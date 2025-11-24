BingX 推出《Crypto Friday》系列內容，助力交易者掌握市場洞察
24 11月, 2025, 18:16 CST
巴拿馬城2025年11月24日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 科技公司 BingX 今日正式推出全新影片系列 《BingX Crypto Friday》，並同步公布延伸直播節目 Alpha Room，將面向全球用戶發布。首集《BingX Crypto Friday》現已於 BingX 官方 TikTok、X、YouTube 等社群平台上線，而 Alpha Room 直播節目則將於 11 月 28 日首播。
本次全新企劃以 「助力交易，塑造未來（Power Your Trades, Shape Your Future）」 為主題，採週期性更新，以更緊密整合產品知識、平台動態與市場洞察。隨著全球市場對權威、具吸引力且即時更新之加密資訊需求日益提升，BingX 推出此系列正是為了提供更高效率、更具前瞻性的交易支持內容。影片與直播將涵蓋 BingX 最新的產品升級、策略洞見與市場趨勢，並邀請 BingX 內部領導者與產品專家共同分享，協助用戶加深對 BingX 生態的理解、制定更有效的交易策略，並系統性掌握加密市場脈動，同時強化社群互動與連結。
BingX 產品長 Vivien Lin 表示：「我們希望縮短用戶在市場趨勢、平台產品與自身需求之間的資訊差距。我很期待能以更完整、清晰的形式，向更廣泛的受眾傳達關鍵資訊。作為賦能交易者的重要承諾之一，我們希望協助新手快速掌握加密市場與 BingX 的核心功能，同時也為有經驗的交易者提供具行動性的洞察與更多價值。」
《BingX Crypto Friday》以專業、快速且易於理解的形式呈現，專為加密投資者打造，將產品更新與市場趨勢轉化為實戰工具與交易策略，再次體現 BingX「以知識與資源賦能用戶」的核心使命。
關於 BingX
BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務超過 2000 萬全球用戶。平台提供涵蓋 BingX AI、衍生品、現貨交易、跟單交易在內的完整產品與服務，滿足從新手到專業交易者的多元需求。BingX 致力於打造可信賴、智慧化的交易平台，並持續開發創新工具，幫助用戶提升交易表現與信心。2024 年，BingX 成為 切爾西足球俱樂部官方合作加密貨幣交易所，成功邁入體育贊助領域。
