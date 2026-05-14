Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Laporkan Total Kepemilikan Sekitar $340 Juta, Termasuk OpenAI, Beast Industries, Lebih Dari 11.000 ETH dan Lebih Dari 283 Juta Token WLD

Pada tanggal 12 Mei 2026 jam 18.00 ET, kepemilikan ORBS meliputi investasi senilai $90 juta (secara tidak langsung, melalui SPV) di OpenAI, investasi $18 juta di Beast Industries, investasi $1 juta di Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,27 per WLD (per Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), dan sekitar $129 juta dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, dengan total kepemilikan sekitar $340 juta.

Poin-poin penting dari aset treasury ORBS dalam seminggu terakhir

Manajemen ORBS yakin bahwa portofolio treasury Perusahaan memiliki beberapa komponen terpenting untuk sistem AI dan sistem keuangan digital masa depan. Di antara kepemilikan tersebut, beberapa poin penting dalam seminggu terakhir adalah:

OpenAI memperkenalkan "Trusted Contact in ChatGPT" pada tanggal 7 Mei. Ini adalah fitur keamanan opsional di ChatGPT dan memungkinkan pengguna (usia dewasa) mencalonkan seseorang yang "mereka percayai, misalnya teman, anggota keluarga atau pengasuh, yang akan diberi tahu jika sistem otomatis dan peninjau terlatih kami mendeteksi bahwa orang yang terdaftar mungkin pernah berkata akan membahayakan diri sendiri dengan cara yang menandakan masalah keamanan yang serius." Ini adalah fitur keamanan yang inovatif dan menunjukkan prioritas OpenAI untuk menjaga keamanan pengguna.

Pasar prediksi saat ini menunjukkan peluang 64% bahwa OpenAI akan meluncurkan jejaring sosial pada tahun 2026, menurut data dari polymarket.com (tautan di sini). Probabilitas meningkat dari 25% awal tahun ini dan telah mencapai level ini dalam seminggu terakhir.

Sumber media melaporkan pada tanggal 28 Januari 2026 (tautan di sini) bahwa OpenAI sedang menjajaki pembuatan jaringan sosial biometrik agar pengguna dapat membedakan konten yang dibuat oleh manusia dan bot. Bentuk jaringan ini belum diketahui, tetapi dilaporkan akan menargetkan pasar yang mirip dengan X.com, Instagram dan TikTok.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Fundstrat, saat ini "konten bukan buatan manusia" kian marak di berbagai platform:

75% dari volume perdagangan Polymarket 53% dari lalu lintas web 47% dari email yang dikirim 44% dari transaksi saham di A.S. oleh pihak pembeli 35% dari pembuatan situs web baru 30% dari ulasan produk online



"AI dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI tetap menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi global selama beberapa tahun mendatang. Dan perusahaan-perusahaan yang terekspos langsung terhadap tren ini paling siap mendapatkan keuntungan dari megatrend yang telah berlangsung selama sepuluh tahun ini," kata Thomas "Tom" Lee, Anggota Dewan Direksi Eightco.

Berdasarkan model bisnis yang diumumkan World, berbagai aplikasi membayar biaya per verifikasi dan verifikasi pengguna akhir tetap gratis, penerbit kredensial maupun protokol World memonetisasi otentikasi manusia yang terverifikasi. World mengidentifikasi peluang pendapatan gabungan yang dapat ditargetkan sebesar $6,35 triliun di 13 industri yang mencakup perbankan, e-commerce, game, media sosial, dan AI agen (menurut Tools for Humanity).

Eightco: Eksposur ke berbagai mega tren utama

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan Perusahaan akan membentuk inovasi selama sepuluh tahun berikutnya, yaitu: kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator, dengan eksposur pada masing-masing tren melalui melalui investasi tidak langsung di OpenAI (26% dari kepemilikan treasury ORBS), Worldcoin (23%), dan Beast Industries (5%).

Kecerdasan Buatan - OpenAI

Eightco telah menginvestasikan sekitar $90 juta untuk Special Purpose Vehicles yang memiliki eksposur terhadap kepentingan ekuitas di perusahaan induk OpenAI, mewakili sekitar 26% dari aset treasury dan salah satu konsentrasi tertinggi yang diungkapkan di antara perusahaan yang tercatat di bursa.

ChatGPT, yakni aplikasi konsumen OpenAI, adalah aplikasi AI konsumen nomor 1 di seluruh dunia (Sensor Tower) dan melampaui 900 juta pengguna aktif mingguan pada bulan Februari 2026 sehingga menjadikannya teknologi konsumen yang pertumbuhannya tercepat dalam sejarah (UBS melalui Reuters).

Identitas Digital - Token WLD

Eightco memiliki lebih dari 283 juta WLD, sekitar 8,39% dari pasokan yang beredar, posisi institusional terbesar di seluruh dunia yang diungkapkan kepada publik dan mewakili sekitar 23% dari aset treasury Eightco.

Worldcoin adalah token asli dari World, yakni jaringan Proof of Human global yang diciptakan oleh Tools for Humanity (didirikan oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya mengeluarkan World ID yang menjaga privasi dan memastikan pengguna adalah manusia yang unik, bukan agen AI.

Ekonomi Kreator - Beast Industries

Eightco telah menginvestasikan $18 juta pada ekuitas Beast Industries, sekitar 5% dari aset treasury.

Beast Industries mengoperasikan salah satu jaringan jangkauan Direct-to-Consumer terbesar di dunia dengan total basis pengikut lebih dari 500 juta di berbagai platform, didukung oleh MrBeast sebagai orang yang paling banyak ditonton di YouTube di seluruh dunia. Di saat AI mengkomoditisasi pembuatan konten, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik dan menjalankan strategi treasury Worldcoin (WLD) yang pertama di jenisnya. Eightco menyediakan eksposur satu ticker tidak langsung untuk investor terhadap tiga tren utama dalam siklus ini: kecerdasan buatan melalui investasi tidak langsung pada OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemilik WLD terbesar di kalangan perusahaan publik dan sebagai protokol Proof of Human, serta sebagai ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh berbagai investor institusi terkemuka seperti Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR, Eightco membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agen.

Untuk informasi selengkapnya:

X: @iamhuman_orbs

Situs web: 8co.holdings

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik di Nasdaq. ORBS menyediakan eksposur tidak langsung ke: OpenAI dan Beast Industries.

Siapa pemilik Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki 283 juta WLD, sekitar 8,39% dari pasokan yang beredar dan posisi institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik.

Apa arti Proof of Human?

Proof of Human adalah verifikasi kriptografi bahwa pengguna adalah orang yang unik dan hidup, bukan bot atau agen AI. Proof of Human adalah infrastruktur dasar untuk jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis agen AI, dan semua sistem yang mengharuskan "satu orang, satu akun" di era AI agen.

Bagaimana kaitan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang Worldcoin (WLD) terbesar di kalangan investor institusi yang diungkapkan secara publik, token yang mendukung jaringan Proof of Human World.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan termasuk Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Penelitian di Fundstrat, dan Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest) menjadi penasihat Dewan Direksi.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kecuali pernyataan fakta historis, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai: harapan Perusahaan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk inovasi selama sepuluh mendatang; harapan tentang pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan agen AI; harapan tentang eksplorasi OpenAI terhadap jejaring sosial biometrik dan data pasar prediksi mengenai kemungkinan OpenAI merilis jejaring sosial pada tahun 2026; harapan tentang penggunaan protokol World ID di seluruh aplikasi perusahaan dan konsumen; keyakinan bahwa verifikasi Proof-of-Human menjadi infrastruktur yang penting untuk jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis agen AI, dan sistem keuangan di era agen AI; pernyataan mengenai persentase aktivitas non manusia dan bot di berbagai platform internet, termasuk Polymarket, lalu lintas web, email, eksekusi ekuitas, dan ulasan produk online; harapan bahwa AI dan infrastruktur AI akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi global; pernyataan mengenai peluang pendapatan World yang dapat diraih di berbagai industri yang mencakup perbankan, e-commerce, game, media sosial, dan agen AI; strategi treasury Perusahaan dan manfaat yang diharapkan dari posisi tidak langsungnya di OpenAI (melalui Special Purpose Vehicles), dan posisinya di WLD maupun di Beast Industries; keyakinan Perusahaan bahwa portofolio treasurynya memiliki komponen penting untuk sistem AI dan sistem keuangan digital masa depan; pernyataan mengenai pentingnya distribusi dan kepercayaan audiens di saat AI mengkomoditisasi pembuatan konten; dan pernyataan mengenai komitmen modal dan rencana investasi Perusahaan di masa depan. Istilah seperti "berencana", "mengharapkan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "memperkirakan", "dapat", "seharusnya", dan kata-kata maupun istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa adalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berpandangan ke depan memuat istilah-istilah di atas. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang bergantung pada risiko maupun ketidakpastian serta bukan jaminan atas kinerja di masa depan. Hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan manajemen atau pengoperasian bisnis swasta di mana Perusahaan bukan merupakan pemegang saham pengendali, termasuk OpenAI dan Beast Industries; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan, termasuk posisi tidak langsungnya pada ekuitas OpenAI (yang dimiliki melalui Special Purpose Vehicles), posisinya pada WLD, dan posisinya pada ekuitas Beast Industries; kemampuan Perusahaan untuk tetap mematuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan dari Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau yang dapat menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh modal yang memadai untuk mendanai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat berdampak signifikan pada nilai kepemilikan treasury Perusahaan; perubahan dalam hal peraturan, undang-undang dan pembuatan aturan di masa depan yang berdampak negatif terhadap aset digital, penggunaan kecerdasan buatan, atau pengumpulan data biometrik; risiko mengenai pengembangan, penggunaan, dan penerimaan pasar terkait teknologi Proof-of-Human dan jaringan World; ketidakpastian mengenai kecepatan dan lintasan penerapan agen AI dalam aplikasi perusahaan dan aplikasi konsumen; ketidakpastian tentang rencana produk OpenAI dan waktu atau peluncuran jejaring sosial; risiko bahwa data pasar prediksi mungkin tidak akurat atau tidak menunjukkan hasil sebenarnya; risiko bahwa data pihak ketiga mengenai aktivitas internet non manusia mungkin tidak akurat atau dapat berubah; dan perubahan sikap publik maupun pemerintah mengenai aset digital atau industri terkait kecerdasan buatan. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan. Untuk diskusi tentang risiko dan ketidakpastian lainnya serta berbagai faktor penting, yang mana saja bisa menyebabkan hasil Eightco yang sebenarnya berbeda dari hasil yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini, lihat pengajuan Eightco kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada tanggal 15 April 2026 dan pengajuan lainnya kepada SEC yang tersedia untuk umum. Semua informasi dalam siaran pers ini adalah sesuai pada tanggal penerbitannya. Eightco tidak wajib memperbarui informasi ini atau mengumumkan hasil revisi pernyataan ini kepada publik untuk mencerminkan peristiwa atau perkembangan di masa depan, kecuali bila diwajibkan oleh hukum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978796/Eightco_Holdings.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978797/Eightco_Holdings_Polymarket_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978798/Eightco_Holdings_Content_Creation_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978799/Eightco_Holdings_Key_Metrics_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978800/Eightco_Holdings_Portofilio_Thesis_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)