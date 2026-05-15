Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 340 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Al 12 maggio 2026, alle ore 18:00. ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,27 dollari per WLD (secondo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e un totale di 129 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 340 milioni di dollari.

Punti chiave relativi alle attività di tesoreria di ORBS nell'ultima settimana

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le partecipazioni, i punti salienti della settimana appena trascorsa sono:

Il 7 maggio OpenAI ha introdotto la funzione "Contatto di fiducia in ChatGPT". Si tratta di una funzione di sicurezza facoltativa di ChatGPT, che consente agli utenti (adulti) di indicare una persona "di fiducia, come un amico, un familiare o un assistente, che potrà essere avvisata qualora i nostri sistemi automatizzati e i revisori qualificati rilevino che l'utente registrato potrebbe esprimere intenzioni autolesionistiche tali da destare gravi preoccupazioni per la sua incolumità." Si tratta di una funzione di sicurezza innovativa che riflette la priorità data da OpenAI alla sicurezza degli utenti umani.

Secondo i dati di polymarket.com (link qui), i mercati predittivi indicano una probabilità, ad oggi del 64%, che OpenAI lanci un social network nel 2026. La probabilità è aumentata rispetto al 25% registrato all'inizio di quest'anno e ha raggiunto questi livelli nell'ultima settimana.

Il 28 gennaio 2026 (link qui) i media hanno riportato che OpenAI sta valutando la creazione di un social network biometrico per consentire agli utenti di distinguere i contenuti creati da esseri umani da quelli generati dai bot. Non si conoscono ancora i dettagli di questo tipo di rete, ma sembra che miri a un mercato simile a quello di X.com, Instagram e TikTok.

I dati raccolti da Fundstrat dimostrano che gli "attori non umani" rappresentano ora la seguente parte di volume su varie piattaforme:

il 75% del volume di scambi di Polymarket il 53% del traffico web il 47% delle e-mail inviate il 44% delle operazioni di acquisto di azioni statunitensi il 35% di creazione di nuovi siti web il 30% delle recensioni di prodotti online



"L'intelligenza artificiale e le infrastrutture che ne sostengono lo sviluppo rimangono senza dubbio il principale motore della crescita economica globale per i prossimi anni. E le aziende direttamente coinvolte in questa tendenza sono quelle meglio posizionate per trarre vantaggio da questo megatrend che durerà un decennio", ha affermato Thomas "Tom" Lee, membro del consiglio di amministrazione di Eightco.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni corrispondono commissioni per ogni verifica, mentre la verifica per gli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali sia il protocollo World che monetizzano l'autenticazione di utenti verificati come esseri umani. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creator, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (26% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (23%) e Beast Industries (5%).

Intelligenza artificiale — OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, pari circa al 26% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app consumer di OpenAI, è diventata l'app consumer di intelligenza artificiale numero uno al mondo (Sensor Tower) e nel febbraio 2026 ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali, diventando così la tecnologia consumer con la crescita più rapida della storia (UBS via Reuters).

Identità digitale — Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,39% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 23% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

Economia dei creator — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 5% delle attività di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'intelligenza artificiale trasforma in commodity la creazione di contenuti, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più ridotte.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta a un singolo ticker a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando il livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito Web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi possiede più Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,39% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Cosa è Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, i sistemi bancari e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete Proof of Human di World.

Chi è CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni presenti in questo comunicato stampa, tranne quelle relative a fatti storici, possono essere considerate di carattere previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società in merito al fatto che l'IA, l'identità digitale e l'economia dei creator daranno forma al prossimo decennio di innovazione; le aspettative relative allo sviluppo e all'adozione dell'IA agentica; le aspettative relative all'esplorazione da parte di OpenAI di un social network biometrico e i dati dei mercati predittivi riguardanti la probabilità che OpenAI lanci un social network nel 2026; le aspettative relative all'adozione del protocollo World ID nelle applicazioni aziendali e consumer; la convinzione che la verifica Proof-of-Human stia diventando un'infrastruttura essenziale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e i sistemi finanziari nell'era dell'IA agentica; le affermazioni relative alle percentuali di attività non umana e dei bot sulle piattaforme Internet, tra cui Polymarket, il traffico web, la posta elettronica, l'esecuzione di operazioni azionarie e le recensioni di prodotti online; le aspettative secondo cui l'IA e le relative infrastrutture saranno un motore chiave della crescita economica globale; dichiarazioni relative alle opportunità di ricavi accessibili a World in settori che spaziano dal settore bancario, all'e-commerce, ai giochi, ai social media e all'IA agentica; la strategia di tesoreria della Società e i benefici previsti delle sue posizioni indirette in OpenAI (attraverso veicoli a scopo speciale) e delle sue posizioni in WLD e Beast Industries; la convinzione della Società che il suo portafoglio di tesoreria contenga componenti fondamentali per il futuro sistema di IA e finanziario digitale; dichiarazioni relative all'importanza della distribuzione e della fiducia del pubblico man mano che l'IA rende la produzione di contenuti una commodity; e dichiarazioni relative ai futuri impegni di capitale e ai piani di investimento della Società. Termini quali "si prevede", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "amplia", "promuove", "sviluppa", "ritiene", "linee guida", "obiettivo", "potrebbe", "rimane", "progetto", "prospettiva", "intende", "si stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli a scopo speciale), la sua posizione in WLD e la sua posizione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o espandere le proprie operazioni aziendali o gli investimenti strategici; volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; l'incertezza relativa alla roadmap dei prodotti di OpenAI e alle tempistiche o al lancio di un eventuale social network; il rischio che i dati dei mercati predittivi possano non essere accurati o indicativi dei risultati effettivi; il rischio che i dati di terze parti relativi all'attività su Internet non umana possano essere imprecisi o soggetti a modifiche; e il cambiamento delle posizioni dell'opinione pubblica e dei governi sugli asset digitali o sui settori legati all'intelligenza artificiale. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e altre informazioni contenute nella sua Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978796/Eightco_Holdings.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978797/Eightco_Holdings_Polymarket_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978798/Eightco_Holdings_Content_Creation_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978799/Eightco_Holdings_Key_Metrics_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978800/Eightco_Holdings_Portofilio_Thesis_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg