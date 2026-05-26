Menarini Group annuncia nuovi dati alla riunione annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026

I dati coprono sette presentazioni sia di tumori solidi che di neoplasie ematologiche, fornendo aggiornamenti sul potenziale beneficio che queste terapie possono dare ai pazienti.





I dati del regime elacestrant più capivasertib dello studio ELEVATE saranno presentati sottolineando il suo potenziale in contesti di combinazione nell'mBC, insieme agli aggiornamenti del programma di sviluppo clinico elacestrant, incluso il suo potenziale ruolo come opzione di monoterapia nel carcinoma mammario adiuvante.





Il partner di Stemline, Karyopharm Therapeutics, terrà una presentazione orale dell'ultimo minuto dello studio di fase 3 SENTRY sul selinexor nella mielofibrosi

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FIRENZE, Italia e NEW YORK, 26 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Menarini ("Menarini"), una delle principali società farmaceutiche e diagnostiche internazionali, e Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una consociata interamente controllata del Gruppo Menarini, focalizzata sull'offerta di trattamenti oncologici trasformazionali ai pazienti oncologici, hanno annunciato che i nuovi dati relativi a elacestrant e tagraxofusp saranno presentati all'incontro annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 2026.

Saranno presentati nuovi dati che esaminano la sicurezza e l'efficacia preliminare di elacestrant in combinazione con capivasertib in pazienti con carcinoma mammario metastatico (mBC) alterato dalla via ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN- dallo studio ELEVATE di fase 1/2. Ulteriori dettagli sugli studi in corso su elacestrant in combinazione, nel contesto avanzato, saranno condivisi: ADELA (associazione cardine di fase 3 con everolimus); ELECTRA (associazione di fase 1b/2 con abemaciclib in pazienti con metastasi cerebrali); e CAPELA (associazione di fase 2 con capecitabina). Infine, un aggiornamento dello studio ELEGANT, che esplora elacestrant come trattamento adiuvante nel carcinoma mammario precoce linfonodo-positivo ad alto rischio di recidiva, sarà presentato al congresso.

Sono, inoltre, inclusi nella presentazione nuovi dati di combinazione di tagraxofusp di fase 2 in pazienti con neoplasia dendritica plasmacitoide blastica (BPDCN), che saranno illustrati da Naveen Pemmaraju, MD, Professore, Dipartimento di Leucemia, Divisione di Medicina del Cancro, The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Inoltre, Karyopharm Therapeutics, partner di Stemline, terrà una presentazione orale con gli ultimi risultati dello studio di fase 3 SENTRY sul selinexor in pazienti affetti da mielofibrosi (MF) che non hanno mai ricevuto un trattamento con inibitori delle JAK. Selinexor è commercializzato negli Stati Uniti da Karyopharm Therapeutics e nell'UE da Stemline.

"Gli ampi dati oncologici che verranno presentati, comprendenti sia i tumori solidi che le neoplasie ematologiche, evidenziano la nostra dedizione nell'affrontare i tumori più difficili da trattare con esigenze insoddisfatte", ha affermato Elcin Barker Ergun, CEO del Gruppo Menarini. "Il nostro obiettivo rimane l'accelerazione dell'innovazione per fornire terapie trasformative e mirate che offrano progressi significativi ai pazienti e alle comunità sanitarie dedicate alla loro cura".

Vedi sotto per tutti i dettagli delle prossime presentazioni:

2026 Riunione annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) Autore presentatore Titolo e ID dell'abstract Presentazione Dettagli Elacestrant Wassim McHayleh Combinazioni di elacestrant con capivasertib in pazienti con carcinoma mammario avanzato ER+/HER2-: aggiornamento da ELEVATE, uno studio di fase 1b/2 in aperto, a disegno "ombrello" Abstract: 1098 1 giugno 2026; 13:30 – 16:30 TC Postazione poster 212 Aditya Bardia ELEGANT: elacestrant verso terapia endocrina standard in donne e uomini con carcinoma mammario precoce con linfonodi positivi, recettore estrogeno-positivo (ER+), HER2-negativo (HER2-), ad alto rischio di recidiva in uno studio di fase 3 globale, multicentrico, randomizzato, in aperto Abstract: TPS1153 1 giugno 2026; 13:30 – 16:30 TC Postazione poster 262a Antonio Llombart-

Cussac ADELA: studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco, controllata con placebo che valuta elacestrant + everolimus rispetto a elacestrant + placebo in pazienti con carcinoma mammario avanzato ER+/HER2- con tumori ESR1-mutati in progressione in terapia endocrina + CDK4/6i*# Abstract: TPS1154 1 giugno 2026; 13:30 – 16:30 TC Postazione poster 262b Nuhad Ibrahim ELECTRA: uno studio multicentrico di fase 1b/2, in aperto, con elacestrant in combinazione con abemaciclib in pazienti con metastasi cerebrali da carcinoma mammario ER+/HER2- Abstract: TPS1155 1 giugno 2026; 13:30 – 16:30 TC Postazione poster 263a Kristina Fanucci CAPELA: studio multicentrico, in aperto, randomizzato di fase II sulla capecitabina in combinazione con elacestrant rispetto alla capecitabina da sola nel carcinoma mammario avanzato positivo al recettore degli estrogeni (ER) (TBCRC 070)* Abstract: TPS1156 1 giugno 2026; 13:30 – 16:30 TC Postazione poster 263b Tagraxofusp Naveen Pemmaraju Uno studio di fase II su Tagraxofusp, Hyper-CVAD e Venetoclax per pazienti con BPDCN di nuova diagnosi o recidivante/refrattario * Abstract: 6502 Presentazione orale 2 giugno 2026; 10:09 – 10:21 TC Selinexor John Mascarenhas Selinexor più ruxolitinib nella mielofibrosi naïve agli inibitori delle JAK: Prova SENTINELLA fase 3 * Abstract: LBA6500 Presentazione orale 2 giugno 2026; 9:45 – 12:45 CT *Indica la ricerca sponsorizzata dallo sperimentatore o la ricerca collaborativa

#Lo studio ADELA è uno studio fondamentale co-sponsorizzato con MEDSIR

Informazioni sul programma di sviluppo clinico Elacestrant

Elacestrant è anche oggetto di numerosi studi clinici sponsorizzati dall'azienda nel carcinoma mammario metastatico, in monoterapia o in combinazione con altre terapie. ELEGANT (NCT06492616) è uno studio di fase 3 che valuta l'efficacia di elacestrant rispetto alla terapia endocrina standard in donne e uomini con carcinoma mammario precoce linfonodo-positivo, ER+, HER2- ad alto rischio di recidiva. ADELA (NCT06382948) è uno studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco che valuta elacestrant in combinazione con everolimus in pazienti con ER+, HER2- mBC con tumori ESR1-mut. ELEVATE (NCT05563220) è uno studio clinico di fase 1b/2 che valuta la sicurezza e l'efficacia di elacestrant in combinazione con alpelisib, everolimus, capivasertib, palbociclib, ribociclib o abemaciclib. ELECTRA (NCT05386108) è uno studio multicentrico di fase 1b/2 in aperto che valuta elacestrant in combinazione con abemaciclib in pazienti con carcinoma mammario ER+, HER2-. La parte di fase 2 valuta questo regime di trattamento in pazienti con metastasi cerebrali. ELCIN (NCT05596409) è uno studio di fase 2 che valuta l'efficacia di elacestrant in pazienti con carcinoma mammario ER+, HER2- avanzato/metastatico, che hanno ricevuto una o due precedenti terapie ormonali e nessun precedente inibitore CDK4/6 in ambito metastatico. Elacestrant è anche in fase di valutazione in ulteriori studi promossi da ricercatori, in studi condotti in collaborazione con altre aziende, sia nel carcinoma mammario metastatico e che in fase precoce.

Per segnalare SOSPETTE REAZIONI AVVERSE, contattare Stemline Therapeutics, Inc.

all'indirizzo [email protected]. Tutte le informazioni pertinenti sono disponibili all'indirizzo https://stemline.com/contact/

Informazioni complete sulla prescrizione di elacestrant sono disponibili su https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info

Informazioni complete sulla prescrizione di selinexor sono disponibili su https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info

Informazioni complete sulla prescrizione di tagraxofusp sono disponibili su https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info

Informazioni sul Gruppo Menarini

Il Gruppo Menarini è un'azienda farmaceutica e diagnostica leader a livello internazionale, con un fatturato di $5,5 miliardi e oltre 17.000 dipendenti. Menarini si concentra su aree terapeutiche con elevati bisogni medici insoddisfatti con prodotti per cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. Con 18 siti produttivi e 9 centri di Ricerca e Sviluppo, i prodotti Menarini sono disponibili in 140 paesi in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.menarini.com.

Informazioni su Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una consociata interamente controllata dal Gruppo Menarini, è un'azienda biofarmaceutica in fase commerciale focalizzata sull'offerta di trattamenti oncologici trasformazionali ai pazienti. Stemline commercializza elacestrant, una terapia endocrina orale indicata per il trattamento di donne in postmenopausa o uomini adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico positivo al recettore degli estrogeni (ER), negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2), con mutazione di ESR1 e progressione della malattia a seguito di almeno una linea di terapia endocrina, negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni del mondo. Stemline commercializza anche tagraxofusp-erzs, una nuova terapia mirata diretta a CD123, per pazienti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN), un tumore ematologico aggressivo, negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni del mondo. Inoltre, in Europa, Stemline commercializza selinexor, un inibitore di XPO1 per il mieloma multiplo. L'azienda sta anche conducendo studi multipli di espansione delle etichette con elacestrant e tagraxofusp, rispettivamente nelle indicazioni del cancro al seno e del cancro ematologico, e dispone di un'ampia pipeline clinica di altri farmaci candidati in varie fasi di sviluppo mirati a diversi tumori solidi ed ematologici.

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