MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile

VICTORIA, Seychelles, 27 maggio 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, pioniere nel trading di asset digitali a commissione zero, ha pubblicato il suo rapporto bimestrale sulla sicurezza relativo al periodo marzo-aprile, che include l'investimento strategico di 1.000 BTC nelle proprie riserve di capitale al fine di rafforzare la protezione degli utenti.

MEXC Deploys 1,000 BTC to Strategic Reserves in March–April Security Report MEXC's Major Asset Reserve Ratios

L'infrastruttura di sicurezza di MEXC ha intercettato e bloccato 26.897 account collegati a frodi coordinate nell'arco di 60 giorni, con un aumento del 18,9% rispetto al ciclo di rendicontazione precedente. I motori di threat intelligence hanno individuato 6.903 gruppi criminali (con un aumento del 33,6%), con la maggiore concentrazione registrata nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI) e in Indonesia, dove sono stati rilevati rispettivamente 3.567 e 1.524 cluster di minacce. Tutte le entità individuate sono state immediatamente bandite dall'intera piattaforma al fine di garantire la liquidità dell'ecosistema e proteggere il capitale degli utenti.

Tra marzo e aprile, MEXC ha gestito 254 richieste di informazioni e 50 provvedimenti di congelamento emessi dalle forze dell'ordine. Grazie a questa infrastruttura collaborativa, sono stati congelati 17.084.031 USDT in 47 casi di minaccia, di cui 23 hanno comportato un intervento diretto delle forze dell'ordine. Tutte le azioni sono state intraprese nel rispetto delle normative vigenti in diverse giurisdizioni, al fine di garantire la conformità e una risposta tempestiva. Nel corso del periodo, MEXC ha risolto 819 errori relativi ai depositi, recuperando 863.127 USDT a seguito di accurati controlli manuali e on-chain.

L'assegnazione da parte di MEXC di ulteriori 1.000 BTC alle proprie riserve istituzionali ha portato alla creazione di un'architettura formalizzata a doppio asset per il Guardian Fund, che consente di utilizzare l'USDT per garantire una liquidità operativa immediata, mentre la quota in Bitcoin funge da ancora macroeconomica per preservare il capitale nel corso dei cicli di mercato. Contemporaneamente, MEXC ha avviato un piano volto ad aumentare in modo significativo la capitalizzazione totale del fondo da 100 milioni a 500 milioni di dollari nei prossimi due anni. Tutti gli indirizzi dei portafogli istituzionali sono completamente pubblici, fornendo una prova delle riserve in tempo reale e verificabile a livello crittografico.

I principali coefficienti di riserva patrimoniale di MEXC erano i seguenti:

In prospettiva, MEXC continuerà a rendere pubblici i dati chiave attraverso rapporti bimestrali sulla sicurezza, nonché tramite riserve on-chain verificabili, procedure standardizzate di controllo dei rischi e collaborazioni multipiattaforma, al fine di rafforzare la protezione degli asset degli utenti.

Informazioni su MEXC

MEXC è l'exchange di criptovalute in più rapida crescita al mondo, scelto da oltre 40 milioni di utenti in più di 170 mercati. Basandosi su una filosofia che mette l'utente al primo posto, MEXC offre operazioni di trading senza commissioni, leader nel settore, e l'accesso a oltre 3.000 asset digitali. Vero e proprio Gateway verso infinite opportunità, MEXC offre un'unica piattaforma dove gli utenti possono negoziare facilmente criptovalute insieme ad asset tokenizzati, tra cui azioni, ETF, materie prime e metalli preziosi.

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