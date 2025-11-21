BingX prezentuje serię Crypto Friday, aby wspierać traderów wiedzą i praktycznymi wskazówkami

BingX

Nov 21, 2025, 08:52 ET

PANAMA CITY, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, uruchamia nową serię wideo BingX Crypto Friday oraz jej livestreamowe rozszerzenie Alpha Room dla użytkowników na całym świecie. Pierwszy odcinek jest już dostępny na oficjalnych kanałach BingX w TikTok, X i YouTube. Premiera Alpha Room odbędzie się 28 listopada.

Seria, przygotowana pod hasłem „Wzmocnij swoje transakcje – kształtuj swoją przyszłość", to cykliczny format wideo, który łączy wiedzę produktową, aktualizacje platformy oraz analizy rynkowe. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiarygodne, angażujące i aktualne źródła informacji o kryptowalutach, projekt ten ma na celu dostarczanie efektywnego i przyszłościowego wsparcia tradingowego. Materiały wideo i livestreamy będą obejmować najnowsze aktualizacje produktów BingX, komentarze strategiczne i nowe trendy rynkowe – z udziałem kierownictwa i ekspertów produktowych BingX. Celem jest pomoc użytkownikom w lepszym zrozumieniu funkcji platformy, budowaniu skutecznych strategii oraz zdobywaniu uporządkowanych informacji o rynku kryptowalut, przy jednoczesnym wzmacnianiu interakcji społeczności z BingX.

„Chcemy zniwelować różnicę między świadomością użytkowników a tym, co dzieje się na rynku i w naszych produktach", powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. „Cieszę się, że mogę prezentować skondensowane informacje w przystępny sposób. Naszym celem jest umożliwienie początkującym szybkiego zrozumienia podstaw crypto i platformy, a doświadczonym traderom – dostarczenie praktycznych analiz i dodatkowych korzyści".

Seria została przygotowana w profesjonalnym, dynamicznym i przystępnym stylu, przekształcając aktualizacje produktowe i trendy rynkowe w praktyczne narzędzia i strategie. BingX tym samym wzmacnia swoją misję – zapewniać traderom wiedzę i zasoby potrzebne do osiągania sukcesów.

O BingX

Założona w 2018 r., BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą ponad 20 milionów użytkowników na całym świecie. Platforma oferuje szeroki zakres produktów zasilanych sztuczną inteligencją, w tym pochodne, handel spot oraz copy trading. BingX rozwija inteligentny ekosystem handlowy zwiększający pewność i efektywność użytkowników. W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym klubu piłkarskiego Chelsea FC.

Więcej informacji: https://bingx.com/pl

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829741/img_v3_02s8_7f609abd_8bfd_439c_8e25_bef7619cb1ch.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg 

