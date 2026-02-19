Phemex lancia la rivoluzione nativa per IA, facendo segnare una trasformazione IA su vasta scala

APIA, Samoa, 19 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato oggi il lancio della sua AI-Native Revolution, che dà il via a una trasformazione aziendale che integra l'intelligenza artificiale al centro del suo modello operativo, della filosofia di prodotto e della direzione strategica a lungo termine.

Invece di introdurre l'intelligenza artificiale come funzionalità autonoma, Phemex si sta ristrutturando intorno a sistemi intelligenti. L'intelligenza artificiale fungerà da layer fondamentale nella gestione, nelle operazioni, nello sviluppo dei prodotti e nella pianificazione strategica, plasmando il processo decisionale, la realizzazione dei prodotti e le modalità di offerta di valore agli utenti.

La strategia riflette un più ampio cambiamento strutturale nel settore delle risorse digitali. Poiché l'intelligenza artificiale riduce l'asimmetria dell'informazione e automatizza complesse analisi di mercato, il vantaggio competitivo è sempre più definito dall'efficacia con cui le piattaforme integrano l'intelligenza artificiale nei framework di esecuzione e nella user experience. In questo contesto, l'intelligenza artificiale non è più un'infrastruttura facoltativa, ma sta diventando il motore centrale dei moderni sistemi finanziari.

Internamente, Phemex sta riprogettando i flussi di lavoro per integrare processi basati sull'intelligenza artificiale che semplificano le operazioni e accelerano l'iterazione dei prodotti. I team vengono attrezzati per lavorare insieme a sistemi intelligenti, spostando l'attenzione da un'esecuzione ripetitiva a una risoluzione di problemi di livello superiore e all'innovazione. La trasformazione prevede anche l'espansione delle capacità di intelligenza artificiale in tutta l'azienda attraverso lo sviluppo dei talenti e il reclutamento strategico, garantendo un'integrazione profonda dell'intelligenza sia nella tecnologia che nella cultura.

Oltre alla ristrutturazione operativa, Phemex sta progressivamente integrando l'intelligenza artificiale nell'architettura della sua piattaforma. Le future iniziative sui prodotti rifletteranno questa base nativa dell'intelligenza artificiale, rafforzando l'impegno dell'azienda nella creazione di un ambiente di trading più intelligente.

Federico Variola, CEO di Phemex, ha commentato: "La rivoluzione dell'intelligenza artificiale non è una tendenza, ma una svolta strutturale per il nostro settore. Per gli utenti, essa si traduce in strumenti più adattabili, un'esecuzione più efficiente e un ambiente di trading che si evolve di pari passo con la complessità del mercato. Per Phemex, significa ripensare il nostro modo di operare a ogni livello, sostituendo i processi statici con sistemi intelligenti che migliorano velocità, precisione e scalabilità. E, per il settore, si tratta di un passaggio dalla concorrenza basata sulle funzionalità all'evoluzione guidata dalle infrastrutture. Gli exchange non competeranno più solo in termini di quotazioni o commissioni, ma anche in base a quanto intelligentemente integreranno la tecnologia nella loro architettura di base".

Con questa rivoluzione, Phemex si posiziona per evolversi da exchange basato sulla tecnologia a un'organizzazione completamente basata sull'intelligenza artificiale, ponendo l'intelligenza al centro della sua crescita, innovazione e contributo a lungo termine al settore.

