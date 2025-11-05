THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS ANUNCIA A LISTA DE 51-100 PARA 2025

Notícias fornecidas por

50 Best

05 nov, 2025, 06:00 GMT

LONDRES, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Vineyards divulga hoje as vinhas classificadas entre o No.51 e o No.100, antes da cerimónia de entrega dos prémios em Margaret River, Austrália Ocidental, no dia 19 de novembro. Esta lista anual celebra experiências incríveis em vinhas por todo o mundo, destacando adegas que oferecem um enoturismo de excelência, de locais arrebatadores a visitas imersivas. A lista tem por base os votos de mais de 700 profissionais internacionais do vinho, incluindo sommeliers, jornalistas, especialistas em viagens e enoturismo e especialistas do setor.

  • A lista 51-100 inclui vinhas de seis continentes e 38 regiões vinícolas
  • 18 novas inscrições de 17 regiões, de Champagne, em França, a Tokaj, na Hungria
  • 33 das participações são da Europa, seis da América do Sul, cinco da Oceânia, quatro da África, uma da Ásia e uma da América do Norte
  • A nova entrada mais alta é a Wairau River Wines em Marlborough, Nova Zelândia (No.52)

Para a lista 51-100 completa, ver  aqui.

A Europa ganhou 11 novas entradas na lista 51-100, sendo três da Itália. As vinhas de Portugal ficam com oito lugares, mais do que qualquer outro país, com o Vale do Douro a conquistar seis. A Espanha conquista três vinhas na lista com uma nova entrada da Bodegas Arzuaga em Ribera del Duero (No.64). O Reino Unido tem uma nova entrada com a Leonardslee Family Vineyards, em Sussex (No.56). Na Hungria, a Tokaj-Hétszőlő Organic Vineyards (No.58) faz a sua estreia e a primeira vinha de Kakheti, na Geórgia, entra na lista com a Château Buera (No.72).

A América do Sul comemora uma nova entrada com o Sitio La Estocada (No.91) em Mendoza, Argentina. A África do Sul garante duas novas entradas, com a La Motte Wine Estate (No.94) e a Hamilton Russell Vineyards (No.99). A Nova Zelândia dá as boas-vindas a três novas entradas com a Wairau River Wines em Marlborough (No.52), a Greystone Winery (No.89) e a Felton Road em Central Otago (No.98).

O Líbano tem uma entrada na lista deste ano com a Chateau Kefraya (No.92), enquanto os EUA têm também uma vinha com a Beringer Vineyards (No.88), em Napa Valley.

William Drew, diretor de conteúdo de The World's 50 Best Vineyards, afirma: "A lista abrangente deste ano é uma demonstração vibrante da excelência no turismo vinícola global, com vinhas de seis continentes. Estamos muito satisfeitos por receber novas inscrições e reconhecer mais vinhas de classe mundial e as pessoas por trás das mesmas."

O anúncio de The World's 50 Best Vineyards 2025 pode ser acompanhado através das redes sociais do 50 Best no dia 19 de novembro.

