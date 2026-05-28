MEXC Alokasikan 1.000 BTC untuk Cadangan Strategis, Berdasarkan Laporan Keamanan Periode Maret-April

Selama periode 60 hari, infrastruktur keamanan MEXC berhasil mendeteksi dan membatasi aktivitas 26.897 akun yang terindikasi terlibat dalam jaringan aksi penipuan terorganisasi. Angka tersebut meningkat 18,9% dari periode pelaporan sebelumnya. Sistem intelijen ancaman MEXC juga mengidentifikasi 6.903 sindikat berbahaya, naik 33,6% dibandingkan periode sebelumnya. Konsentrasi ancaman terbesar berasal dari kawasan Commonwealth of Independent States (CIS) dan Indonesia, masing-masing dengan 3.567 dan 1.524 klaster ancaman yang terpantau. Seluruh entitas yang teridentifikasi langsung diblokir dari platform guna menjaga likuiditas ekosistem dan melindungi dana pengguna.

Sepanjang Maret hingga April, MEXC menangani 254 permintaan intelijen dan 50 perintah pembekuan aset dari aparat penegak hukum. Melalui kolaborasi tersebut, MEXC membekukan 17.084.031 USDT yang terkait dengan 47 kasus ancaman, termasuk 23 kasus yang melibatkan tindakan langsung dari aparat penegak hukum. Seluruh tindakan dilakukan MEXC sesuai regulasi di berbagai yurisdiksi guna memastikan kepatuhan regulasi dan respons yang cepat. Pada periode yang sama, MEXC juga menyelesaikan 819 kasus kesalahan deposit dan berhasil memulihkan aset senilai 863.127 USDT setelah melalui proses verifikasi manual dan pemeriksaan on-chain secara menyeluruh.

MEXC juga menempatkan tambahan 1.000 BTC untuk cadangan institusionalnya. Lewat langkah ini, MEXC membentuk arsitektur cadangan dua aset untuk Guardian Fund. Dalam skema tersebut, USDT digunakan untuk menjamin likuiditas operasional yang tersedia setiap saat, sementara cadangan Bitcoin berfungsi sebagai penyangga nilai jangka panjang untuk menopang ketahanan modal di berbagai siklus pasar. Sejalan dengan itu, MEXC juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan total kapitalisasi Guardian Fund secara agresif dari US$100 juta menjadi US$500 juta dalam dua tahun ke depan. Seluruh alamat dompet institusional tersedia secara publik sehingga mendukung verifikasi bukti cadangan aset (proof of reserves) secara langsung melalui kriptografi.

Berikut rasio cadangan untuk aset-aset utama MEXC:

Ke depan, MEXC akan terus memublikasikan data penting melalui laporan keamanan dwibulanan. MEXC juga akan memperkuat perlindungan aset pengguna melalui transparansi cadangan yang dapat diverifikasi secara on-chain, prosedur pengendalian risiko yang terstandardisasi, serta kolaborasi lintasplatform.

MEXC merupakan salah satu bursa kripto dengan pertumbuhan terpesat di dunia. MEXC meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 170 pasar. Dengan filosofi yang mengutamakan pengguna, MEXC menawarkan layanan perdagangan tanpa biaya transaksi dan akses ke lebih dari 3.000 aset digital. Sebagai Gerbang Menuju Peluang Tanpa Batas, MEXC menghadirkan satu platform yang membantu pengguna memperdagangkan aset kripto dan aset berbentuk token, termasuk saham, ETF, komoditas, dan logam mulia.

