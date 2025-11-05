THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDSが2025年版51-100リストを発表

ニュース提供

50 Best

05 11月, 2025, 15:00 JST

ロンドン, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Vineyardsは本日、11月19日に西オーストラリア州マーガレット・リヴァーで開催される授賞式に先立ち、No.51からNo.100にランクされたヴィンヤード（ワイン用のブドウ園）を発表しました。この年次リストは、息を呑むほど美しい場所から没入型ツアーまで、卓越したワイン・ツーリズムを提供するワイナリーをハイライトし、世界中の素晴らしいヴィンヤード体験を称えます。このリストは、ソムリエ、ジャーナリスト、旅行およびワイン・ツーリズムの専門家、貿易の専門家など、700人を超える国際的なワイン専門家の投票によって作成されます。

  • 51-100リストには、六大陸と38のワイン産地のヴィンヤードが含まれています
  • フランスのシャンパーニュ地方からハンガリーのトカイ地方まで、17の地域から18の新規エントリー
  • エントリーのうち33件はヨーロッパ、六件は南米、五件はオセアニア、四件はアフリカ、一件はアジア、一件は北米からでした
  • 新規エントリーの最高位はニュージーランドのマールボロにあるWairau River Wines（No.52）

51 - 100 位の完全なリストについては、  こちら をご覧ください。

ヨーロッパからは51-100位リストに11か国が新たに加わり、そのうち三か国はイタリアでした。ポルトガルのヴィンヤードが最多となる八か所ランクインし、そのうち六つをドウロ渓谷地域が占めています。スペインからは、リベラ・デル・ドゥエロのBodegas Arzuaga（No.64）が新たにリストに加わったほか、三つのヴィンヤードがランクインしました。英国からは、サセックスのLeonardslee Family Vineyards（No.56）が新たにランクインしました。ハンガリーではTokaj-Hétszőlő Organic Vineyards（No.58）が初登場し、ジョージアではカヘティ地方のヴィンヤード Château Buera（No.72）が初めてリスト入りしました。

南米では、アルゼンチンのメンドーサにあるSitio La Estocada（No.91）が新たなエントリーを果たしました。南アフリカからは、La Motte Wine Estate（No.94）とHamilton Russell Vineyards（No.99）の二つの新規エントリーを獲得しました。ニュージーランドからは、マールボロのWairau River Wines（No.52）、Greystone Winery（No.89）、セントラル・オタゴのFelton Road（No.98）の三つが新たにランクインしました。

レバノンはChateau Kefraya（No.92）で今年のリストに一カ所ランクインし、一方アメリカもナパバレーのBeringer Vineyards（No.88）が選出されました。

The World's 50 Best Vineyardsのコンテンツ・ディレクター、William Drew氏は次のようにコメントしています。「今年の拡大リストは、六大陸にわたるヴィンヤードを特集し、世界のワイン・ツーリズムの卓越性を鮮やかに披露するものです。新たなランクインを迎えること、世界クラスのヴィンヤードとその背後にいる人々を称えることができ、とてもうれしく思います。」

The World's 50 Best Vineyardsの発表は、11月19日に50 Bestのソーシャル・チャンネルでご覧いただけます。

メディア・センター：

https://mediacentre.theworlds50best.com

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2813552/50_Best.pdf
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2804543/50_Best_Vineyards_2025_Logo.jpg

SOURCE 50 Best

同じ情報源の記事

ROSEWOOD HONG KONGが「THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025」でNo.1に選出

ROSEWOOD HONG KONGが「THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025」でNo.1に選出

「The World's 50 Best Hotels 2025」の受賞リストが、名誉ある授賞式で発表されました。...
THE WORLD'S 50 BEST HOTELS、初の拡大版51-100位リストを発表

THE WORLD'S 50 BEST HOTELS、初の拡大版51-100位リストを発表

50 Bestは、初の拡大版となるNo.51からNo.100までのホテルランキングリストを発表しました。本リストはThe World's 50 Best Hotels...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

エンターテインメント

エンターテインメント

ビール、ワイン、スピリッツ

ビール、ワイン、スピリッツ

飲料

飲料

旅行

旅行

同様のトピックのニュースリリース