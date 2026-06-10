Phemex dà il via all'Ultimate Championship da 7 milioni di dollari, portando la competizione di trading nella stagione calcistica

APIA, Samoa, 10 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una piattaforma di scambio di criptovalute incentrata sull'utente, ha lanciato oggi l'Ultimate Championship 2026, un evento di trading globale con un montepremi complessivo di 7 milioni di dollari. Mossa dall'entusiasmo che accompagna la stagione calcistica 2026, l'iniziativa unisce trading, mercati di previsione e partecipazione della comunità in una competizione della durata di un mese pensata per coinvolgere utenti con diversi livelli di esperienza e stili di trading.

Phemex Kicks off $7 Million Ultimate Championship, Bringing Trading Competition to Football Season

Dall'8 giugno al 20 luglio, questo torneo è strutturato in tre competizioni distinte, ma integrate tra loro per premiare i migliori a ogni livello di abilità. Il fulcro dell'evento è il Trading Showdown da 6.000.000 di dollari, un'arena di punta in cui i migliori concorrenti singoli e squadre si sfidano per aggiudicarsi il primato in termini di efficienza operativa e del capitale.

Ai Trading Showdown si aggiungono il Victory Rush da 900.000 dollari, che incentiva la partecipazione quotidiana attraverso la raccolta di "Golden Balls", ottenute raggiungendo determinati traguardi di trading, e il mercato Super Prediction da 100.000 dollari, dove i partecipanti possono mettere a frutto le loro conoscenze calcistiche per prevedere i risultati delle partite. Ripartendo i premi in questo modo, Phemex garantisce una struttura di incentivi completa che rispecchia la natura poliedrica dello sport professionistico.

Oltre alle assegnazioni in USDT, il campionato prevede premi fisici di alto livello pensati per colmare il divario tra il trading e la cultura globale del gaming. I migliori giocatori avranno la possibilità di aggiudicarsi console PlayStation 5 e copie di FC26, mentre i concorrenti più meritevoli si contenderanno il trofeo più ambito: una Coppa del Mondo d'Oro da 70 g in edizione limitata. Questo premio fisico rappresenta un simbolo tangibile della padronanza dei mercati, rafforzando il prestigio legato alla capacità di muoversi con sicurezza nei mercati globali durante uno dei periodi più instabili ed emozionanti dell'anno.

"Da sempre, i grandi eventi mondiali uniscono le persone nella condivisione della competizione, delle strategie e dell'attesa", ha affermato Federico Variola, amministratore delegato di Phemex. "Si osservano dinamiche simili nei mercati finanziari. L'Ultimate Championship è stato ideato per avvicinare questi mondi, offrendo agli utenti diverse modalità di partecipazione, dal trading e il forecasting alle competizioni. Più in generale, ciò riflette la nostra visione secondo cui il futuro delle piattaforme di scambio non riguarda solo l'accesso al mercato, ma anche la creazione di ambienti coinvolgenti in cui gli utenti possano imparare, competere ed esprimere le proprie opinioni in forme diverse".

Mentre quest'estate l'attenzione mondiale si concentra sul calcio, l'Ultimate Championship 2026 mette in luce il costante impegno di Phemex nell'offerta di prodotti ed esperienze che vanno oltre il trading tradizionale. L'evento è ora aperto agli utenti idonei di tutto il mondo, con gare e premi che saranno assegnati per tutta la durata del torneo.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, scelto da 10 milioni di investitori in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale, ideati per mettere al primo posto esperienza utente, trasparenza e innovazione. Con un approccio lungimirante e un impegno verso l'empowerment degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per gli investitori di ogni livello, affinché crescano e abbiano successo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996330/Phemex_Kicks_off__7_Million_Ultimate_Championship__Bringing_Trading_Competition_to_Football_Season.jpg

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