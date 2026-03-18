La Phemex Astral Trading League lancia la stagione Pisces da 450.000 dollari.

APIA, Samoa, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato l'inizio della stagione "Pisces" (Pesci) della sua Phemex Astral Trading League, ribadendo il proprio impegno per un'esecuzione guidata dalla strategia con un enorme montepremi di 450.000 dollari. Questo torneo a tema astrale posiziona Phemex come la principale arena globale per i trader che privilegiano la precisione tecnica e una strategia disciplinata rispetto alla speculazione di mercato.

Phemex Astral Trading League Launches $450,000 Pisces Season

L'Astral Trading League rappresenta un'evoluzione strategica nella competizione tra professionisti, andando oltre le semplici metriche di volume per riconoscere la natura multiforme della padronanza del mercato. Durante la stagione Pisces, che va dal 16 marzo al 12 aprile, la lega valuta i partecipanti attraverso un sofisticato sistema che cerca un equilibrio tra l'efficienza del capitale e la coerenza nell'esecuzione. Questa struttura a doppio binario consente sia ai trader al dettaglio con approccio tattico sia ai partecipanti istituzionali di dimostrare il proprio vantaggio all'interno di un ecosistema unificato e ad alte prestazioni.

Integrando la simbologia celeste con infrastrutture di livello istituzionale, Phemex promuove un modello mentale "orientato alla strategia", in cui la fluidità e la vastità della stagione Pisces rispecchiano la complessità dei mercati globali del 2026. La gara offre un ambiente di ricompense dinamico in cui le prestazioni costanti nei cicli giornalieri, settimanali e mensili vengono premiate con incentivi significativi, ulteriormente potenziati da un elemento di gamificazione che premia il coinvolgimento attivo e la fedeltà alla piattaforma.

Questa iniziativa è la dimostrazione del più ampio impegno di Phemex nella costruzione di un'infrastruttura finanziaria trasparente e basata sull'intelligenza artificiale. In un'era di crescente volatilità dei mercati, l'Astral Trading League si pone come punto di riferimento professionale, fornendo gli strumenti e la piattaforma necessari affinché i migliori trader del mondo possano trasformare le proprie strategie rigorose in successi concreti.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è una Borsa di criptovalute incentrata sull'utente a cui si affidano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

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