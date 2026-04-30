Detrás de tres años de dominio: la expansión anticíclica de Unilumin

SHENZHEN, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Unilumin ha mantenido su posición como la empresa con mayor volumen de ingresos entre las empresas del sector de pantallas LED cotizadas durante tres años consecutivos, y superó los 8.000 millones de yuanes en 2025, a pesar de que el mercado mundial creció apenas un 1,2 %. Este excelente desempeño refleja una estrategia dual que equilibra la estabilidad operativa con la transformación estructural. En los últimos tres años, la empresa ha registrado un crecimiento constante de los ingresos, respaldado por un negocio principal de pantallas inteligentes resiliente, una expansión significativa en el volumen de envíos y mejoras continuas en la eficiencia operativa, incluida una gestión de cobros más ágil y una mayor rotación de inventario.

Los ingresos de Unilumin han mantenido un crecimiento constante durante 3 años consecutivos (Fuente de datos: TrendForce) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Al mismo tiempo, los motores de crecimiento de la empresa están cambiando. Los segmentos de alta gama, como los productos Mini/Micro LED, las soluciones de visualización creativas y las aplicaciones de "metasight" impulsadas por IA, se han expandido con rapidez, y han emergido como nuevos motores de crecimiento. Para respaldar esta transición, Unilumin ha reducido de manera estratégica partes de su negocio de iluminación tradicional, a la vez que ha incrementado la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), en especial en inteligencia artificial. Esto refleja un claro cambio de enfoque, pasando de depender de las ventas de hardware a adoptar un modelo más integrado de "hardware + software + servicio".

Este doble enfoque de "estabilidad y cambio" ha consolidado el liderazgo de Unilumin en múltiples aspectos, entre los que se incluyen:

el mayor volumen de ingresos entre las empresas de pantallas LED que cotizan en bolsa durante tres años consecutivos;

el mayor volumen de envíos entre sus competidores que cotizan en bolsa, lo que refleja su capacidad para cumplir en todo tipo de escenarios, desde instalaciones fijas para exteriores hasta pantallas de alta resolución;

la mayor cuota de mercado en el sector del alquiler, respaldada por proyectos de gran envergadura como los Juegos Olímpicos, los Premios Óscar y la Expo 2025 de Osaka;

la posición n.º 1 en producción virtual XR, uno de los segmentos más exigentes desde un punto de vista técnico y de mayor valor del sector.

De cara al futuro, la IA ocupa un lugar central en la estrategia a largo plazo de Unilumin. La empresa se está reposicionando, pasando de ser un proveedor de hardware de pantallas a un creador de ecosistemas "metasight" impulsados por IA. Mediante una combinación de modelos propios de gran tamaño y la integración con modelos externos líderes, está desarrollando plataformas que son compatibles con aplicaciones empresariales y permiten nuevos modelos de negocio, como las suscripciones de IA, la robótica de pantallas inteligentes y la gestión de activos de contenido digital. Estas iniciativas están incrementando de forma gradual la proporción de ingresos recurrentes impulsados por el software.

A medida que el sector de las pantallas LED entra en una fase de mayor competencia y consolidación, Unilumin apuesta a que la combinación de "LED + IA" redefinirá la creación de valor. Al alinear la innovación tecnológica con las cambiantes demandas del mercado, la empresa busca transformarse en una empresa tecnológica orientada a la IA y definir la próxima etapa de desarrollo del sector.

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FUENTE Unilumin Group., Ltd.