания о продуктах, обновления платформы и рыночную аналитику. В ответ на растущий спрос на авторитетные, интерактивные и актуальные источники информации о крипторынке, серия призвана предоставить более эффективную и дальновидную поддержку трейдерам. Видео и прямые эфиры охватят последние обновления продуктов BingX, стратегическую аналитику и тренды рынка, включая участие топ-менеджмента и продуктовых экспертов BingX. Цель – помочь пользователям глубже понять инструменты платформы, развивать эффективные стратегии и получать системные инсайты о крипторынке, укрепляя связь комьюнити с BingX.

«Мы стремимся сократить разрыв между пользовательской осведомлённостью, рыночными трендами и нашими продуктами», – отметила Вивиен Лин, директор по продукту BingX. – «Мне приятно предоставлять структурированную информацию широкой аудитории. Поддерживая трейдеров, мы хотим помочь новичкам быстро разобраться в основах крипты и платформы, а опытным пользователям – получить практическую аналитику и дополнительную ценность».

Серия выполнена в профессиональном, динамичном и доступном стиле, превращая обновления продуктов и рыночные тренды в практические инструменты и стратегии. Таким образом BingX укрепляет свою миссию – предоставить трейдерам знания и ресурсы, необходимые для успешной торговли.

