THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 公佈 2025 年排名 51-100 的葡萄園排行榜

倫敦 2025年11月5日 /美通社/ -- The World's 50 Best Vineyards 今日揭曉 No.51 至 No.100 排行榜，為將於 11 月 19 日在西澳瑪格麗特河舉行的頒獎典禮預熱。此年度排行榜旨在表揚全球卓越的葡萄園體驗，聚焦提供頂級葡萄酒旅遊的葡萄園：從令人屏息的絕美景致到沉浸式導覽行程，盡顯非凡魅力。此排行榜由超過 700 位國際葡萄酒專業人士投票選出，成員涵蓋侍酒師、記者、旅遊與葡萄酒旅遊專家及業界權威。

51-100 排行榜囊括六大洲、38 個葡萄酒產區的葡萄園

其中 18 座新晉葡萄園來自 17 個產區，從法國香檳區到匈牙利托卡伊產區皆有入選。

33 座上榜葡萄園位於歐洲，六座位於南美洲，五座位於大洋洲，四座位於非洲，一座位於亞洲，一座位於北美洲

最高位的新晉酒莊為紐西蘭馬爾堡的 Wairau River Wines (No.52)。

欲 查 看完整 51-100 排行榜，請點擊 此處 。

歐洲在 51-100 排行榜中新增 11 座葡萄園，其中三座來自義大利。葡萄牙的葡萄園佔據了八個席位，成為全球最多葡萄園分布的國家，其中杜羅河谷便囊括了六席。西班牙則有三座葡萄園入選，其中里貝拉杜羅河谷的 Bodegas Arzuaga (No.64) 以新進之姿躋身排行榜。英國新增一座葡萄園——位於薩塞克斯郡的 Leonardslee Family Vineyards (No.56)。在匈牙利，Tokaj-Hétszőlő Organic Vineyards (No.58) 首度亮相；格魯吉亞卡赫季地區的首座葡萄園— Château Buera (No.72) 亦首度入選。

南美洲則迎來阿根廷門多薩地區的 Sitio La Estocada (No.91) 新晉入選。南非則有兩座新晉葡萄園上榜，分別是 La Motte Wine Estate (No.94) 與 Hamilton Russell Vineyards (No.99)。紐西蘭迎來三座新晉葡萄園：馬爾堡的 Wairau River Wines (No.52)、Greystone Winery (No.89) 以及中奧塔哥的 Felton Road (No.98)。

黎巴嫩今年憑藉 Chateau Kefraya (No.92) 躋身排行榜，美國則以納帕谷的 Beringer Vineyards (No.88) 成功入選。

The World's 50 Best Vineyards 內容總監 William Drew 表示：「今年的延伸排行榜是全球葡萄酒旅遊的卓越展示，包括六大洲的葡萄園。我們欣然歡迎新參賽者，並表揚更多世界級葡萄園和在背後經營的人士。」

The World's 50 Best Vineyards 2025 將於 11 月 19 日透過 50 Best 社交媒體頻道公佈，敬請關注。

