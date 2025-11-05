THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDSが2025年版51-100リストを発表

ロンドン, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Vineyardsは本日、11月19日に西オーストラリア州マーガレット・リヴァーで開催される授賞式に先立ち、No.51からNo.100にランクされたヴィンヤード（ワイン用のブドウ園）を発表しました。この年次リストは、息を呑むほど美しい場所から没入型ツアーまで、卓越したワイン・ツーリズムを提供するワイナリーをハイライトし、世界中の素晴らしいヴィンヤード体験を称えます。このリストは、ソムリエ、ジャーナリスト、旅行およびワイン・ツーリズムの専門家、貿易の専門家など、700人を超える国際的なワイン専門家の投票によって作成されます。

51-100リストには、六大陸と38のワイン産地のヴィンヤードが含まれています

フランスのシャンパーニュ地方からハンガリーのトカイ地方まで、17の地域から18の新規エントリー

エントリーのうち33件はヨーロッパ、六件は南米、五件はオセアニア、四件はアフリカ、一件はアジア、一件は北米からでした

新規エントリーの最高位はニュージーランドのマールボロにあるWairau River Wines（No.52）

51 - 100 位の完全なリストについては、 こちら をご覧ください。

ヨーロッパからは51-100位リストに11か国が新たに加わり、そのうち三か国はイタリアでした。ポルトガルのヴィンヤードが最多となる八か所ランクインし、そのうち六つをドウロ渓谷地域が占めています。スペインからは、リベラ・デル・ドゥエロのBodegas Arzuaga（No.64）が新たにリストに加わったほか、三つのヴィンヤードがランクインしました。英国からは、サセックスのLeonardslee Family Vineyards（No.56）が新たにランクインしました。ハンガリーではTokaj-Hétszőlő Organic Vineyards（No.58）が初登場し、ジョージアではカヘティ地方のヴィンヤード Château Buera（No.72）が初めてリスト入りしました。

南米では、アルゼンチンのメンドーサにあるSitio La Estocada（No.91）が新たなエントリーを果たしました。南アフリカからは、La Motte Wine Estate（No.94）とHamilton Russell Vineyards（No.99）の二つの新規エントリーを獲得しました。ニュージーランドからは、マールボロのWairau River Wines（No.52）、Greystone Winery（No.89）、セントラル・オタゴのFelton Road（No.98）の三つが新たにランクインしました。

レバノンはChateau Kefraya（No.92）で今年のリストに一カ所ランクインし、一方アメリカもナパバレーのBeringer Vineyards（No.88）が選出されました。

The World's 50 Best Vineyardsのコンテンツ・ディレクター、William Drew氏は次のようにコメントしています。「今年の拡大リストは、六大陸にわたるヴィンヤードを特集し、世界のワイン・ツーリズムの卓越性を鮮やかに披露するものです。新たなランクインを迎えること、世界クラスのヴィンヤードとその背後にいる人々を称えることができ、とてもうれしく思います。」

The World's 50 Best Vineyardsの発表は、11月19日に50 Bestのソーシャル・チャンネルでご覧いただけます。

