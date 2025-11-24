BingX 推出《Crypto Friday》系列內容，助力交易者掌握市場洞察

BingX 產品長 Vivien Lin 表示：「我們希望縮短用戶在市場趨勢、平台產品與自身需求之間的資訊差距。我很期待能以更完整、清晰的形式，向更廣泛的受眾傳達關鍵資訊。作為賦能交易者的重要承諾之一，我們希望協助新手快速掌握加密市場與 BingX 的核心功能，同時也為有經驗的交易者提供具行動性的洞察與更多價值。」

《BingX Crypto Friday》以專業、快速且易於理解的形式呈現，專為加密投資者打造，將產品更新與市場趨勢轉化為實戰工具與交易策略，再次體現 BingX「以知識與資源賦能用戶」的核心使命。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務超過 2000 萬全球用戶。平台提供涵蓋 BingX AI 、 衍生品 、 現貨交易 、 跟單交易 在內的完整產品與服務，滿足從新手到專業交易者的多元需求。BingX 致力於打造可信賴、智慧化的交易平台，並持續開發創新工具，幫助用戶提升交易表現與信心。2024 年，BingX 成為 切爾西足球俱樂部官方合作加密貨幣交易所，成功邁入體育贊助領域。

