Il Gruppo Mondevo annuncia Phiphen International, una nuova partnership internazionale nel settore dei media

La joint venture con la pluripremiata produttrice Molly Conners istituisce un fondo internazionale per i media e una piattaforma di coproduzione nelle regioni EMEA e APAC

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti e MILANO e NEW YORK, 20 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Mondevo Group, la piattaforma di innovazione e gestione patrimoniale basata sull'IA, ha annunciato oggi la costituzione di Phiphen International, una joint venture tra MondeVita – una controllata di Mondevo Group – e Phiphen LLC, la società di intrattenimento fondata dalla pluripremiata produttrice Molly Conners.

L'iniziativa istituisce una piattaforma di coproduzione internazionale e un fondo per i media operante nelle regioni EMEA e APAC, e segna la prima partnership dedicata di Mondevo Group nel settore cinematografico e mediatico internazionale. Molly Conners ricoprirà il ruolo di CEO globale di Phiphen International, supervisionando le operazioni negli Stati Uniti e un fondo internazionale per i media a sostegno di iniziative in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico.

Phiphen International sfrutterà l'infrastruttura globale di Mondevo Group – compresa la sua piattaforma ITTIKAR basata sull'IA e le sue relazioni attive con oltre 120 family office leader in tutto il mondo – per accedere agli incentivi per la coproduzione internazionale, lanciare un fondo mediatico transfrontaliero ed espandere Phiphen Games nei mercati EMEA e APAC.

Le attività di Phiphen negli Stati Uniti rimangono invariate nell'ambito di questa partnership. Conners, che ha prodotto o curato la produzione esecutiva di decine di lungometraggi pluripremiati e candidati a riconoscimenti – tra cui *Birdman* e *Frozen River* – ha fondato Phiphen nel 2015. Tra i prossimi progetti della società figurano Midge, WTF: What the F**k Is My Password, Mattress Mack, The Stalemate e Somedays.

"Il cinema e i media sono tra le forme di espressione più potenti con cui un gruppo come il nostro può impegnarsi seriamente. Phiphen vanta una storia di autentica eccellenza creativa e coraggio: esattamente lo standard che Mondevo Group applica a ogni partnership che instaura attraverso la sua piattaforma MondeVita. È l'inizio di qualcosa che intendiamo costruire seriamente nel tempo, insieme".

Fabio Brambilla

Co-fondatore e CEO di Mondevo Group

"Questa partnership ci permette di sfruttare ciò che abbiamo costruito e ampliare la nostra presenza globale individuando e collaborando con registi di talento, sviluppando contenuti di ogni genere e livello di budget, e fornendo i finanziamenti necessari per trasformare la loro visione in una realtà da poter condividere con il pubblico internazionale. La rete e l'infrastruttura di Mondevo ci danno la possibilità di farlo in un modo che non potremmo mai fare da soli, e supportano gli autori e i narratori in tutte le regioni che stanno producendo alcuni dei migliori tra i nuovi contenuti. Non vedo l'ora di mettere a disposizione la nostra esperienza su scala globale".

Molly Conners

CEO, Phiphen International

"Phiphen ha costruito qualcosa di veramente raro: una comprovata esperienza di eccellenza creativa in oltre trenta progetti cinematografici e televisivi, e una produttrice come Molly, di cui ammiro profondamente l'intuito. All'interno di MondeVita abbiamo creato un pilastro interamente dedicato alla cultura, al cinema e ai media, perché crediamo che il lavoro, quando è realizzato con autentica convinzione, sia l'elemento più duraturo a cui un gruppo come il nostro possa associare il proprio nome. Seguiremo con attenzione le produzioni di Phiphen International tenendo ben presente questo principio".

Sherin Shaker Otaibi

presidente del Consiglio creativo di MondeVita

Informazioni su Mondevo Group

Mondevo Group è una holding multisettoriale con sede ad Abu Dhabi, che opera all'incrocio tra tecnologia nativa dell'IA, gestione patrimoniale, capitale di rischio e lifestyle. L'obiettivo di Mondevo è quello di sfruttare le proprie capacità native basate sull'IA, insieme a una rete globale di oltre 120 famiglie con un patrimonio netto molto elevato, per costruire attività durature in settori con elevate barriere all'ingresso e un forte potenziale di crescita a lungo termine.

Informazioni su Mondevita

MondeVita è la divisione creativa e culturale di Mondevo Group, che opera attraverso quattro pilastri principali: MondeVita Spirits, Moda e Lifestyle, Hotel e Ospitalità, Cultura, Cinema e Media. L'acquisizione fondatrice di MondeVita è Raffaele Caruso S.p.A., la casa di sartoria con sede a Parma fondata nel 1964. La divisione è guidata da un Comitato creativo presieduto da Sherin Shaker Otaibi, con una filosofia fondante che si basa sull'artigianalità, la tradizione, il lavoro di squadra e una qualità senza compromessi.

Informazioni su Phiphen

Phiphen è una società di produzione cinematografica e televisiva indipendente fondata dalla pluripremiata produttrice Molly Conners. L'azienda crea contenuti di ogni genere e con diversi budget, sostenendo talenti innovativi e raccontando storie audaci per un pubblico internazionale. Phiphen ha prodotto più di 30 progetti cinematografici e televisivi. Phiphen Games, una divisione dell'azienda, pubblica videogiochi indipendenti tra cui Blue Fire e Ruffy and the Riverside.

Contatti:

Relazioni con gli investitori | [email protected]

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