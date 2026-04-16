HR Path rafforza la sua presenza a livello globale con l'acquisizione strategica di GDT Brasil

PARIGI, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondiale di consulenza in ambito di risorse umane e soluzioni HRIS, è orgogliosa di annunciare l'acquisizione strategica di GDT Brasil, società di consulenza in materia di gestione e strategia, impegnata a migliorare i risultati attraverso il capitale umano.

View PDF HR Path Strengthens Global Presence with Strategic Acquisition of GDT Brasil

Con una presenza in 29 paesi e un team di oltre 2.600 professionisti, HR Path è un partner di fiducia per le aziende che affrontano le complessità delle risorse umane. Specializzata in servizi di consulenza, implementazione e operativi, HR Path offre soluzioni all'avanguardia progettate per migliorare l'efficienza e promuovere la crescita. Fin dalla sua fondazione nel 2001, l'azienda è rimasta fedele nella sua missione di trasformare le pratiche HR a livello globale. Maggiori informazioni su HR Path: www.hr-path.com

Fondata nel 2003, GDT Brasil si è costruita una solida reputazione grazie alla sua capacità di aiutare le organizzazioni a trasformare il capitale umano in valore aziendale misurabile attraverso strategie, gestione del cambiamento, formazione aziendale e trasformazione delle risorse umane. Supportata dal suo approccio distintivo, che mette in relazione comportamento, cultura, leadership e risultati aziendali.

L'azienda assiste i clienti:

accelerando l'adozione del cambiamento





rafforzando la fidelizzazione dei talenti





formando leader





promuovendo una trasformazione sostenibile in contesti complessi

Riconosciuta per il suo modello di implementazione di lungo corso, le metodologie proprietarie e il forte impegno nel trasferimento di conoscenze, GDT Brasil aiuta le organizzazioni a raggiungere una maggiore agilità, rafforzare la propria cultura aziendale e generare un impatto aziendale duraturo.

Questa acquisizione rappresenta un traguardo significativo per HR Path, consolidando la sua posizione di leader nel settore delle risorse umane ed espandendo la sua presenza in Brasile. Il focus specialistico di GDT Brasil nell'ambito della consulenza in materia di risorse umane e gestione del cambiamento si inserisce perfettamente nella visione di HR Path volta a promuovere la crescita e l'eccellenza organizzativa attraverso soluzioni strategiche nel campo delle risorse umane.

"L'acquisizione di GDT Brasil, azienda rinomata per la sua esperienza in consulenza in materia di risorse umane e gestione del cambiamento, è un passo strategico che rafforza la nostra ambizione di rappresentare il punto di riferimento nella trasformazione delle risorse umane." ha affermato Ricardo, socio e amministratore delegato di HR Path Brasile. "Nel 2024, Intelligenza è entrata a far parte di HR Path con lo stesso obiettivo. Ora le nostre forze si uniscono insieme alla profonda esperienza e al solido rapporto con i clienti di GDT Brasil, rafforzando ulteriormente le nostre competenze globali e consentendoci di offrire un valore sempre maggiore ai nostri clienti. Questa collaborazione non mira solo alla crescita, ma anche alla sinergia, all'innovazione e all'impegno comune per l'eccellenza".

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Contatti: Fabienne LATOUR - [email protected]