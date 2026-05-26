Menarini Group、American Society of Clinical Oncology (ASCO)の2026年年次総会で新データを発表

データは固形がんと血液がんの両方にわたる7つの発表にまたがり、これらの治療法が患者にもたらす可能性のある恩恵に関する最新情報を提供しています。



ELEVATE試験 におけるエラセストランとカピバセルチブの併用療法に関するデータが発表され、転移性乳がん（mBC）における併用療法としての可能性が強調されるほか、 エラセストランの臨床開発プログラムに関する最新情報、特に補助療法としての単剤療法オプションとしての可能性についても報告される予定です。



StemlineのパートナーであるKaryopharm Therapeuticsは、骨髄線維症を対象としたセリネキソールの第3相SENTRY試験に関する最新情報を口頭発表する予定です。

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フィレンツェ（イタリア）、ニューヨーク, 2026年5月26日 /PRNewswire/ -- グローバル大手医薬品・診断薬企業のMenarini Group（「Menarini 」）とStemline Therapeutics, Inc.(「Stemline 」)は、エラセストラントとタグラキソフスプ に関する新たなデータをAmerican Society of Clinical Oncology (ASCO)の2026年年次総会で法表すると発表しました。

ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN- 経路を変化させた転移性乳癌（mBC）患者におけるエラセストラント とカピバセルチブ の併用療法 の安全性と予備的有効性を探る新たなデータが、第 1/2 相ELEVATE 試験より発表されます。現在進行中のエラセストラント併用療法の詳細について、ADELA（エベロリムスとの極めて重要な第3相併用療法）、 ELECTRA（脳転移患者におけるアベマシクリブとの第1b/2相併用療法）、 CAPLA（カペシタビンとの第2相併用療法）を共有する予定です。 最後に、 再発リスクの高いリンパ節転移陽性の早期乳がんに対する補助療法としてのエラセストランを検証するELEGANT試験の最新結果が、 本学会で 発表される予定です。

また、芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍（BPDCN）患者を対象としたタグラキソフスプの新たな第II相併用療法に関するデータも発表が採択されており、The University of Texas MD Anderson Cancer Centerのがん内科白血病部門のNaveen Pemmaraju医学博士（教授）が発表を行う予定です。さらに、 StemlineのパートナーであるKaryopharm Therapeuticsが、JAKi未治療の骨髄線維症（MF）患者を対象としたセリンエキソールの第3相SENTRY試験から、最新の口頭発表を行います。Selinexorは米国ではKaryopharm Therapeuticsが、EUではStemlineが販売しています。

、「今回発表される固形がんと血液がんの両方を網羅する広範な腫瘍学データは、アンメットニーズの高い最も治療困難ながんに取り組む我々の献身を浮き彫りにするものです」と、Menarini Groupの最高経営責任者（CEO）である Elcin Barker Ergunは述べています。「患者およびそのケアに尽力する医療関係者の皆様に有意義な進歩をもたらす、画期的かつ標的を絞った治療法を提供するため、イノベーションの加速に引き続き注力してまいります。」

今後のプレゼンテーションの詳細は以下をご覧ください：

American Society of Clinical Oncology (ASCO)の2026年年次総会 筆頭著者 論文の要旨のタイトルおよびID プレゼンテーション 詳細 エラセストラント Wassim McHayleh氏

ER+/HER2-進行乳がん患者に対するエラセストラントとカピバセルチブの併用療法：

第1b/2相非盲検包括試験であるELEVATEの最新情報 要旨1098 2026年6月1日午後1時30分～4時30分（米国中部時間 ） ポスター・ボード 212 Aditya Bardia氏 ELEGANT:

再発リスクの高いリンパ節転移陽性、エストロゲン受容体陽性

（ER+）、HER2陰性（HER2-）

の早期乳がん患者（女性および男性）を対象とした、Elacestrantと標準内分泌療法を比較する国際多施設共同無作為化非盲検第3相試験 要旨TPS1153 2026年6月1日午後1時30分～4時30分（米国中部時間 ） ポスター・ボード 262a Antonio Llombart-

Cussac氏 ADELA：エラセストラン＋エベロリムス群とエラセストラン＋プラセボ群を比較する 二重盲検プラセボ対照無作為化第3相試験（ 内分泌療法で進行したESR1変異

腫瘍を有するER+/HER2-進行がん患者 + CDK4/6i*#.が対象） 要旨TPS1154 2026年6月1日午後1時30分～4時30分（米国中部時間 ） ポスター・ボード 262b Nuhad Ibrahim氏 ELECTRA：ER陽性／HER2陰性乳がんの脳転移患者を対象とした、 エラセストランとアベマシクリブの併用療法に関する 非盲検多施設共同第Ib相／第II相試験 要旨TPS1155 2026年6月1日午後1時30分～4時30分（米国中部時間 ） ポスター・ボード 263a Kristina Fanucci氏 CAPELA：進行性エストロゲン受容体（ER）陽性乳がんを対象とした、 カペシタビンとエラセストランの併用療法とカペシタビン単独療法を比較する 第2相多施設共同非盲検ランダム化試験 (TBCRC 070)* 要旨TPS1156 2026年6月1日午後1時30分～4時30分（米国中部時間 ） ポスター・ボード 263b タグラクソフスプ Naveen Pemmaraju 氏 新規診断または再発・難治性の BPDCN*患者を対象とした、タグラキソフスプ、ハイパー-CVAD、およびベネトクラックスを用いた第2相試験 要旨 6502 口頭 発表 2026年6月2日午前10時9分～10時21分（米国中部時間） セリネクサー John Mascarenhas 氏 JAK阻害剤未治療の骨髄線維症に対するセリネキソールとルキソリチニブの併用療法： 第3相SENTRY試験* 要旨LBA6500 口頭発表 2026年6月2日午前9時45分～午後12時45分（米国中部時間） *は研究者主導研究または共同研究を示しています。

#The ADELA studyは、 MEDSIR.と共同で実施される主要試験です。

エラセストラントの臨床開発プログラムについて

エラセストラントはまた、単独または他の治療法との併用で、乳がん疾患を対象としたいくつかの会社主催の臨床試験で研究されています。ELEGANT (NCT06492616) は、再発リスクの高いリンパ節陽性、ER+、HER2-早期乳がんの女性および男性を対象に、エラセストラントの有効性を標準内分泌療法と比較評価する第3相試験 です。ADELA (NCT06382948) は、ESR1変異腫瘍を有するER+、HER2 mBC患者を対象に、エラセストラントとエベロリムスの併用療法を評価する第3相無作為化二重盲検試験です。ELEVATE (NCT05563220) は、エラセストラントとアルペリシブ、エベロリムス、カピバセルチブ、パルボシクリブ、リボシクリブまたはアベマシクリブとの併用の安全性と有効性を評価する第1b/2相臨床試験である。ELECTRA (NCT05386108) は、ER+、HER2乳癌患者を対象に、エラセストラントとアベマシクリブの併用療法を評価する非盲検第1b/2相多施設共同試験です。第2相試験では、脳転移を有する患者を対象にこの治療法を評価します。ELCIN (NCT05596409) は、ER+、HER2-進行/転移性乳がんで、ホルモン療法の前治療歴が1～2回あり、CDK4/6阻害剤の前治療歴がない転移性患者を対象に、エラセストラントの有効性を評価する第2相試験です。エラセストラントはまた、転移性乳おがんよび早期乳がんを対象に、医師主導の臨床試験や他社との共同試験で評価されています。

副作用の疑いがある場合は、Stemline Therapeutics, Inc.

（[email protected]） までご連絡ください。 関連情報はすべてhttps://stemline.com/contact/でご覧いただけます。

エラセストラントの全処方情報はhttps://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserdu#product-info をご覧ください。

セリネキソールの全処方情報はhttps://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovio#product-info をご覧ください。

タグラクソフスプの全処方情報はhttps://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonris#product-info をご覧ください。

Menarini Groupについて

Menarini Groupは、売上高55億ドル、従業員17,000人以上のグローバル大手医薬品・診断薬企業です。Menariniは、アンメット・ニーズの高い治療領域に重点を置き、心臓病、腫瘍、肺炎、消化器病、感染症、糖尿病、炎症、鎮痛の分野に向けた製品を提供しています。同社は、18の生産拠点と9つの研究開発センターを有し、世界140か国で広く製品販売を展開しています。詳細については、 www.menarini.comをご覧ください。

Stemline Therapeutics Inc.について

Menarini Groupの完全子会社であるStemline Therapeutics, Inc.（「Stemline」）は、コマーシャル・ステージにあるバイオ医薬品会社で、患者に革新的ながん治療を提供することに注力しています。Stemlineは、エストロゲン受容体（ER）陽性、ヒト上皮成長因子受容体2（HER2）陰性、ESR1遺伝子変異の進行・転移性乳がんで、少なくとも1ライン以上の内分泌療法後に病勢進行した閉経後女性または成人男性の治療を適応症とする経口内分泌療法剤エラセストラントを、米国、欧州をはじめとする世界各地で販売しています。また、Stemlineは、CD123に対する新規標的治療薬であるタグラクソフスプ・エルツを、アグレッシブな血液がんである芽球性形質細胞様樹状細胞新生物（BPDCN）患者を対象に、米国、欧州およびその他のグローバル地域で販売しています。また、Stemlineは多発性骨髄腫のXPO1阻害剤であるセリンエキソールを欧州で販売しています。同社はまた、エラセストラントとタグラクソフスプについて、それぞれ乳癌と血液癌を適応症とする複数の適応拡大試験を実施しており、さらに多くの固形癌と血液癌を適応症とする様々な開発段階にある新薬候補の広範な臨床パイプラインを有している。 同社はまた、乳がんおよび血液がんを適応症とするエラセストラントおよびタグラキソフスプの複数の適応拡大試験も実施しており、固形がんおよび血液がんの多くを対象とする様々な開発段階にある追加の薬剤候補の広範な臨床パイプラインを有しています。

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SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite