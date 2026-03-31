Walmart Mexico étend son partenariat stratégique avec Vusion pour déployer la plateforme EdgeSense dans ses magasins Express et Supercenters

Walmart Mexico choisit EdgeSense de Vusion pour accélérer la transformation de ses magasins connectés

Tous les magasins Walmart Express seront pleinement déployés d'ici la fin de 2026

Expansion prévue pour tous les Walmart Supercenters

PARIS, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Walmart de México y Centroamérica, le plus grand distributeur du Mexique, élargit sa collaboration avec Vusion, leader mondial des solutions de digitalisation augmentée par l'IA pour le commerce physique, afin de déployer la plateforme EdgeSense dans ses magasins Walmart Express et de commencer la transformation de son réseau de Supercenters.

Walmart Express Mexico

Cette initiative repose sur la collaboration croissante entre Walmart et Vusion à l'échelle mondiale, suite au déploiement réussi des technologies de magasins connectés de Vusion dans les magasins Walmart aux États-Unis. Cette expansion renforce le rôle de Vusion en tant que partenaire technologique stratégique soutenant la transformation des magasins connectés de Walmart.

Dans le cadre de cet accord, les magasins Walmart Express seront entièrement équipés de la technologie EdgeSense d'ici la fin 2026, marquant le premier déploiement à grande échelle de la plateforme en Amérique latine. À la suite de cette phase, Walmart Mexico prévoit également d'étendre le déploiement aux Walmart Supercenters, accélérant considérablement la stratégie de modernisation digitale des magasins de l'entreprise.

Lors du déploiement initial, les magasins Walmart Express seront équipés de plus de 1,7 million d'étiquettes électroniques et de plus de 180 000 rails intelligents EdgeSense, créant l'un des plus grands déploiements technologiques de magasins connectés en Amérique latine.

Walmart Mexico entamera également un déploiement pilote dans son format Bodega, évaluant comment la technologie EdgeSense peut supporter d'autres formats de magasins dans le cadre de sa stratégie à long terme de magasins connectés.

EdgeSense est la plateforme de magasins connectés de nouvelle génération de Vusion, combinant une infrastructure d'étagères intelligentes, la computer vision, l'intelligence artificielle (IA), les étiquettes électroniques et les données de vente en temps réel pour créer un système d'exploitation unifié pour les magasins physiques. La plateforme permet aux commerçants d'automatiser les opérations des points de vente, d'accélérer la performance e-Commerce par les magasins, d'améliorer la précision des stocks et de débloquer de nouvelles capacités basées sur les données dans le merchandising et l'engagement des clients.

À travers cette initiative, Walmart Mexico vise à :

Offrir une expérience client plus personnalisée et fluide

Améliorer la productivité des collaborateurs grâce à l'automatisation des flux de travail et réduire les tâches manuelles

Moderniser les magasins avec une infrastructure IA capable de soutenir l'innovation future

« Le déploiement d'EdgeSense nous aidera à moderniser davantage nos opérations de magasins et à permettre à nos collaborateurs de se concentrer sur le service client », a déclaré Paul Lewellen, directeur des opérations de Walmart de México y Centroamérica. « Cette initiative représente une étape importante pour renforcer nos capacités opérationnelles tout en continuant d'améliorer l'expérience d'achat de millions de clients à travers le Mexique. »

Philippe Bottine, Directeur général adjoint et EVP Vusion Americas, a souligné l'importance stratégique de cette expansion : « Nous sommes très heureux que Walmart étende sa relation avec Vusion à Walmart Mexique. Le déploiement d'EdgeSense dans les magasins Walmart Express et l'expansion prévue vers les Supercenters représentent une étape majeure dans notre vision commune pour construire le magasin connecté du futur. En combinant IA, computer vision et données en temps réel, EdgeSense aide les détaillants à atteindre de nouveaux niveaux d'excellence opérationnelle tout en offrant de meilleures expériences tant pour les collaborateurs que pour les clients. »

Avec ce déploiement, Walmart Mexico devient le premier détaillant en Amérique latine à déployer EdgeSense à grande échelle, positionnant l'entreprise comme un leader de l'innovation dans la distribution dans la région.

Vusion se réjouit de soutenir Walmart Mexico alors qu'il continue de faire progresser sa stratégie de magasins connectés et d'accélérer la transformation numérique de ses opérations de vente.

Pour en savoir plus sur Walmart de México y Centroamérica, cliquez ici

Pour en savoir plus sur Vusion, cliquez ici

Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945522/Walmart_Express_Mexico.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2945521/Vusion_Logo.jpg