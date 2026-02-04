Adyen y Fresha superan los 5,5 millones de dólares en capital emitido a medida que la expansión mundial de las finanzas integradas se extiende a siete mercados clave

Fresha elige a Adyen para ofrecer capital rápido y flexible a empresas del sector de la belleza y el bienestar.

Fresha Capital ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos, Finlandia y Suecia.

Fresha desbloquea capital para sus 140.000 empresas y 450.000 profesionales del sector del cuidado personal, incluidos salones de belleza y spas, lo que facilita más de 35 millones de citas al mes.

NUEVA YORK, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , la plataforma de tecnología financiera mundial preferida por las empresas líderes, anunció hoy el lanzamiento de Fresha Capital , en colaboración con Fresha , la plataforma de mercado líder a nivel mundial en belleza, bienestar y cuidado personal. La oferta ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos, Finlandia y Suecia, con más de 5,5 millones de dólares en préstamos emitidos hasta la fecha. Este lanzamiento fortalece el ecosistema de productos financieros de Fresha, lo que permite a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de toda la plataforma acceder de forma rápida y fluida a capital circulante para financiar su crecimiento.

Esta medida destaca la estrategia de Fresha de utilizar las finanzas integradas, un componente fundamental de la oferta de Adyen, para ir más allá de los pagos y proporcionar servicios financieros interconectados, con lo que se distribuye valor dentro de su plataforma. Adyen Capital forma parte del sólido conjunto de productos financieros integrados de Adyen, que permiten a las plataformas ofrecer servicios financieros básicos de forma directa dentro de su ecosistema.

"Nuestra relación con Fresha demuestra cómo los pagos integrados pueden ser un catalizador para el cambio estratégico", comentó Hemmo Bosscher, vicepresidente sénior y director global de Plataformas y Servicios Financieros de Adyen. "Fresha se asoció con nosotros para integrar los pagos directamente en su plataforma, y ahora, con los préstamos integrados, incorporarán otra nueva fuente de ingresos y profundizarán las relaciones con sus clientes en varios mercados clave".

Adyen Capital está diseñado específicamente para usuarios de la plataforma (PYMES) que dependen de la liquidez instantánea para gestionar sus operaciones. Entre los principales beneficios para los usuarios de Fresha, se incluyen:

Acceso rápido a los fondos: los usuarios pueden ver las ofertas preaprobadas y solicitar financiación en cuestión de segundos, con acceso a los fondos en cuestión de horas o en el mismo día hábil. El pago a bancos externos suele tardar unos minutos, aunque puede tardar hasta dos días hábiles dependiendo del banco.

los usuarios pueden ver las ofertas preaprobadas y solicitar financiación en cuestión de segundos, con acceso a los fondos en cuestión de horas o en el mismo día hábil. El pago a bancos externos suele tardar unos minutos, aunque puede tardar hasta dos días hábiles dependiendo del banco. Proceso sencillo, montos flexibles: las ofertas de préstamos oscilan entre 500 y 50.000 dólares (en las divisas admitidas), preaprobadas en función exclusivamente de los resultados de ventas, lo que elimina la necesidad de largas solicitudes o trámites burocráticos.

las ofertas de préstamos oscilan entre 500 y 50.000 dólares (en las divisas admitidas), preaprobadas en función exclusivamente de los resultados de ventas, lo que elimina la necesidad de largas solicitudes o trámites burocráticos. Reembolso transparente y flexible: el reembolso se ajusta automáticamente como un porcentaje fijo (que oscila entre el 1 % y el 15 %) de las ventas diarias, lo que significa que las empresas reembolsan más cuando ganan más y menos cuando ganan menos. El plazo del préstamo es de hasta nueve meses y no se aplican tarifas por reembolso anticipado ni por pagos atrasados.

Esta solución está diseñada para satisfacer las necesidades comunes del sector, como las de un propietario de salón de belleza que necesita acceso a capital para comprar nuevos equipos o contratar personal adicional antes de la temporada alta.

Marcador de la diferencia para las PYMES

"Estábamos en un punto de inflexión crucial, con menos de seis semanas de liquidez como margen, necesitábamos financiación adicional", afirmó Betty Zhang, propietaria de The Usual Lash. "El reloj no se detenía y corríamos el riesgo de perder años de impulso en nuestros planes de expansión. No podíamos permitirnos retrasar nuestros planes de crecimiento y esperar semanas a que un banco tradicional nos diera su aprobación. Fresha Capital fue un apoyo fundamental en ese momento. Recibimos la financiación necesaria en menos de 24 horas y esa inyección de efectivo en el negocio no solo salvó nuestros planes, sino que también nos permitió cambiar nuestro enfoque de las preocupaciones de efectivo a corto plazo a mejorar la calidad de nuestro servicio con nuevos productos y ubicaciones".

"Cada octubre, la temporada turística llega a su fin y comienza la presión por sobrevivir hasta marzo", afirma Justin Barrett, fundador de Himalayan Salt Therapy. "Necesitaba una red de seguridad que me protegiera ante lo desconocido y Fresha Capital me la proporcionó en exactamente dos minutos. No solo alivió nuestra ansiedad habitual en esta época del año y garantizó el pago de los salarios, sino que impulsó una campaña de marketing en diciembre que aumentó las ventas de tarjetas de regalo en un 22 %. El pago automático mediante nuestras ventas diarias fue muy sencillo y liquidamos la deuda mucho más rápido de lo esperado".

Valor estratégico para Fresha

"Nuestra alianza con Adyen nos permitió lanzar Fresha Capital en tan solo unas semanas y expandirnos rápidamente por siete mercados mundiales", comentó Pawel Iwanow, director de pagos de Fresha. "Con más de 5,5 millones de dólares ya emitidos, está claro que el acceso a la financiación suele ser la principal barrera para las PYMES del sector de la belleza y el bienestar. Si una pieza esencial del equipo del salón se rompe un viernes antes de un fin de semana con mucha demanda, ahora podemos autorizar un préstamo en segundos, lo que salva el día para nuestros socios y les permite alcanzar un crecimiento que, de otro modo, habrían pospuesto".

Entre los beneficios estratégicos para las plataformas, también se incluyen:

Mayor fidelidad y lealtad: al ofrecer opciones de financiamiento instantáneas y flexibles, Fresha se convierte en un socio indispensable para las operaciones comerciales de sus usuarios.

al ofrecer opciones de financiamiento instantáneas y flexibles, Fresha se convierte en un socio indispensable para las operaciones comerciales de sus usuarios. Una solución probada: Adyen Capital cuenta con un sólido historial, ya que el 80 % de las empresas que aceptan una oferta de capital vuelven a solicitar un segundo préstamo.

Adyen Capital cuenta con un sólido historial, ya que el 80 % de las empresas que aceptan una oferta de capital vuelven a solicitar un segundo préstamo. Ingresos sin riesgos: Adyen asume todos los riesgos crediticios y de préstamo.

Adyen asume todos los riesgos crediticios y de préstamo. Velocidad de comercialización: las plataformas pueden comenzar a funcionar con capital en cuestión de horas al utilizar componentes prediseñados y de marca blanca, o pueden crearse mediante API para obtener una flexibilidad total. Adyen ofrece apoyo para el lanzamiento en materia de capacitación y marketing.

Acerca de Fresha

Fresha es la plataforma de mercado líder en belleza y bienestar en la que confían millones de consumidores y empresas de todo el mundo. Fresha permite a los consumidores descubrir, reservar y pagar citas de belleza y bienestar con empresas locales a través de su mercado, mientras que las empresas y los profesionales del sector de la belleza y el bienestar utilizan una plataforma todo en uno para gestionar todas sus operaciones con un software comercial intuitivo y soluciones de tecnología financiera. Para más información, visite fresha.com, descargue Fresha en la App Store y Google Play, o siga a Fresha en Facebook e Instagram.

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN: AMS) es la plataforma de tecnología financiera preferida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución mundial, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos más rápidamente. Adyen cuenta con oficinas en todo el mundo y trabaja con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. La colaboración con Fresha, tal y como se describe en esta actualización para comerciantes, destaca el crecimiento continuo de Adyen con los comerciantes actuales y nuevos a lo largo de los años.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FUENTE Adyen