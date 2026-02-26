Phemex presenta il suo bot AI: un punto di svolta nella rivoluzione AI-native del suo prodotto

APIA, Samoa, 26 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, piattaforma di scambio di criptovalute orientata all'utente, ha presentato il bot AI, punto di svolta tattico nell'ambito della sua rivoluzione come organizzazione AI-Native. Questo lancio trasforma l'intelligenza artificiale da visione strategica a "partner di trading intelligente" ad alte prestazioni, spostando il paradigma del settore dall'esecuzione manuale di emozioni a un modello disciplinato di "collaborazione tra uomo e IA" per i suoi 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Phemex Unveils AI Bot, Marking A Product Milestone of Its AI-Native Revolution

All'inizio di quest'anno, Phemex ha presentato la sua iniziativa AI-native, impegnandosi a integrare l'intelligenza artificiale nelle operazioni interne e nell'architettura dei prodotti esterni. Il lancio del bot AI è l'esemplificazione concreta di questa strategia, che va oltre la trasformazione concettuale per arrivare ad applicazioni rivolte agli utenti.

Utilizzando un sistema di machine learning avanzato per analizzare milioni di dati in tempo reale, il bot AI di Phemex automatizza complesse strategie quantitative nei sistemi Futures Grid, Spot Grid e Martingale. Progettato con una "intelligenza consapevole del rischio", il motore dà priorità alla conservazione di capitale regolando in modo dinamico l'effetto leva e i parametri in base ai dati di volatilità storica. Ciò garantisce che l'intelligenza continui a essere uno strumento di resilienza, consentendo ai trader di ottenere un vantaggio significativo sull'IA piuttosto che perdere il proprio vantaggio competitivo a causa sua.

Per catalizzare questa era di trading intelligente, Phemex ha dato il via all'AI Bot Carnival, una festa di trading da oltre 1.000.000 di dollari. L'iniziativa prevede un programma di protezione dalle perdite al 100% per i nuovi arrivati, al fine di garantire un accesso libero al trading quantitativo, oltre a premi differenziati in base al volume fino a 5.000 USDT e incentivi multi-bot progettati per favorire una gestione sistematica e diversificata del portafoglio.

"Il bot AI di Phemex è la prova concreta che la nostra strategia AI-Native non è teorica, ma operativa", ha affermato Federico Variola, CEO di Phemex. "Non stiamo sperimentando l'intelligenza artificiale in modo marginale, ma stiamo costruendo attivamente una piattaforma di scambio che prevede l'integrazione di sistemi intelligenti nella modalità di funzionamento dei prodotti. Questo lancio è un primo passo concreto che rientra in una strategia a lungo termine."

Con l'introduzione del bot AI, Phemex continua il suo percorso verso un modello di scambio interamente AI-native, in cui l'intelligenza artificiale è integrata a livello di infrastruttura e progressivamente incorporata nell'attività di trading.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è una piattaforma di scambio di criptovalute incentrata sull'utente, scelta da 10 milioni di investitori in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale, ideati per mettere al primo posto esperienza utente, trasparenza e innovazione. Con un approccio lungimirante e un impegno verso l'empowerment degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per gli investitori di ogni livello, affinché crescano e abbiano successo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920133/Phemex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg