Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS Báo Cáo Tổng Số Vốn Nắm Giữ đạt Khoảng 340 Triệu USD, Bao Gồm Các Khoản Đầu Tư tại OpenAI, Beast Industries, Hơn 11.000 ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD

Tính đến 6:00 chiều ET ngày 12 tháng 5 năm 2026, danh mục tài sản của ORBS bao gồm: 90 triệu USD đầu tư vào OpenAI (gián tiếp, thông qua các công ty mục đích đặc biệt SPV), khoản đầu tư 18 triệu USD được tài trợ vào Beast Industries, khoản đầu tư 1 triệu USD vào Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) với giá 0,27 USD mỗi WLD (theo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), cùng tổng cộng khoảng 129 triệu USD tiền mặt và stablecoin, đưa tổng giá trị tài sản nắm giữ lên mức xấp xỉ 340 triệu USD.

Những nội dung chính rút ra từ cơ cấu tổng tài sản của ORBS trong tuần qua

Ban quản lý ORBS tin rằng danh mục tài sản của công ty nắm giữ một số thành tố quan trọng nhất đối với hệ thống tài chính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Trong số các khoản đầu tư, những sự kiện nổi bật chính trong tuần qua phải kể đến:

Vào ngày 7 tháng 5, OpenAI đã giới thiệu "Người Liên Hệ Đáng Tin Cậy trong ChatGPT". Đây là một tính năng an toàn tùy chọn trong ChatGPT cho phép người dùng (người trưởng thành) chỉ định một người "mà mình tin tưởng, như bạn bè, thành viên gia đình hoặc người chăm sóc, người này sẽ được thông báo nếu hệ thống tự động và người đánh giá được đào tạo của chúng tôi phát hiện rằng người được đăng ký có thể đã thảo luận về việc tự làm hại bản thân theo cách cho thấy mối quan ngại nghiêm trọng về an toàn". Đây là một tính năng an toàn mang tính đổi mới và phản ánh việc OpenAI ưu tiên bảo vệ an toàn cho người dùng.

Theo dữ liệu từ polymarket.com (liên kết tại đây), các thị trường dự đoán hiện cho thấy có 64% khả năng OpenAI sẽ ra mắt một mạng xã hội vào năm 2026. Xác suất này đã tăng từ 25% vào đầu năm nay và đạt mức này trong tuần qua.

Các nguồn truyền thông đã đưa tin vào ngày 28 tháng 1 năm 2026 (liên kết tại đây) rằng OpenAI đang nghiên cứu việc tạo ra một mạng xã hội sinh trắc học nhằm giúp người dùng phân biệt nội dung do con người tạo ra và nội dung do bot tạo ra. Hình thức mạng này hiện chưa được biết đến rộng rãi, nhưng được cho là đang nhắm đến một thị trường tương tự như X.com, Instagram và TikTok.

Dữ liệu do Fundstrat tổng hợp cho thấy "các thực thể không phải con người" hiện chiếm tỷ trọng giao dịch như sau trên một số nền tảng:

75% khối lượng giao dịch trên Polymarket 53% lưu lượng truy cập web 47% email được gửi đi 44% hoạt động mua bán cổ phiếu tại Hoa Kỳ 35% số lượng trang web mới được tạo 30% đánh giá sản phẩm trực tuyến



"AI và cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển AI có lẽ vẫn sẽ là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong vài năm tới. Và các công ty tiếp xúc trực tiếp với xu hướng này sẽ có vị thế tốt nhất để hưởng lợi từ xu hướng vĩ mô kéo dài cả thập kỷ này", Thomas "Tom" Lee, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Eightco, cho biết.

Dựa trên mô hình kinh doanh đã công bố của World, các ứng dụng sẽ phải trả phí cho mỗi lần xác minh trong khi việc xác minh người dùng cuối vẫn được miễn phí, theo đó cả đơn vị phát hành chứng chỉ và giao thức World đều kiếm được lợi nhuận từ việc xác thực người dùng đã xác minh. World xác định cơ hội doanh thu khả dụng (TAM) kết hợp lên tới 6.350 tỷ USD trên 13 ngành công nghiệp, bao gồm ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến, mạng xã hội và AI tác nhân (số liệu từ Tools for Humanity).

Eightco: Tiếp xúc với các xu hướng lớn quan trọng

Eightco phát triển dựa trên ba xu hướng lớn mà công ty kỳ vọng sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo: trí tuệ nhân tạo, danh tính số và nền kinh tế sáng tạo, với các vị thế trong từng xu hướng thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI (26% lượng vốn nắm giữ của ORBS), Worldcoin (23%) và Beast Industries (5%).

Trí Tuệ Nhân Tạo – OpenAI

Eightco đã đầu tư khoảng 90 triệu USD vào các công ty mục đích đặc biệt có cổ phần trong công ty mẹ của OpenAI, chiếm khoảng 26% tổng quỹ tài sản, một trong những mức đầu tư có tỉ lệ tập trung cao nhất được công bố trong tất cả các công ty niêm yết.

ChatGPT, ứng dụng dành cho người tiêu dùng của OpenAI, là ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng số 1 trên toàn cầu (Sensor Tower) và đã vượt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần vào tháng 2 năm 2026, trở thành công nghệ dành cho người tiêu dùng có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử (UBS qua Reuters).

Định Danh Kỹ Thuật Số — Token WLD

Eightco hiện nắm giữ hơn 283 triệu WLD (chiếm khoảng 8,39% tổng nguồn cung lưu hành) và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu (chiếm khoảng 23% kho quỹ của Eightco).

Worldcoin là token gốc của World – mạng lưới xác thực con người toàn cầu được xây dựng bởi Tools for Humanity (do Sam Altman và Alex Blania đồng sáng lập) và do World Foundation quản lý. Các thiết bị Orb của hãng phát hành một World ID (Mã định danh World) bảo vệ quyền riêng tư, cho phép xác minh người dùng là một con người duy nhất, chứ không phải là một tác nhân AI.

Nền Kinh Tế Sáng Tạo — Beast Industries

Eightco đã đầu tư 18 triệu USD vào cổ phần của Beast Industries, tương đương khoảng 5% kho quỹ.

Beast Industries sở hữu một trong những mạng lưới tiếp cận trực tiếp khách hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 500 triệu người theo dõi trên các nền tảng, và MrBeast là người được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thương mại hóa các hoạt động sản xuất nội dung, khả năng phân phối và niềm tin của khán giả trở thành những tài sản ngày càng khan hiếm.

Giới thiệu về Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai, đang thực hiện chiến lược quản lý kho quỹ Worldcoin (WLD) đầu tiên thuộc loại hình này. Công Ty cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận gián tiếp ba xu hướng định hình chu kỳ này chỉ với một mã cổ phiếu duy nhất: trí tuệ nhân tạo (thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI), định danh kỹ thuật số (thông qua vị thế là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới và giao thức Proof of Human), và nền kinh tế sáng tạo thông qua cổ phần trong Beast Industries của MrBeast. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera và GSR, Eightco đang xây dựng lớp cơ sở hạ tầng phục vụ việc xác thực con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tự hành.

Câu hỏi Thường Gặp

Cổ phiếu ORBS là gì?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS là một công ty niêm yết công khai trên sàn Nasdaq. ORBS mang đến cơ hội tiếp cận gián tiếp với: OpenAI và Beast Industries.

Tổ chức/cá nhân nào hiện sở hữu nhiều Worldcoin (WLD) nhất?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS nắm giữ 283 triệu WLD, tương đương khoảng 8,39% nguồn cung đang lưu hành và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu.

Bằng Chứng Con Người (Proof of Human) là gì?

Proof of Human (Bằng chứng con người) là một phương thức xác minh được mã hóa cho phép chứng minh người dùng là một cá nhân duy nhất, còn sống, không phải là bot hay tác nhân AI. Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại điện tử và bất kỳ hệ thống nào yêu cầu "một người, một tài khoản" trong kỷ nguyên Agentic AI.

Eightco (ORBS) có liên quan như thế nào đến Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin (WLD) lớn nhất thế giới, token vận hành mạng lưới Proof of Human của World.

CEO của Eightco Holdings là ai?

Ông Kevin O'Donnell là Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Hội Đồng Quản Trị của Công Ty bao gồm Tom Lee (Đối Tác Quản Lý và Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat, kiêm Chủ Tịch của Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) và Brett Winton (Trưởng bộ phận Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest) trong vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Tất cả các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử, đều có thể được coi là tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến: các kỳ vọng của Công Ty rằng trí tuệ nhân tạo, danh tính số và nền kinh tế sáng tạo sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo; các kỳ vọng về sự phát triển và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo tác nhân; các kỳ vọng về việc OpenAI đang nghiên cứu một mạng xã hội sinh trắc học và dữ liệu thị trường dự đoán về xác suất OpenAI sẽ ra mắt mạng xã hội vào năm 2026; các kỳ vọng về việc áp dụng giao thức World ID trong các ứng dụng doanh nghiệp và tiêu dùng; quan điểm rằng xác minh Bằng Chứng Con Người đang trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại tác nhân và hệ thống tài chính trong kỷ nguyên AI tác nhân; các tuyên bố về tỷ lệ hoạt động của bot và không phải con người trên các nền tảng internet, bao gồm Polymarket, lưu lượng truy cập web, email, giao dịch cổ phiếu và đánh giá sản phẩm trực tuyến; các kỳ vọng rằng AI và cơ sở hạ tầng AI sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu; các tuyên bố về cơ hội doanh thu tiềm năng của World trên nhiều lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và AI tác nhân; chiến lược kho quỹ của Công Ty và các lợi ích dự kiến từ các vị thế gián tiếp trong OpenAI (thông qua các SPV) cùng các vị thế trong WLD và Beast Industries; quan điểm của Công Ty rằng danh mục kho quỹ của mình nắm giữ các thành phần quan trọng cho tương lai của hệ thống AI và tài chính số; các tuyên bố về tầm quan trọng của phân phối và niềm tin của khán giả khi AI biến việc sản xuất nội dung thành hàng hóa; và các tuyên bố về các cam kết vốn và kế hoạch đầu tư trong tương lai của Công Ty. Các từ như "kế hoạch," "mong đợi," "sẽ," "dự đoán," "tiếp tục," "mở rộng," "thúc đẩy," "phát triển," "tin tưởng," "định hướng," "mục tiêu," "có thể," "duy trì," "dự án," "triển vọng," "dự định," "ước tính," "có khả năng," "nên," và các từ ngữ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương đương được sử dụng để xác định các tuyên bố hướng tới tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các từ hay cụm từ nói trên. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, những điều này luôn tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn, đồng thời không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc Công Ty không thể trực tiếp quản lý hoặc điều hành các doanh nghiệp tư nhân mà Công Ty không phải là cổ đông kiểm soát, bao gồm OpenAI và Beast Industries; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty, bao gồm cả vị thế gián tiếp của Công Ty trong cổ phần OpenAI (nắm giữ thông qua các công ty mục đích đặc biệt), vị thế của Công Ty trong WLD và vị thế của Công Ty trong cổ phần Beast Industries; khả năng của Công Ty trong việc duy trì tuân thủ các yêu cầu niêm yết liên tục của sàn Nasdaq; chi phí, phí hoặc khoản chi bất ngờ làm giảm nguồn vốn của Công Ty hoặc làm chậm việc triển khai vốn; không thể huy động đủ vốn để tài trợ hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh hoặc các khoản đầu tư chiến lược; sự biến động về giá tài sản kỹ thuật số, bao gồm WLD và ETH, có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản dự trữ của Công Ty; những thay đổi về quy định, luật pháp và quy tắc trong tương lai tác động tiêu cực đến tài sản kỹ thuật số, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo hoặc thu thập dữ liệu sinh trắc học; rủi ro liên quan đến việc phát triển, áp dụng và chấp nhận thị trường của công nghệ Proof-of-Human và mạng lưới World; sự không chắc chắn về tốc độ và quỹ đạo triển khai AI tác nhân trong các ứng dụng doanh nghiệp và người tiêu dùng; sự không chắc chắn về tốc độ và lộ trình triển khai trí tuệ nhân tạo tác nhân trong doanh nghiệp và người tiêu dùng; sự không chắc chắn về lộ trình sản phẩm của OpenAI và thời điểm hoặc khả năng ra mắt mạng xã hội; rủi ro rằng dữ liệu thị trường dự đoán có thể không chính xác hoặc không phản ánh đúng kết quả thực tế; rủi ro rằng dữ liệu từ bên thứ ba về hoạt động internet không phải con người có thể không chính xác hoặc thay đổi; và sự thay đổi quan điểm của công chúng và chính phủ về tài sản kỹ thuật số hoặc các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên có niềm tin không xác đáng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2026 cùng các hồ sơ công khai liên quan khác. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố nào để phản ánh các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu.

