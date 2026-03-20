Mondevo Group anuncia Phiphen International, una nueva asociación internacional de medios

Una empresa conjunta con la galardonada productora Molly Conners establece un fondo internacional de medios y una plataforma de coproducción en EMEA y APAC

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos y MILÁN y NUEVA YORK, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Mondevo Group, la plataforma de riqueza e innovación nativa de IA, anunció hoy la formación de Phiphen International, una empresa conjunta entre MondeVita, una subsidiaria de Mondevo Group, y Phiphen LLC, la compañía de entretenimiento fundada por la galardonada productora Molly Conners.

La empresa establece una plataforma internacional de coproducción y un fondo de medios que opera en EMEA y APAC, y marca la primera asociación dedicada de Mondevo Group en el espacio internacional de cine y medios. Molly Conners se desempeñará como directora ejecutiva global de Phiphen International, supervisando las operaciones en Estados Unidos y un fondo internacional de medios de comunicación que apoya empresas en Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico.

Phiphen International aprovechará la infraestructura mundial de Mondevo Group, incluida su plataforma nativa ITTIKAR AI y sus relaciones activas con más de 120 oficinas de familias líderes en todo el mundo, para acceder a incentivos de coproducción internacionales, lanzar un fondo de medios transfronterizos y expandir Phiphen Games a los mercados de EMEA y APAC.

Las operaciones de Phiphen en EE. UU. permanecen sin cambios bajo esta asociación. Conners, que ha producido o ha sido productora ejecutiva de docenas de largometrajes galardonados y nominados, incluidos Birdman y Frozen River, fundó Phiphen en 2015. La próxima lista de la empresa incluye Midge, WTF: What the F **k Is My Password, Mattress Mack, The Stalemate y Somedays.

"El cine y los medios de comunicación se encuentran entre las formas de expresión más poderosas con las que un grupo como el nuestro puede comprometerse seriamente. Phiphen cuenta con una trayectoria de auténtica excelencia creativa y coraje, exactamente el estándar que Mondevo Group tiene para cada asociación que construye en su plataforma MondeVita. Este es el comienzo de algo que pretendemos construir en serio, con el tiempo, juntos".

Fabio Brambilla

Cofundador y director ejecutivo del Grupo, Mondevo Group

"Esta asociación nos permite tomar lo que hemos construido y expandir nuestra huella mundial, al encontrar y trabajar con cineastas talentosos, desarrollar contenido en todos los géneros y en todos los niveles de presupuesto y proporcionar fondos para hacer realidad su visión que se puede compartir con la audiencia internacional. La red y la infraestructura de Mondevo nos dan el alcance para hacerlo de una manera que no podríamos por nuestra cuenta, y apoyan a los autores y narradores de las regiones que están produciendo algunos de los mejores contenidos nuevos. Estoy ansioso por proporcionar nuestra experiencia a escala mundial".

Molly Conners,

Directora ejecutiva de Phiphen International

"Phiphen ha construido algo realmente raro: un historial de excelencia creativa en más de treinta proyectos cinematográficos y televisivos, con Molly como productora, cuyos instintos respeto enormemente. Dentro de MondeVita, hemos construido un pilar dedicado por completo a la cultura, el cine y los medios de comunicación, porque creemos que el trabajo, cuando se realiza con genuina convicción, es lo más duradero que un grupo como el nuestro puede ponerle nombre. Estaremos observando lo que Phiphen International produce con eso exactamente en mente".

Sherin Shaker Otaibi

Presidenta del Consejo Creativo de MondeVita

Acerca de Mondevo Group

Mondevo Group es una sociedad de cartera multidivisional con sede en Abu Dabi, que opera en la confluencia de la tecnología nativa de la IA, la gestión de patrimonios, el capital de riesgo y el estilo de vida. La misión de Mondevo es aprovechar sus capacidades nativas de IA y una red mundial de más de 120 familias de patrimonio neto ultraalto para construir negocios duraderos en todos los sectores con altas barreras de entrada y un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo.

Acerca de MondeVita

MondeVita es la división creativa y cultural de Mondevo Group, que opera en cuatro pilares soberanos: MondeVita Spirits, Fashion & Lifestyle, Hotels & Hospitality y Culture, Film & Media. La adquisición fundacional de MondeVita es Raffaele Caruso S.p.A., la casa de sastrería con sede en Parma fundada en 1964. La división está gobernada por un Consejo Creativo presidido por Sherin Shaker Otaibi, con una filosofía fundacional basada en la artesanía, la tradición, el trabajo en equipo y la calidad sin concesiones.

Acerca de Phiphen

Phiphen es una productora de cine y televisión de propiedad independiente fundada por la galardonada productora Molly Conners. La empresa crea contenido de todos los géneros y niveles de presupuesto, apoyando talentos innovadores y contando historias audaces para una audiencia mundial. Phiphen ha producido más de 30 proyectos cinematográficos y televisivos. Phiphen Games, una división de la empresa, publica videojuegos independientes como Blue Fire y Ruffy y Riverside.

Contacto:

Relaciones con inversionistas | [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2821247/Mondevo_Group_Logo.jpg

FUENTE Mondevo Group