Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rapporteert totale activa van ongeveer 340 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 11.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens.

Op 12 mei 2026 om 18:00 uur (ET) omvatten de activa van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen 0,27 dollar per WLD (volgens Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) en ongeveer 129 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer 340 miljoen dollar.

Belangrijkste inzichten uit de ORBS-treasury in de afgelopen week

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende ontwikkelingen van de afgelopen week eruit:

OpenAI introduceerde op 7 mei 'Trusted Contact in ChatGPT'. Dit is een optionele veiligheidsfunctie in ChatGPT waarmee gebruikers (volwassenen) een persoon kunnen aanwijzen 'die ze vertrouwen, zoals een vriend, familielid of verzorger, die op de hoogte kan worden gebracht als onze geautomatiseerde systemen en getrainde reviewers vaststellen dat de aangemelde persoon mogelijk heeft gesproken over zichzelf iets aandoen op een manier die wijst op een ernstig veiligheidsrisico'. Dit is een innovatieve veiligheidsfunctie en weerspiegelt de prioriteit die OpenAI geeft aan het beschermen van menselijke gebruikers.

Voorspellingsmarkten tonen nu een kans van 64% dat OpenAI in 2026 een sociaal netwerk lanceert, volgens gegevens van Polymarket.com (link hier). De waarschijnlijkheid is gestegen van 25% eerder dit jaar en bereikte deze niveaus in de afgelopen week.

Mediabronnen meldden op 28 januari 2026 (link hier) dat OpenAI onderzoekt of het een biometrisch sociaal netwerk kan ontwikkelen waarmee gebruikers onderscheid kunnen maken tussen content van echte mensen en content die door bots is gegenereerd. Over de precieze vorm van dit netwerk is nog weinig bekend, maar volgens berichten richt het zich op een markt vergelijkbaar met X.com, Instagram en TikTok.

Uit gegevens van Fundstrat blijkt dat "niet-mensen" op verschillende platforms nu het volgende aandeel in het volume vertegenwoordigen:

75% van het handelsvolume op Polymarket



53% van het webverkeer



47% van de verzonden e-mails



44% van de uitvoering aan de koopkant van aandelen in de Verenigde Staten



35% van het creëren van nieuwe websites



30% van de online productbeoordelingen

"AI en de infrastructuur die de verdere uitbouw van AI ondersteunt, blijven wellicht de grootste motor achter de wereldwijde economische groei in de komende jaren. Bedrijven die rechtstreeks aan deze trend zijn blootgesteld, bevinden zich in een uitstekende positie om te profiteren van deze megatrend die het komende decennium zal domineren", verklaarde Thomas 'Tom' Lee, bestuurslid van Eightco.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. World identificeert een gecombineerde potentiële markt van 6,35 biljoen dollar aan potentiële marktwaarde, verspreid over 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Eightco: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: artificiële intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators. Het bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (26% van de treasury van ORBS), Worldcoin (23%) en Beast Industries (5%).

Artificiële intelligentie: OpenAI

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in speciale investeringsvehikels met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 26% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

De consumentenapp ChatGPT van OpenAI is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en overschreed in februari 2026 de kaap van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie ooit werd (UBS via Reuters).

Digitale identiteit: WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,39% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 23% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een unieke persoon is, geen AI-agent.

Economie van contentcreators: Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, goed voor ongeveer 5% van de treasury-activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste consumentenpublieken ter wereld, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: artificiële intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,39% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het 'Proof of Human'-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot: de verwachting van het bedrijf dat artificiële intelligentie, digitale identiteit en de creator economy het komende decennium van innovatie zullen vormgeven; verwachtingen omtrent de ontwikkeling en adoptie van agentische artificiële intelligentie; verwachtingen omtrent de verkenning door OpenAI van een biometrisch sociaal netwerk en gegevens van voorspellingsmarkten over de kans dat OpenAI in 2026 een sociaal netwerk lanceert; verwachtingen omtrent de adoptie van het World ID-protocol binnen zakelijke en consumententoepassingen; de overtuiging dat Proof-of-Human-verificatie essentiële infrastructuur wordt voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en financiële systemen in het tijdperk van agentische AI; verklaringen over percentages niet-menselijke en botactiviteit op internetplatformen, waaronder Polymarket, webverkeer, e-mail, aandelenuitvoering en online productbeoordelingen; verwachtingen dat AI en AI-infrastructuur een belangrijke motor zullen vormen voor de wereldwijde economische groei; verklaringen over de potentiële omzetkansen van World binnen sectoren zoals bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; de treasurystrategie van het bedrijf en de verwachte voordelen van zijn indirecte posities in OpenAI (via speciale investeringsvehikels) en zijn posities in WLD en Beast Industries; de overtuiging van het bedrijf dat zijn treasuryportefeuille cruciale componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; verklaringen over het belang van distributie en publieksvertrouwen nu AI contentproductie steeds meer toegankelijker maakt; en verklaringen over de toekomstige kapitaalverbintenissen en investeringsplannen van het bedrijf. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'prognosticeren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van die in enige toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, zonder beperking: het onvermogen van het bedrijf om het management of de activiteiten te sturen van private ondernemingen waarin het geen controlerend belang heeft, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verlies of waardevermindering van de strategische investeringen van het bedrijf, waaronder zijn indirecte positie in aandelen van OpenAI (aangehouden via investeringsvehikels), zijn positie in WLD en zijn positie in aandelen van Beast Industries; het vermogen van het bedrijf om te blijven voldoen aan de doorlopende noteringsvereisten van Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalpositie van het bedrijf verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit in de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de treasurybezittingen van het bedrijf wezenlijk kunnen beïnvloeden; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevende maatregelen die een negatieve impact hebben op digitale activa, de adoptie van artificiële intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's met betrekking tot de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van 'Proof of Human'-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het verloop van de uitrol van agentische AI in ondernemings- en consumentenapplicaties; en veranderende standpunten van het publiek en overheden ten aanzien van digitale activa of AI-gerelateerde sectoren. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is van kracht per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.

