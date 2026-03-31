Walmart México amplía su alianza estratégica con Vusion para desplegar la plataforma de tienda conectada en Walmart Express y Walmart Supercenters

Walmart México selecciona EdgeSense by Vusion para impulsar la transformación hacia la tienda conectada

Todas las tiendas Walmart Express estarán completamente desplegadas al cierre de 2026

Se prevé expandir el despliegue a todos los Walmart Supercenters

PARIS, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Walmart de México y Centroamérica, el mayor retailer de México, está ampliando su colaboración con Vusion, líder mundial en soluciones de digitalización impulsadas por IA para el comercio físico, para desplegar la plataforma de tienda conectada EdgeSense en sus tiendas Walmart Express e iniciar la transformación de su red de Supercenters.

Walmart Express Mexico

Esta iniciativa se basa en la creciente colaboración global entre Walmart y Vusion, tras el exitoso despliegue de las tecnologías de tienda conectada de Vusion en las tiendas de Walmart en Estados Unidos. La expansión refuerza el papel de Vusion como socio tecnológico estratégico que apoya la transformación de tienda conectada de Walmart.

En el marco de este acuerdo, las tiendas Walmart Express estarán totalmente desplegadas con la tecnología EdgeSense a finales de 2026, lo que marca el primer despliegue a gran escala de la plataforma en América Latina. Tras esta fase, Walmart México también prevé ampliar el despliegue a los Walmart Supercenters, acelerando significativamente la estrategia de modernización digital de tiendas de la compañía.

Como parte del despliegue inicial, las tiendas Walmart Express estarán equipadas con más de 1.7 millones de etiquetas electrónicas y más de 180,000 rieles inteligentes EdgeSense, configurando uno de los mayores despliegues de tecnología de tienda conectada en América Latina.

Walmart México también iniciará un despliegue piloto en su formato Bodega, evaluando cómo la tecnología EdgeSense puede dar soporte a formatos de tienda adicionales como parte de la estrategia de tienda conectada a largo plazo de la compañía.

EdgeSense es la plataforma de tienda conectada de nueva generación de Vusion, que combina infraestructura inteligente de lineal, visión por computadora, inteligencia artificial (IA), etiquetas electrónicas y datos retail en tiempo real para crear un sistema operativo unificado para tiendas físicas. La plataforma permite a los retailers automatizar las operaciones en tienda, mejorar la precisión del inventario y desbloquear nuevas capacidades impulsadas por datos en merchandising e interacción con los shoppers.

A través de esta iniciativa, Walmart México busca:

Ofrecer una experiencia de cliente más personalizada y fluida.

Mejorar la productividad de los asociados mediante la automatización de flujos de trabajo y reducir las tareas manuales.

Modernizar las tiendas con una infraestructura preparada para IA que impulse la innovación futura.

"El despliegue de EdgeSense nos ayudará a seguir modernizando nuestras operaciones en tienda y permitirá a nuestros asociados centrarse en atender a los clientes," dijo Paul Lewellen, Chief Operating Officer de Walmart de México y Centroamérica. "Esta iniciativa representa un paso importante para fortalecer nuestras capacidades operativas mientras seguimos mejorando la experiencia de compra para millones de clientes en todo México."

Philippe Bottine, Deputy CEO y EVP de Vusion Americas, destacó la importancia estratégica de la expansión: "Nos entusiasma mucho que Walmart esté ampliando su relación con Vusion a Walmart México. El despliegue de EdgeSense en las tiendas Walmart Express y la expansión prevista a Supercenters representan un hito importante en nuestra visión compartida de construir la tienda conectada del futuro. Al combinar IA, visión por computadora y datos en tiempo real, EdgeSense ayuda a los retailers a alcanzar nuevos niveles de excelencia operativa al tiempo que ofrece mejores experiencias tanto para asociados como para clientes."

Con este despliegue, Walmart México se convierte en el primer retailer de América Latina en desplegar EdgeSense a escala, posicionando a la compañía como líder en innovación retail en toda la región.

Vusion espera seguir apoyando a Walmart México a medida que avanza en su estrategia de tienda conectada y acelera la transformación digital de sus operaciones retail.

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