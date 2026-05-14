Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce des avoirs totaux d'environ 340 millions de dollars, dont OpenAI, Beast Industries, plus de 11 000 ETH et plus de 283 millions de tokens WLD

Au 12 mai 2026, à 18h00 ET, les avoirs d'ORBS comprennent un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par le biais de SPV) dans OpenAI, un investissement financé de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,27 $ par WLD (par Coinbase), 11 068 Ethereum (ETH) et environ 129 millions de dollars en espèces et en stablecoins, pour des avoirs totaux d'environ 340 millions de dollars.

Principaux enseignements tirés des actifs de trésorerie ORBS au cours de la semaine écoulée

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus importants pour le futur système financier numérique et d'IA. Parmi les participations, les principaux faits marquants de la semaine écoulée sont les suivants :

OpenAI a présenté « Trusted Contact in ChatGPT » le 7 mai. Il s'agit d'une fonction de sécurité facultative dans ChatGPT permettant aux utilisateurs (adultes) de nommer une personne « de confiance, comme un ami, un parent ou un soignant, qui peut être notifié si nos systèmes automatisés et nos réviseurs qualifiés détectent que la personne inscrite a pu parler de se faire du mal d'une manière qui indique un grave problème de sécurité. » Il s'agit d'une fonction de sécurité innovante reflétant la priorité accordée par OpenAI à la sécurité des utilisateurs humains.

Les marchés de prédiction indiquent aujourd'hui qu'il y a 64 % de chances qu'OpenAI lance un réseau social en 2026, selon les données de polymarket.com (lien ici). La probabilité est passée de 25 % au début de l'année à ces niveaux au cours de la semaine dernière.

Des sources médiatiques ont rapporté le 28 janvier 2026 (lien ici) qu'OpenAI étudie la création d'un réseau social biométrique afin de permettre aux utilisateurs de distinguer les contenus créés par des humains de ceux créés par des robots. Cette forme de réseau n'est pas encore connue, mais il semblerait qu'elle s'adresse à un marché similaire à X.com, Instagram et TikTok.

Les données compilées par Fundstrat montrent que les « non-humains » représentent aujourd'hui la part suivante du volume sur les différentes plateformes :

75 % du volume d'échanges de Polymarket 53 % du trafic web 47 % des courriels envoyés 44 % de l'exécution côté achat d'actions aux États-Unis 35 % de la création de nouveaux sites web 30 % des évaluations de produits en ligne



« L'IA et l'infrastructure soutenant le développement de l'IA restent sans doute le principal moteur de la croissance économique mondiale des prochaines années. Les entreprises directement exposées à cette tendance sont les mieux placées pour tirer parti de cette tendance de fond qui s'étend sur une décennie », a déclaré Thomas "Tom" Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final reste gratuite, les émetteurs de titres et le protocole World monétisant l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de chiffre d'affaires global réalisable dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon l'entreprise, devraient façonner la prochaine décennie d'innovation : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions dans chaque tendance par le biais d'investissements indirects dans OpenAI (26 % de la trésorerie d'ORBS), Worldcoin (23 %) et Beast Industries (5 %).

Intelligence artificielle - OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des structures d'accueil ayant une exposition à des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 26 % des actifs de trésorerie, l'une des plus fortes concentrations divulguées de toutes les structures cotées en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est la première application d'IA grand public au monde (Sensor Tower) et a dépassé les 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en février 2026, ce qui en fait la technologie grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire (UBS via Reuters).

Identité numérique – Token WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8,39 % de l'offre en circulation, la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial et environ 23 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le token natif de World, un réseau mondial de preuve d'humanité construit par Tools for Humanity (cofondé par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant international préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent d'intelligence artificielle.

Économie des créateurs - Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 5 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus grandes empreintes de portée directe au consommateur dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, avec MrBeast comme personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la banalisation de la production de contenu par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) unique en son genre, offrant aux investisseurs une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Informations complémentaires :

X : @iamhuman_orbs

Site internet : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le stock ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. L'ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8,39 % de l'offre en circulation et la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial.

Qu'est-ce que la preuve d'humanité ?

La preuve d'humanité est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et la preuve d'humanité ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus grand détenteur institutionnel de Worldcoin (WLD) dont l'identité a été rendue publique ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau de preuve d'humanité de World.

Qui est le CEO d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le CEO d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les attentes de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; les attentes concernant le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle agentique ; les attentes concernant l'exploration par OpenAI d'un réseau social biométrique et les données du marché des prédictions concernant la probabilité qu'OpenAI publie un réseau social en 2026 ; les attentes concernant l'adoption du protocole World ID dans les applications d'entreprise et de consommation ; les convictions selon lesquelles la vérification de la preuve de l'humanité devient une infrastructure essentielle pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et les systèmes financiers à l'ère de l'IA agentique ; les déclarations concernant les pourcentages d'activités non humaines et de robots sur les plateformes internet, y compris Polymarket, le trafic web, le courrier électronique, l'exécution d'actions et les évaluations de produits en ligne ; les attentes selon lesquelles l'IA et l'infrastructure de l'IA seront un moteur clé de la croissance économique mondiale ; les déclarations concernant les opportunités de revenus adressables de World dans les industries couvrant la banque, le commerce électronique, les jeux, les médias sociaux et l'IA agentique ; la stratégie de trésorerie de la société et les avantages anticipés de ses positions indirectes dans OpenAI (par l'intermédiaire de structures d'accueil) et de ses positions dans WLD et Beast Industries ; la conviction de la société que son portefeuille de trésorerie contient des éléments essentiels pour le futur système financier numérique et d'IA ; les déclarations concernant l'importance de la distribution et de la confiance du public alors que l'IA banalise la production de contenu ; et les déclarations concernant les engagements de capitaux futurs et les plans d'investissement de la société. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « expression du futur », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à contrôler la gestion ou les activités d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation des investissements stratégiques de la société, y compris sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à se conformer aux exigences de maintien de la cotation du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la société ou retardent d'une autre manière le déploiement de capital ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des prix des actifs numériques, y compris le WLD et l'ETH, qui pourrait affecter de manière substantielle la valeur des avoirs de trésorerie de la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie de preuve d'humanité (Proof-of-Human) et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications destinées aux entreprises et aux consommateurs ; l'incertitude concernant la feuille de route des produits d'Open AI et le calendrier ou l'introduction d'un réseau social quelconque ; les risques que les données des marchés de prédictionne soient pas précises ou indicatives des résultats actuels ; les risques que les données tierces concernant l'activité Internet non-humaine ne soient pas précises ou sujettes à changement et l'évolution des positions du public et des gouvernements sur les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

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