Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin di ottobre 2025

HONG KONG, novembre 4, 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società") oggi ha pubblicato l'aggiornamento delle sue operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di ottobre 2025.

Aggiornamento sulle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di ottobre 2025

Metrica Ottobre 2025 1 Settembre 2025 1 Numero di Bitcoin prodotti 602.6 616.6 Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno 19.44 20.55 Numero totale di Bitcoin detenuti 2 6412.6 5,810.0 Hashrate distribuito 50 EH/s 50 EH/s Hashrate operativo medio 3 46,09 EH/s 44,85 EH/s

1. Stimato, non verificato. 2. A fine mese. 3. Media mensile. Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti.

Paul Yu, CEO e Direttore di Cango, ha commentato: "A ottobre abbiamo aumentato il nostro hashrate operativo medio a oltre il 90%, mentre i nostri Bitcoin detenuti hanno superato la soglia di 6.000 BTC, raggiungendo un totale di poco più di 6.400 BTC entro la fine del mese. Questi risultati evidenziano la maturità operativa che abbiamo raggiunto, mentre ci avviciniamo al traguardo di un anno di trasformazione strategica. A ottobre abbiamo annunciato la conclusione del nostro programma ADR e la quotazione diretta pianificata delle nostre azioni ordinarie alla Borsa di New York, che prevediamo di completare a novembre. Ciò rafforza ulteriormente il nostro impegno a operare come una società incentrata sugli Stati Uniti. Riteniamo che queste tappe operative e finanziarie ci mettano in una posizione di forza per cogliere il valore delle opportunità emergenti nei settori dell'energia e dell'intelligenza artificiale in futuro".

Informazioni su Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) è impegnata soprattutto nel settore del mining di Bitcoin, con operazioni distribuite strategicamente in Nordamerica, Medio Oriente, Sudamerica e Africa orientale. La Società ha debuttato nel settore delle criptovalute nel novembre 2024, spinta dai progressi nella tecnologia blockchain, dalla crescente adozione di asset digitali e dal suo impegno nella diversificazione del portafoglio aziendale. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale online di auto usate tramite AutoCango.com, che semplifica l'accesso a un inventario di veicoli di alta qualità dalla Cina per i clienti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.

