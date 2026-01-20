Clapp Finance lancia i risparmi flessibili: fino al 5,2% di APY con accesso immediato

PRAGA, 20 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance, piattaforma all-in-one per la gestione delle criptovalute, ha introdotto il programma Flexible Savings. Questo prodotto ad alto rendimento consente agli utenti di ottenere interessi competitivi su criptovalute, stablecoin ed euro senza vincolare fondi, offrendo una modalità sicura e liquida per accrescere il proprio patrimonio all'interno dell'app.

Il lancio risponde alla crescente domanda di reddito passivo da asset digitali. La piattaforma offre rendimenti fino al 5,2% di APY su asset come EUR, BTC, ETH e stablecoin, con capitalizzazione giornaliera e accesso immediato.

"La gente vuole veder crescere i propri soldi senza avere vincoli", ha dichiarato Ilya Stadnik, CEO di Clapp Finance. "Le banche offrono tassi bassi; molti prodotti di criptovalute richiedono il blocco dei fondi. Flexible Savings cambia questo approccio: consente di ottenere rendimenti elevati mantenendo pieno accesso ai fondi. Questo è l'inizio del nostro hub per guadagni diversificati che, con l'introduzione di Fixed Savings, darà agli utenti il pieno controllo sul proprio patrimonio".

Principali caratteristiche di Clapp Flexible Savings

Alti rendimenti, zero blocchi sui fondi : fino al 5,2% di APY. Ritira qualsiasi importo, in ogni momento.

: fino al 5,2% di APY. Ritira qualsiasi importo, in ogni momento. Capitalizzazione giornaliera : interessi aggiunti ogni 24 ore.

: interessi aggiunti ogni 24 ore. Supporto multi-asset : guadagna su EUR, USDC, USDT, BTC e ETH.

: guadagna su EUR, USDC, USDT, BTC e ETH. Sicuro e regolamentato : gli asset sono protetti da Fireblocks; Clapp è un VASP registrato nell'UE.

: gli asset sono protetti da Fireblocks; Clapp è un VASP registrato nell'UE. Completamente integrato: gestisci i risparmi senza interruzioni all'interno del tuo Wallet Clapp, insieme a trading, linee di credito e portafogli.

Ridefinire i risparmi con una flessibilità senza precedenti

I tuoi risparmi fanno parte della tua strategia finanziaria su Clapp. Incrementa il rendimento, quindi sposta immediatamente i fondi per fare trading, gestire il credito o investire — tutto senza commissioni o ritardi. Questa liquidità è ideale per un fondo d'emergenza, obiettivi finanziari o capitale inattivo.

Tassi APY attuali

EUR, USDC, USDT: 5,2% di APY

Ethereum (ETH): 4,2% di APY

Bitcoin (BTC): 3,2% di APY

Il lancio risponde all'esplosiva crescita del settore delle stablecoin che generano rendimento, con un aumento di 13 volte in meno di due anni, evidenziando un cambiamento significativo mentre gli investitori cercano reddito passivo affidabile oltre la finanza tradizionale.

Pronti a guadagnare?

Gli utenti possono attivare Clapp Flexible Savings in pochi secondi direttamente dall'app, a partire da soli 10 € o l'equivalente di 10 $.

Informazioni su Clapp Finance

Clapp è una fintech con sede nell'UE, fondata nel 2025, che offre una piattaforma all-in-one per criptovalute. Il suo wallet integrato, l'exchange, i risparmi, i portafogli e le linee di credito collegano CeFi e DeFi con strumenti semplici e intuitivi, disponibili in oltre 130 paesi.

