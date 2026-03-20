Mondevo Group تُعلن تأسيس Phiphen International في إطار شراكة إعلامية دولية جديدة

مشروع مشترك مع المنتجة الحائزة على جوائز Molly Conners يطلق صندوقاً إعلامياً دولياً ومنصة دولية للإنتاج المشترك عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) وميلانو ونيويورك، 20 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Mondevo Group، وهي منصة للثروة والابتكار متمحورة حول الذكاء الاصطناعي، اليوم عن تأسيس Phiphen International، وهو مشروع مشترك بين MondeVita، الشركة التابعة لMondevo Group، وPhiphen LLC، شركة الترفيه التي أسستها المنتجة الحائزة على جوائز Molly Conners.

ويؤسس هذا المشروع منصة دولية للإنتاج المشترك وصندوقاً إعلامياً يعملان عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، كما يمثل أول شراكة مخصصة لMondevo Group في مجال الأفلام والإعلام الدولي. وستتولى Molly Conners منصب الرئيسة التنفيذية العالمية لشركة Phiphen International، حيث ستشرف على العمليات في الولايات المتحدة وعلى صندوق إعلامي دولي يدعم المشاريع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وستستفيد Phiphen International من البنية التحتية العالمية لMondevo Group، بما في ذلك منصة إتّكار القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعلاقاتها النشطة مع أكثر من 120 من المكاتب العائلية الرائدة حول العالم، للاستفادة من الحوافز الدولية للإنتاج المشترك، وإطلاق صندوق إعلامي عابر للحدود، وتوسيع حضور Phiphen Games في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وستظل عمليات Phiphen في الولايات المتحدة من دون تغيير بموجب هذه الشراكة. وكانت Conners قد أسست Phiphen في عام 2015، وهي منتجة تولت الإنتاج أو الإنتاج التنفيذي لعشرات الأفلام الروائية الطويلة الحائزة على جوائز أو المرشحة لها، ومن بينها Birdman وFrozen River. وتضم قائمة إنتاجها القادمة Midge وWTF: What the F**k Is My Password وMattress Mack وThe Stalemate وSomedays.

"يُعدّ قطاعا الأفلام والإعلام من أقوى أشكال التعبير التي يمكن لمجموعة مثل مجموعتنا أن تتعامل معها على نحو جاد. وتمتلك Phiphen سجلاً حافلاً بتميّز إبداعي حقيقي وبالجرأة، وهي المعايير نفسها التي تعتمدها Mondevo Group في كل شراكة تبنيها عبر منصة MondeVita. وهذه بداية لمسار نعتزم أن نبنيه معاً بجدية وعلى المدى الطويل."

Fabio Brambilla

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة Mondevo Group

"تتيح لنا هذه الشراكة أن نبني على ما أنجزناه وأن نوسّع حضورنا العالمي من خلال اكتشاف صانعي أفلام موهوبين والعمل معهم، وتطوير محتوى عبر جميع الأنواع وعلى مختلف مستويات الميزانيات، وتوفير التمويل اللازم لتحويل رؤاهم إلى واقع يمكن مشاركته مع جمهور دولي. وتمنحنا شبكة Mondevo وبنيتها التحتية القدرة على تحقيق ذلك بطريقة لم تكن ممكنة لنا بمفردنا، كما تتيح لنا دعم أصحاب الرؤية الإخراجية ورواة القصص في المناطق التي تُنتج بعضاً من أبرز الأعمال الجديدة. وأتطلع إلى تقديم خبرتنا على نطاق عالمي."

Molly Conners الرئيسة التنفيذية العالمية لشركة Phiphen International

"لقد بنت Phiphen شيئاً نادراً حقاً: سجلاً حافلاً بالتميّز الإبداعي عبر أكثر من ثلاثين مشروعاً سينمائياً وتلفزيونياً، وفي Molly منتجة أكنّ لحدسها المهني احتراماً كبيراً. وفي MondeVita، أنشأنا ركيزة مخصصة بالكامل للثقافة والأفلام والإعلام، لأننا نؤمن بأن العمل، حين يُنجز بقناعة حقيقية، هو أبقى ما يمكن لمجموعة مثل مجموعتنا أن تقرن اسمها به. وسنتابع ما ستنتجه Phiphen International بهذا المنظور تحديداً."

Sherin Shaker Otaibi رئيسة المجلس الإبداعي لMondeVita

نبذة عن Mondevo Group

Mondevo Group شركة قابضة متعددة الأقسام، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتعمل في مجالات تتقاطع فيها التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي وإدارة الثروات ورأس المال الجريء وأسلوب الحياة. وتتمثل مهمة المجموعة في تسخير قدراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي وشبكتها العالمية التي تضم أكثر من 120 من العائلات ذات القيمة الصافية المرتفعة للغاية لبناء أعمال راسخة في قطاعات تتميز بحواجز دخول مرتفعة وإمكانات نمو قوية على المدى الطويل.

نبذة عن MondeVita

MondeVita هي القسم الإبداعي والثقافي التابع لمونديفو جروب، وتعمل عبر أربع ركائز رئيسية مستقلة: مشروبات مونديفيتا، والأزياء وأسلوب الحياة، والفنادق والضيافة، والثقافة والأفلام والإعلام. ويتمثل الاستحواذ التأسيسي للقسم في رافاييل كاروسو إس بي إيه، دار خياطة تتخذ من بارما مقراً لها وقد تأسست عام 1964. ويشرف على القسم المجلس الإبداعي برئاسة Sherin Shaker Otaibi، وتستند فلسفته التأسيسية إلى الحرفية والتقاليد والعمل الجماعي والجودة التي لا تقبل المساومة.

نبذة عن Phiphen

Phiphen شركة إنتاج للأفلام والتلفزيون أسستها المنتجة الحائزة على جوائز Molly Conners. وتنتج الشركة محتوى عبر جميع الأنواع وعلى مختلف مستويات الميزانيات، وتدعم المواهب المبتكرة وتقدم قصصاً جريئة لجمهور عالمي. وقد أنتجت Phiphen أكثر من 30 مشروعاً سينمائياً وتلفزيونياً. أما Phiphen Games، وهو قسم تابع للشركة، فينشر ألعاب فيديو مستقلة، من بينها Blue Fire وRuffy and the Riverside.

للتواصل:

علاقات المستثمرين | [email protected]

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2821247/Mondevo_Group_Logo.jpg