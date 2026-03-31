ウォルマート・デ・メヒコ、Vusionとの戦略的パートナーシップを拡大 Walmart Express（ウォルマート・エクスプレス）全店およびWalmart Supercenter（ウォルマート・スーパーセンター）へのコネクテッドストア基盤「EdgeSense」導入を推進

Walmart Mexicoは、店舗DXを加速させるため、Vusionの次世代店舗（コネクテッドストア）プラットフォーム「EdgeSense」を採用

2026年末までにWalmart Express全店への導入完了を予定

今後、Walmart Supercenter全店への展開も計画

パリ, 2026年4月1日 /PRNewswire/ -- Walmart de México y Centroamérica（以下、Walmart Mexico、中南米・メキシコ最大級の小売企業）はこのたび、実店舗向けAIデジタル化ソリューションのグローバルリーダーであるVusionとの協業を拡大し、同社のコネクテッドストアプラットフォーム「EdgeSense」をWalmart Express店舗へ導入するとともに、Walmart Supercenter店舗群の変革に着手することを発表しました。

今回の取り組みは、米国Walmart店舗におけるVusionのコネクテッドストア技術の導入成功に続くものであり、WalmartとVusionのグローバルな協業関係のさらなる進展を示すものです。これにより、VusionはWalmartのコネクテッドストア変革を支える戦略的テクノロジーパートナーとしての役割を一層強化していきます。

Walmart Express Mexico

本契約に基づき、Walmart Express店舗では2026年末までにEdgeSense技術の導入を完了する予定です。これは、中南米における同プラットフォーム初の大規模展開となります。さらにその後、Walmart MexicoはWalmart Supercenter店舗への展開も計画しており、店舗のデジタル化を大きく加速させていく方針です。

初期導入フェーズでは、Walmart Express店舗に170万台超の電子棚札（ESL）と18万本超のEdgeSenseスマートレールが設置される予定で、中南米におけるデータとAIでつながる次世代店舗(コネクテッドストア)として最大規模となります。

またWalmart Mexicoは、同社のBodegaフォーマット店舗においてもパイロット導入を開始し、長期的なコネクテッドストア戦略の一環として、他の店舗フォーマットにおけるEdgeSense技術の有効性を評価していきます。

EdgeSenseは、Vusionが提供する次世代型店舗向けプラットフォームです。インテリジェントな棚インフラ、コンピュータビジョン、人工知能（AI）、電子棚札、リアルタイムのリテールデータを統合し、実店舗向けの統合オペレーティングシステムを実現します。これにより、小売事業者は店舗業務の自動化、在庫精度の向上、マーチャンダイジングや顧客エンゲージメントにおけるデータ活用の高度化を推進できます。

Walmart Mexicoは本取り組みを通じて、以下の実現を目指します。

お客様一人ひとりに応じた、円滑で快適な購買体験の提供

業務自動化による従業員の生産性向上と手作業の削減

将来のイノベーションを支えるAI対応型インフラによる店舗の高度化戦略

Walmart de México y CentroaméricaのChief Operating OfficerであるPaul Lewellen氏は、次のように述べています：

「EdgeSenseの導入により、店舗オペレーションのさらなる高度化を進めるとともに、従業員がより一層お客様対応に注力できる環境を整えていきます。本取り組みは、メキシコ全土で数百万人のお客様の購買体験向上を継続しながら、当社のオペレーション能力を強化する重要な一歩です。」

Vusion Americas Deputy CEO兼EVPのPhilippe Bottineは、今回の拡大の戦略的重要性について次のように述べています：

「Walmartとの関係がWalmart Mexicoへと広がることを大変嬉しく思います。Walmart Express店舗へのEdgeSense導入、そして今後予定されているSupercenterへの展開は、"未来のコネクテッドストア"を共に構築するという私たちのビジョンにおける大きなマイルストーンです。AI、コンピュータビジョン、リアルタイムデータを組み合わせることで、EdgeSenseは小売事業者に新たなレベルの快適な店舗運営をもたらし、従業員と買い物客の双方により良い体験を提供します。」

今回の導入により、Walmart Mexicoは中南米で初めてEdgeSenseを大規模展開する小売事業者となり、同地域におけるリテールイノベーションのリーダーとしての地位をさらに強固なものにします。

Vusionは今後も、Walmart Mexicoのコネクテッドストア戦略の推進と、リテールオペレーションのデジタル変革の加速を支援してまいります。

• Walmart de México y Centroaméricaについてはこちら

• Vusionについてはこちら

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945522/Walmart_Express_Mexico.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2945521/Vusion_Logo.jpg

Contact: [email protected]

SOURCE Vusion