Vusion und Walmart Mexiko treiben Ausbau von Connected Stores in Walmarts Express Stores und Supercentern voran

Mit EdgeSense von Vusion beschleunigt Walmart Mexiko die digitale Transformation seiner Stores

Bis Ende 2026 sollen alle Walmart Express Stores vollständig umgestellt sein

Zine Ausweitung auf alle Walmart Supercenter ist geplant

PARIS, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Walmart de México y Centroamérica, das größte Einzelhandels-Unternehmen Mexikos, baut seine Zusammenarbeit mit Vusion, dem weltweit führenden Anbieter von KI-gestützten Digitalisierungslösungen für den stationären Handel, aus. Ziel ist es, die Connected Store-Plattform EdgeSense in allen Walmart Express Stores einzuführen und mit der Umgestaltung der Supercenter-Stores zu beginnen.

Walmart Express Mexico

Diese Initiative baut auf der wachsenden Zusammenarbeit zwischen Walmart und Vusion auf. Die Connected Store-Technologien von Vusion wurden bereits erfolgreich in den Walmart Stores in den USA eingeführt. Durch diese Ausweitung festigt Vusion seine Rolle als strategischer Technologiepartner, der Walmart bei der Transformation zu vernetzten Stores unterstützt.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Walmart Express Stores bis Ende 2026 vollständig mit der EdgeSense-Technologie ausgestattet. Dies stellt die erste groß angelegte Einführung der Plattform in Lateinamerika dar. Anschließend plant Walmart Mexiko, die Einführung auf die Walmart Supercenter auszuweiten. Dadurch wird die Strategie des Unternehmens, seine Filialen im digitalen Bereich zu modernisieren, erheblich beschleunigt.

In der ersten Implementierungsphase werden die Walmart Express Stores mit mehr als 1,7 Millionen elektronischen Regaletiketten und über 180.000 EdgeSense-Smart-Rails ausgestattet. Damit entsteht eine der größten Implementierungen vernetzter Store-Technologie in Lateinamerika.

Walmart Mexiko wird zudem einen Pilotversuch im Rahmen seines Bodega-Konzepts starten. Damit will das Unternehmen prüfen, wie die EdgeSense-Technologie andere Store-Formate unterstützen kann. Das ist Teil der langfristigen Strategie für Connected Stores.

EdgeSense ist eine Store-Plattform der nächsten Generation von Vusion. Sie kombiniert intelligente Regalinfrastruktur, Computer Vision, künstliche Intelligenz (KI), elektronische Regaletiketten und Echtzeit-Einzelhandelsdaten, um eine einheitliche Plattform für das stationäre Geschäft zu schaffen. Sie ermöglicht es Retailern, den stationären Betrieb zu automatisieren, die Bestandsgenauigkeit zu verbessern und neue datengestützte Funktionen in den Bereichen Merchandising und Kundenbindung zu erschließen.

Mit dieser Initiative möchte Walmart Mexiko:

Ein stärker personalisiertes und nahtloseres Kundenerlebnis bieten.

Die Produktivität der Mitarbeiter durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen steigern und manuelle Aufgaben reduzieren.

Die Stores mit einer KI-fähigen Infrastruktur modernisieren, um zukünftige Innovationen zu unterstützen.

„Die Einführung von EdgeSense wird uns dabei helfen, unseren Storebetrieb weiter zu modernisieren und unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich ganz auf den Kundenservice zu konzentrieren," sagt Paul Lewellen, Chief Operating Officer von Walmart de México y Centroamérica: „Diese Initiative stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung unserer betrieblichen Kapazitäten dar und trägt gleichzeitig dazu bei, das Einkaufserlebnis für Millionen von Kunden in ganz Mexiko weiter zu verbessern."

Philippe Bottine, stellvertretender CEO und EVP von Vusion Americas, hebt die strategische Bedeutung der Expansion hervor: „Wir freuen uns sehr, dass Walmart seine Zusammenarbeit mit Vusion auf Walmart Mexiko ausweitet. Die Einführung von EdgeSense in den Walmart Express Stores und die geplante Ausweitung auf die Supercenter stellen einen wichtigen Meilenstein in unserer gemeinsamen Vision dar, den Connected Store der Zukunft zu schaffen. Durch die Kombination von KI, Computer Vision und Echtzeitdaten hilft EdgeSense Einzelhandels-Unternehmen, ein neues Niveau an operativer Exzellenz zu erreichen und gleichzeitig sowohl Mitarbeitern als auch Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten."

Mit dieser Einführung ist Walmart Mexiko der erste Retailer in Lateinamerika, der EdgeSense in großem Maßstab einsetzt. Damit positioniert sich das Unternehmen als Vorreiter bei Innovationen im Einzelhandel in der gesamten Region.

Vusion freut sich darauf, Walmart Mexiko dabei zu unterstützen, seine Strategie für vernetzte Stores weiter voranzutreiben und die digitale Transformation seines Einzelhandelsgeschäfts zu beschleunigen.

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