Mondevo Group 宣佈成立 Phiphen International，開拓新國際媒體合作

與獲獎監製 Molly Conners 成立合資企業，建立橫跨歐洲、中東與非洲區及亞太區的國際媒體基金與聯合製作平台

阿聯酋阿布扎比和米蘭和紐約2026年3月20日 /美通社/ -- 人工智能 (AI) 原生財富與創新平台 Mondevo Group 今日宣佈，成立合資公司 Phiphen International。新公司由 Mondevo Group 旗下 MondeVita，與獲獎監製 Molly Conners 創辦的娛樂公司 Phiphen LLC 共同創立。

此合資項目將建立覆蓋歐洲、中東與非洲區 (EMEA) 及亞太區 (APAC) 的國際聯合製作平台及媒體基金，亦是 Mondevo Group 首度進軍國際電影與媒體領域的專門合作項目。 Molly Conners 將擔任 Phiphen International 全球行政總裁，掌管美國業務，並管理一個為歐洲、中東、非洲及亞太地區項目提供支援的國際媒體基金。

Phiphen International 將發揮 Mondevo Group 的全球網絡，包括 ITTIKAR AI-native 平台，以及與全球超過 120 個頂尖家族辦公室的緊密關繫，爭取國際聯合製作優惠、推出跨境媒體基金，同時把 Phiphen Games 的版圖拓展至歐洲、中東、非洲及亞太地區市場。

是次合作不影響 Phiphen 的美國業務。 Conners 曾擔任多部得獎及獲提名電影的監製或執行監製，作品包括《飛鳥俠》(Birdman) 及《冰河劫》(Frozen River)，她於 2015 年創辦 Phiphen。 公司即將呈獻的新作陣容包括《Midge》、《WTF: What the F**k Is My Password》、《Mattress Mack》、《The Stalemate》及《Somedays》。

「電影與媒體是極具影響力的表達方式，也是我們這類集團值得全力投入的領域。 Phiphen 擁有真正非凡創意和敢於創新的往績，正正符合 Mondevo Group 對 MondeVita 平台上所有合作夥伴的一貫要求。 這只是開始，我們計劃隨時間推移，攜手認真發展這項合作。」

Fabio Brambilla

Mondevo Group 聯合創辦人兼集團行政總裁

「是次合作讓我們能夠立足當下，放眼全球：我們將發掘並聯手電影製作人才，開發不同類型及規模的作品，並注入資金，讓其遠見化為現實光影，呈現在國際觀眾眼前。 透過 Mondevo 的網絡及基礎設施，我們能成就單憑一己之力無法做到的事，並支援來自各地、創作出優秀新內容的導演及創作者。 我非常期待能將我們的專業帶到全球舞台。」

Molly Conners

Phiphen International 行政總裁

「Phiphen 成就非凡，累積了超過 30 個電影及電視項目的出色往績，而 Molly 作為監製的獨到眼光，實在令我深深敬佩。 在 MondeVita，我們特別開闢了文化、電影及媒體這個核心支柱 —— 因為我們深信，唯有以真誠信念雕琢的作品，才能跨越時間，成為集團最恒久的印記。 我們將懷着同樣的信念，期待 Phiphen International 往後的作品。」

Sherin Shaker Otaibi

MondeVita 創意委員會主席

關於 Mondevo Group

Mondevo Group 是一間多元業務的控股公司，總部設於阿布扎比，業務涵蓋人工智能原生技術、財富管理、風險投資及生活時尚等多個領域。 Mondevo 的使命是借助其人工智能原生技術，以及與超過 120 個超高淨值家族建立的全球網絡，在准入門檻高、長遠增長潛力優厚的行業中，締造能夠持續發展的企業。

關於 MondeVita

MondeVita 是 Mondevo Group 旗下的創意及文化部門，專注於四大核心領域：MondeVita 烈酒、時尚生活、酒店款待，以及文化、電影與媒體。 MondeVita 成立後的首個收購項目，是 1964 年創立、扎根帕爾馬的高級裁縫工坊 Raffaele Caruso S.p.A.。 該部門由 Sherin Shaker Otaibi 領導的創意委員會監管，秉承工藝、傳統、團隊合作及一絲不苟的質素為核心理念。

關於 Phiphen

Phiphen 則是由獲獎監製 Molly Conners 創辦的獨立電影及電視製作公司。 該公司製作各種類型及預算層級的影視內容，同時支持具創新理念的人才，為全球觀眾帶來風格大膽的故事。 Phiphen 已製作超過 30 個電影及電視項目。 公司旗下的 Phiphen Games 負責發行獨立遊戲，作品包括《Blue Fire》及《Ruffy and the Riverside》。

聯絡方式：

投資者關係 | [email protected]

SOURCE Mondevo Group