Cango Inc. comunica i risultati finanziari non verificati del quarto trimestre 2025 e dell'intero anno

DALLAS, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), un'azienda leader nel mining di Bitcoin che sfrutta le sue operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di elaborazione IA ed energia, ha annunciato i risultati finanziari non certificati per il quarto trimestre e l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2025.

Dati finanziari e operativi salienti

I ricavi totali per l'intero anno sono stati pari a 688,1 milioni di dollari, di cui 179,5 milioni di dollari nel quarto trimestre. Il fatturato derivante dall'attività di mining di bitcoin è stato di 675,5 milioni di dollari per l'intero anno, di cui 172,4 milioni di dollari nel quarto trimestre. L'EBITDA rettificato per l'anno è stato di 24,5 milioni di dollari, mentre nel quarto trimestre si è registrata una perdita di EBITDA rettificato pari a 156,3 milioni di dollari.

Nel corso dell'anno è stato effettuato mining complessivamente per 6.594,6 Bitcoin, con una media di 18,07 Bitcoin al giorno, di cui 1.718,3 Bitcoin nel quarto trimestre (con una media di 18,68 Bitcoin al giorno). Il costo medio per le operazioni di mining, escluso l'ammortamento delle macchine, è stato di 79.707 dollari per Bitcoin sull'anno e di 84.552 dollari nel quarto trimestre. I costi totali sono stati di 97.272 dollari per Bitcoin sull'intero anno e di 106.251 dollari nel quarto trimestre. Da quando è entrata nel settore, la società aveva effettuato mining per 7.528,4 Bitcoin al dicembre 2025.

La società ha completato la cessazione del suo programma ADR ed è passata alla quotazione diretta sul NYSE per migliorare la trasparenza e allinearsi al suo focus strategico, ampliando potenzialmente la sua base di investitori.

Paul Yu, CEO, ha dichiarato: "Il 2025 è stato il nostro primo anno come miner di Bitcoin, ed è stato caratterizzato da un'esecuzione rapida. Abbiamo avviato una ristrutturazione completa delle nostre attività e creato una presenza di mining distribuita a livello globale. All'inizio 2026, abbiamo rafforzato in modo proattivo il nostro bilancio e ottimizzato la nostra flotta di mining per migliorarne l'efficienza e la resilienza dei costi. Parallelamente, stiamo portando avanti la nostra strategia di trasformazione in un fornitore di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Attraverso EcoHash, stiamo sfruttando la nostra esperienza nel calcolo scalabile e nelle reti energetiche per fornire soluzioni di inferenza IA flessibili ed economicamente vantaggiose. Con i primi interventi di ammodernamento del sito già in corso e il prodotto pronto per l'implementazione, siamo pronti ad operare con concentrazione e disciplina strategica nella nuova era".

Michael Zhang, CFO, ha dichiarato: "Nel 2025, Cango ha registrato una crescita significativa dei ricavi grazie all'ampliamento delle nostre attività di mining di Bitcoin. La perdita netta derivante dalle attività operative continuative, pari a 452,8 milioni di dollari USA, è stata principalmente dovuta a costi di trasformazione non ricorrenti e ad adeguamenti del valore equo dettati dalle condizioni di mercato. La nostra strategia finanziaria si è concentrata sul rafforzamento del bilancio per ridurre la leva finanziaria attraverso una politica di tesoreria in Bitcoin e una gestione della liquidità adeguate, garantendo al contempo nuovi apporti di capitale per fornire la flessibilità necessaria a gestire la volatilità e investire in aree ad alto potenziale come le infrastrutture per l'intelligenza artificiale".

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