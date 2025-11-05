THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS ANNONCENT LA LISTE DES 51-100 PREMIÈRES PLACES POUR 2025

LONDRES, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Vineyards dévoilent aujourd'hui les vignobles classés du No.51 au No.100 avant la cérémonie de remise des prix à Margaret River, en Australie occidentale, le 19 novembre. Cette liste annuelle célèbre les expériences exceptionnelles vécues dans les vignobles du monde entier, en mettant en avant les domaines viticoles qui proposent de l'œnotourisme unique, depuis des sites d'exception jusqu'à des visites immersives. La liste est établie à partir des votes de plus de 700 professionnels internationaux du vin, dont des sommeliers, des journalistes, des spécialistes du voyage et de l'œnotourisme, ainsi que des experts commerciaux.

La liste des 51-100 comprend des vignobles des six continents et de 38 régions viticoles

18 nouvelles entrées provenant de 17 régions, de la Champagne (France) à Tokaj (Hongrie)

33 des candidatures proviennent d'Europe, six d'Amérique du Sud, cinq d'Océanie, quatre d'Afrique, une d'Asie et une d'Amérique du Nord

Le nouvel entrant le plus haut placé est Wairau River Wines à Marlborough, Nouvelle-Zélande (No.52)

Pour la liste complète des 51-100, veuillez cliquer ici .

L'Europe compte 11 nouvelles entrées dans la liste des 51-100, dont trois en Italie. Les vignobles du Portugal occupent huit places, soit le plus grand nombre pars pays, la vallée du Douro s'adjugeant six de ces places. L'Espagne gagne trois vignobles dans la liste avec une nouvelle entrée de Bodegas Arzuaga à Ribera del Duero (No.64). Le Royaume-Uni voit une nouvelle entrée avec Leonardslee Family Vineyards dans le Sussex (No.56). En Hongrie, Tokaj-Hétszőlő Organic Vineyards (No.58) fait son entrée, et le premier vignoble de Kakheti, en Géorgie, entre dans la liste avec Château Buera (No.72).

L'Amérique du Sud compte une nouvelle entrée avec le Sitio La Estocada (No.91) à Mendoza, en Argentine. L'Afrique du Sud obtient deux nouvelles entrées, avec La Motte Wine Estate (No.94) et Hamilton Russell Vineyards (No.99). La Nouvelle-Zélande accueille trois nouvelles entrées avec Wairau River Wines à Marlborough (No.52), Greystone Winery (No.89) et Felton Road à Central Otago (No.98).

Le Liban figure sur la liste de cette année avec le Château Kefraya (No.92), tandis que les États-Unis ont également un vignoble avec Beringer Vineyards (No.88) dans la Napa Valley.

William Drew, directeur du contenu pour The World's 50 Best Vineyards, commente : « La liste élargie de cette année est une vibrante vitrine de l'excellence du tourisme viticole mondial, avec des vignobles répartis sur les six continents. Nous sommes ravis d'accueillir de nouvelles inscriptions et de reconnaître davantage de vignobles de classe mondiale et les personnes qui les animent ».

L'annonce de The World's 50 Best Vineyards 2025 peut être suivie sur les canaux sociaux des 50 Best le 19 novembre.

