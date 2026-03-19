Mondevo Group gibt mit Phiphen International eine neue internationale Medienpartnerschaft bekannt

Im Rahmen eines Joint Ventures mit der preisgekrönten Produzentin Molly Conners werden ein internationaler Medienfonds und eine Koproduktionsplattform für die Regionen EMEA und APAC gegründet

ABU DHABI, VAE, MAILAND und NEW YORK, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Mondevo Group, die KI-basierte Vermögens- und Innovationsplattform, gab heute die Gründung von Phiphen International bekannt, einem Joint Venture zwischen MondeVita – einer Tochtergesellschaft der Mondevo Group – und Phiphen LLC, dem von der preisgekrönten Produzentin Molly Conners gegründeten Unterhaltungsunternehmen.

Das Projekt sieht die Einrichtung einer internationalen Koproduktionsplattform und eines Medienfonds vor, die in den Regionen EMEA und APAC tätig sind, und stellt die erste gezielte Partnerschaft der Mondevo Group im internationalen Film- und Medienbereich dar. Molly Conners wird als Global CEO von Phiphen International fungieren und die Geschäftstätigkeiten in den Vereinigten Staaten sowie einen internationalen Medienfonds leiten, der Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt.

Phiphen International wird die globale Infrastruktur der Mondevo Group – einschließlich der KI-basierten Plattform ITTIKAR und ihrer engen Beziehungen zu über 120 führenden Family Offices weltweit – nutzen, um Zugang zu internationalen Koproduktionsförderungen zu erhalten, einen grenzüberschreitenden Medienfonds aufzulegen und Phiphen Games auf die Märkte in EMEA und APAC auszuweiten.

Die Geschäftstätigkeit von Phiphen in den USA bleibt im Rahmen dieser Partnerschaft unverändert. Conners, der Dutzende von preisgekrönten und für Preise nominierten Spielfilmen – darunter „Birdman" und „Frozen River" – produziert oder als ausführender Produzent betreut hat, gründete Phiphen im Jahr 2015. Das kommende Programm des Unternehmens umfasst Midge, WTF: What the F**k Is My Password, Mattress Mack, The Stalemate und Somedays.

„Film und Medien gehören zu den wirkungsvollsten Ausdrucksformen, mit denen sich eine Gruppe wie die unsere ernsthaft auseinandersetzen kann. Phiphen kann auf eine Erfolgsbilanz echter kreativer Exzellenz und Mut zurückblicken – genau das sind die Maßstäbe, die die Mondevo Group an jede Partnerschaft anlegt, die sie über ihre MondeVita-Plattform aufbaut. Dies ist der Beginn von etwas, das wir im Laufe der Zeit gemeinsam ernsthaft aufbauen wollen."

Fabio Brambilla

Mitbegründer und CEO der Mondevo Group

„Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, auf dem bereits Erreichten aufzubauen und unsere globale Präsenz auszubauen, indem wir talentierte Filmemacher ausfindig machen und mit ihnen zusammenarbeiten, Inhalte aller Genres und in allen Preisklassen entwickeln und Finanzmittel bereitstellen, um ihre Visionen zu verwirklichen und einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Das Netzwerk und die Infrastruktur von Mondevo verschaffen uns die Reichweite, dies auf eine Weise zu tun, die uns allein nicht möglich wäre, und unterstützen die Autoren und Geschichtenerzähler in den Regionen, aus denen einige der besten neuen Inhalte stammen. Ich freue mich darauf, unser Fachwissen auf globaler Ebene einzubringen."

Molly Conners

CEO, Phiphen International

„Phiphen hat etwas wirklich Seltenes geschaffen – eine Erfolgsbilanz kreativer Spitzenleistungen in mehr als dreißig Film- und Fernsehprojekten – und mit Molly eine Produzentin, deren Instinkt ich zutiefst schätze. Bei MondeVita haben wir einen Bereich aufgebaut, der sich ganz der Kultur, dem Film und den Medien widmet – denn wir sind davon überzeugt, dass kreative Arbeit, wenn sie mit echter Überzeugung entsteht, das Beständigste ist, wofür eine Gruppe wie die unsere ihren Namen verbürgen kann. Genau das werden wir im Auge behalten, wenn wir die Produktionen von Phiphen International verfolgen."

Sherin Shaker Otaibi

Chairwoman, MondeVita Creative Board

Informationen zur Mondevo Group

Die Mondevo Group ist eine Holdinggesellschaft mit mehreren Geschäftsbereichen und Hauptsitz in Abu Dhabi, die an der Schnittstelle von KI-basierter Technologie, Vermögensverwaltung, Risikokapital und Lifestyle tätig ist. Mondevo hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine KI-basierten Kompetenzen und ein globales Netzwerk von über 120 sehr vermögenden Familien zu nutzen, um in Branchen mit hohen Markteintrittsbarrieren und starkem langfristigem Wachstumspotenzial nachhaltige Unternehmen aufzubauen.

Informationen zu MondeVita

MondeVita ist der Kreativ- und Kulturbereich der Mondevo Group und stützt sich auf vier tragende Säulen: MondeVita Spirits, Mode & Lifestyle, Hotels & Gastgewerbe und Kultur, Film & Medien. Die erste Akquisition von MondeVita ist die Raffaele Caruso S.p.A., ein 1964 gegründetes Schneiderhaus mit Sitz in Parma. Die Abteilung wird von einem Kreativrat unter dem Vorsitz von Sherin Shaker Otaibi geleitet, dessen Gründungsphilosophie auf Handwerkskunst, Tradition, Teamarbeit und kompromissloser Qualität beruht.

Informationen zu Phiphen

Phiphen ist eine unabhängige Film- und Fernsehproduktionsfirma, die von der preisgekrönten Produzentin Molly Conners gegründet wurde. Das Unternehmen produziert Inhalte aller Genres und Preisklassen, fördert innovative Talente und erzählt mutige Geschichten für ein weltweites Publikum. Phiphen hat mehr als 30 Film- und Fernsehprojekte produziert. Phiphen Games, ein Geschäftsbereich des Unternehmens, veröffentlicht unabhängige Videospiele wie „Blue Fire" und „Ruffy and the Riverside".

Kontakt:

Investor Relations | [email protected]

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