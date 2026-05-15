Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 340 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Hasta el 12 de mayo de 2026, a las 6:00 p. m., (hora del este), las tenencias de ORBS incluían una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,27 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y aproximadamente 129 millones de dólares en efectivo y stablecoins en total, lo que supone tenencias totales de aproximadamente 340 millones de dólares.

Aspectos destacados de los activos de tesorería de ORBS durante la semana pasada

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre las tenencias, los aspectos más destacados de la semana pasada son:

El 7 de mayo, OpenAI incorporó la función "Contacto de confianza" en ChatGPT. Esta es una función de seguridad opcional en ChatGPT que les permite a los usuarios (adultos) designar a una persona "en la que confíen, como un amigo, un familiar o un cuidador, que reciba una notificación si nuestros sistemas automáticos y revisores capacitados detectan que la persona registrada pueda haber hablado sobre hacerse daños de una manera que indique un grave riesgo para la seguridad". Esta es una función de seguridad innovadora que refleja la posición de OpenAI de priorizar la preservación de la seguridad de los usuarios humanos.

Según datos de polymarket.com (enlace aquí), los mercados de predicciones ahora muestran un 64 % de probabilidades de que OpenAI lance su red social en 2026. Las probabilidades partieron de un 25 % a inicios de este año, y la semana pasada aumentaron hasta estos niveles.

Algunos medios de comunicación reportaron el 28 de enero de 2026 (enlace aquí) que OpenAI estaba explorando la creación de una red social con datos biométricos que les permitiera a los usuarios distinguir el contenido creado por humanos de aquel creado por bots. Esta forma de red aún no se conoce, pero se espera que esté orientada a un mercado similar al de X.com, Instagram y TikTok.

Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan ahora la siguiente proporción del volumen en diversas plataformas:

el 75 % del volumen de operaciones de Polymarket el 53 % del tráfico web el 47 % de los correos electrónicos enviados el 44 % de las ejecuciones de compra de acciones de EE. UU. el 35 % de la creación de nuevos sitios web el 30 % de las reseñas de productos en línea



"La IA y la infraestructura que respalda la creación de la IA continúa siendo probablemente el mayor impulsor del desarrollo económico mundial durante los próximos años. Y las empresas con una exposición directa a esta tendencia son las que están en una mejor posición para beneficiarse de esta megatendencia iniciada hace diez años", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta de Eightco.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones directas en cada una de ellas mediante OpenAI (26 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (23 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en entidades con fines especiales que tienen exposición a participaciones en el capital social de la empresa matriz OpenAI, lo que representa aproximadamente el 26 % de los activos de tesorería, una de las mayores concentraciones declaradas por cualquier vehículo de inversión cotizado.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA de consumo n.º 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y en febrero de 2026 registró 900 millones de usuarios activos semanales, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, lo que representa aproximadamente el 8,39 % del suministro en circulación, la mayor posición institucional divulgada a nivel público en el mundo, y alrededor del 23 % de los activos de tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 5 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,39 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada a nivel público en el mundo.

¿Qué es la Prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa, salvo las que se refieren a hechos históricos, podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; las expectativas relacionadas con el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial agéntica; las expectativas relacionadas con la exploración de una red social biométrica por parte de OpenAI y los datos del mercado de predicción respecto a la probabilidad del lanzamiento de una red social por parte de OpenAI en 2026; las expectativas relacionadas con la adopción del protocolo World ID en las aplicaciones empresariales y de consumo; la convicción de que la verificación de Prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y los sistemas financieros en la era de la IA agéntica; las declaraciones relacionadas con los porcentajes de actividad realizada por no humanos y bots en las plataformas de Internet, incluyendo Polymarket, el tráfico web, los correos electrónicos, la ejecución de capital y las reseñas en línea de productos; las expectativas de que la IA y la infraestructura de IA serán impulsores fundamentales del crecimiento económico a nivel mundial; las declaraciones relacionadas con la oportunidad potencial de ingresos en sectores que incluyen la banca, el comercio electrónico, los juegos, las redes sociales y la IA agéntica; la estrategia de tesorería de la empresa y los beneficios previstos de sus posiciones indirectas en OpenAI (mediante entidades con fines especiales) y sus posiciones en WLD y Beast Industries; la convicción de la empresa de que su cartera de tesorería contiene componentes vitales para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; declaraciones relacionadas con importancia de la distribución y la confianza del público a medida que la IA trata la producción de contenido como mercancía; y declaraciones relativas a los futuros compromisos de capital y planes de inversión de la empresa. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que la empresa no sea accionista mayoritario, incluyendo OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdidas o depreciaciones en las inversiones estratégicas de la empresa, incluidas su posición indirecta en el capital de OpenAI (mediante entidades con fines especiales), sus participaciones en WLD y en el capital de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que de otro modo retrasen el despliegue de capital; la incapacidad de recaudar capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos el WLD y el ETH, lo que podría afectar significativamente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impactan negativamente en los activos digitales o en la adopción de la inteligencia artificial o en la recopilación de datos biométricos; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de Prueba de humanidad y la red World; la incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria de la implementación de la IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; la incertidumbre relacionada con el plan de desarrollo de productos de OpenAI y los plazos o el lanzamiento de cualquier red social; los riesgos de que los datos del mercado de predicciones no sean exactos o indicativos de los resultados reales; los riesgos de que los datos de terceros relacionados con la actividad en internet realizada por no humanos sean inexactos o estén sujetos a cambios; y los cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas mencionadas en el presente. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizarla ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

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FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)