Mondevo Group annonce Phiphen International, un nouveau partenariat international dans le domaine des médias

Une coentreprise avec la productrice primée Molly Conners crée un fonds international pour les médias et une plateforme de coproduction dans les régions EMEA et APAC.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, MILAN et NEW YORK, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Mondevo Group, la plateforme de richesse et d'innovation native de l'IA, a annoncé aujourd'hui la formation de Phiphen International, une coentreprise entre MondeVita - une filiale de Mondevo Group - et Phiphen LLC, la société de divertissement fondée par la productrice primée Molly Conners.

L'entreprise met en place une plateforme de coproduction internationale et un fonds pour les médias actif dans les régions EMEA et APAC, et marque le premier partenariat dédié de Mondevo Group dans l'espace international du cinéma et des médias. Molly Conners sera directrice générale de Phiphen International et supervisera les opérations aux États-Unis ainsi qu'un fonds international pour les médias soutenant des projets en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

Phiphen International s'appuiera sur l'infrastructure mondiale de Mondevo Group - notamment sa plateforme ITTIKAR native de l'IA et ses relations actives avec plus de 120 bureaux de gestion de patrimoine de premier plan dans le monde - pour accéder à des incitations internationales à la coproduction, lancer un fonds international pour les médias et développer Phiphen Games sur les marchés des régions EMEA et APAC.

Les activités américaines de Phiphen restent inchangées dans le cadre de ce partenariat. Mme Conners, qui a été productrice ou productrice exécutive de dizaines de longs métrages primés et nominés - dont Birdman et Frozen River - a fondé Phiphen en 2015. Le programme à venir de la société comprend Midge, WTF: What the F**k Is My Password, Mattress Mack, The Stalemate, et Somedays.

« Le cinéma et les médias sont parmi les formes d'expression les plus puissantes auxquelles un groupe comme le nôtre puisse s'intéresser sérieusement. Phiphen a fait ses preuves en matière de véritable excellence créative et de courage, ce qui correspond exactement aux critères de Mondevo Group pour tous les partenariats qu'il met en place sur sa plateforme MondeVita. C'est le début d'un projet que nous avons l'intention de construire sérieusement, au fil du temps, ensemble. »

Fabio Brambilla

Cofondateur et directeur général de Mondevo Group

« Ce partenariat nous permet de prendre ce que nous avons construit et d'étendre notre empreinte mondiale en trouvant et en travaillant avec des cinéastes talentueux, en développant du contenu dans tous les genres et à tous les niveaux de budget et en fournissant un financement pour faire de leur vision une réalité qui peut être partagée avec le public international. Le réseau et l'infrastructure de Mondevo nous donnent la possibilité d'y parvenir d'une manière que nous ne pourrions pas nous permettre seuls, et de soutenir les auteurs et les storytellers dans des régions qui produisent certains des meilleurs nouveaux contenus. Je me réjouis de pouvoir apporter notre expertise à l'échelle mondiale. »

Molly Conners

PDG, Phiphen International

« Phiphen a construit quelque chose de vraiment rare - un parcours d'excellence créative à travers plus de trente projets cinématographiques et télévisuels, et une productrice, Molly, dont je respecte énormément l'instinct. Au sein de MondeVita, nous avons construit un pilier entièrement dédié à la culture, au cinéma et aux médias, parce que nous pensons que l'œuvre, lorsqu'elle est faite avec une réelle conviction, est la chose la plus durable qu'un groupe comme le nôtre puisse signer. C'est précisément dans cette optique que nous surveillerons les productions de Phiphen International. »

Sherin Shaker Otaibi

Présidente du Conseil de création MondeVita

À propos de Mondevo Group

Mondevo Group est une société holding multidivisionnelle basée à Abou Dhabi qui est active à l'intersection de la technologie native de l'IA, de la gestion de patrimoine, du capital-risque et de l'art de vivre. Mondevo a pour mission d'exploiter ses capacités natives de l'IA et un réseau mondial de plus de 120 familles à valeur nette très élevée pour construire des entreprises durables dans des secteurs présentant des barrières élevées à l'entrée et un fort potentiel de croissance à long terme.

À propos de MondeVita

MondeVita est la division créative et culturelle de Mondevo Group, basée sur quatre piliers souverains : MondeVita Spirits, Fashion & Lifestyle, Hotels & Hospitality, et Culture, Film & Media. L'acquisition fondatrice de MondeVita est Raffaele Caruso S.p.A., la maison de couture de Parme fondée en 1964. La division est dirigée par un conseil créatif présidé par Sherin Shaker Otaibi, dont la philosophie fondatrice repose sur l'artisanat, la tradition, le travail d'équipe et une qualité sans compromis.

À propos de Phiphen

Phiphen est une société de production cinématographique et télévisuelle indépendante fondée par la productrice primée Molly Conners. L'entreprise crée du contenu dans tous les genres et pour tous les budgets, en soutenant des talents innovants et en racontant des histoires audacieuses pour un public mondial. Phiphen a produit plus de 30 projets cinématographiques et télévisuels. Phiphen Games, une division de la société, publie des jeux vidéo indépendants tels que Blue Fire et Ruffy and the Riverside.

Contact :

Relations avec les investisseurs [email protected]

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