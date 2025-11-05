THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS ANNUNCIA LA LISTA 51-100 PER IL 2025

LONDRA, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Vineyards svela oggi i vigneti classificati dal No.51 al No.100, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà a Margaret River, nell'Australia Occidentale, il 19 novembre. Questa classifica annuale celebra esperienze eccezionali nei vigneti di tutto il mondo, mettendo in evidenza le aziende vinicole che offrono un enoturismo eccezionale, da location mozzafiato a tour immersivi. La lista è stata compilata in base ai voti di oltre 700 professionisti internazionali del vino, tra cui sommelier, giornalisti, esperti di viaggio ed enoturismo e specialisti del settore.

La lista 51-100 include vigneti provenienti da sei continenti e 38 regioni vinicole

18 nuove voci da 17 regioni, dalla Champagne, in Francia, al Tokaj, in Ungheria

Tra i nomi inclusi, 33 provengono dall'Europa, sei dal Sud America, cinque dall'Oceania, quattro dall'Africa, una dall'Asia e una dal Nord America

Il nuovo ingresso più alto in classifica è Wairau River Wines di Marlborough, Nuova Zelanda (No.52)

Per l'elenco completo 51-100, vedere qui .

L'Europa ha guadagnato 11 nuovi ingressi nella lista 51-100, di cui tre dall'Italia. I vigneti del Portogallo occupano otto posizioni, il numero più alto tra tutti i Paesi, con la valle del Douro che ne vanta sei. La Spagna guadagna tre vigneti nella lista con una nuova entrata: Bodegas Arzuaga di Ribera del Duero (No.64). Il Regno Unito vede una new entry con Leonardslee Family Vineyards nel Sussex (No.56). In Ungheria, Tokaj-Hétszőlő Organic Vineyards (No.58) fa il suo debutto e nella lista entra anche il primo vigneto di Kakheti, in Georgia, con Château Buera (No.72).

Il Sud America festeggia una new entry con Sitio La Estocada (No.91) di Mendoza, Argentina. Il Sudafrica si aggiudica due nuovi ingressi: La Motte Wine Estate (No.94) e Hamilton Russell Vineyards (No.99). La Nuova Zelanda saluta tre nuovi ingressi: Wairau River Wines di Marlborough (No.52), Greystone Winery (No.89) e Felton Road di Central Otago (No.98).

Il Libano vanta un'entrata nella lista di quest'anno con Chateau Kefraya (No.92), mentre anche gli Stati Uniti ottengono un vigneto con Beringer Vineyards (No.88) nella Napa Valley.

William Drew, Direttore dei Contenuti di The World's 50 Best Vineyards, commenta: "L'elenco ampliato di quest'anno è una vivace vetrina dell'eccellenza nell'enoturismo globale, con vigneti sparsi in sei continenti. Siamo entusiasti di accogliere nuovi vigneti e di premiarne altri di fama mondiale, insieme alle persone che li gestiscono".

L'annuncio del The World's 50 Best Vineyards 2025 potrà essere seguito sui canali social di 50 Best il 19 novembre.

