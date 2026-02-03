Adyen et Fresha dépassent les 5,5 millions de dollars de capital émis, alors que l'expansion mondiale du financement intégré s'étend à sept marchés clés.

Fresha choisit Adyen pour offrir un capital rapide et flexible aux entreprises du secteur de la beauté et du bien-être.

Fresha Capital est désormais présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.

Fresha débloque des capitaux pour ses 140 000 entreprises et 450 000 professionnels dans le domaine des soins personnels, y compris les salons et les spas, facilitant ainsi plus de 35 millions de rendez-vous mensuels.

NEW YORK, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les entreprises leaders, a annoncé aujourd'hui qu'elle

a lancé Fresha Capital , en partenariat avec Fresha , la première plateforme mondiale de marché pour la beauté, le bien-être et les soins personnels. L'offre est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, avec plus de 5,5 millions de dollars de prêts accordés à ce jour. Ce lancement renforce l'écosystème de produits financiers de Fresha, permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) de la plateforme d'accéder rapidement et de manière harmonieuse à des fonds de roulement pour financer leur croissance.

Cette décision souligne la stratégie de Fresha qui consiste à utiliser la finance intégrée, un élément central de l'offre d'Adyen, pour aller au-delà des paiements et fournir des services financiers interconnectés, en faisant circuler la valeur au sein de sa plateforme. Adyen Capital fait partie de la solide gamme de produits financiers intégrés d'Adyen, qui permet aux plateformes d'offrir des services financiers de base directement au sein de leur écosystème.

« Notre relation avec Fresha montre comment les paiements intégrés peuvent être un catalyseur de changement stratégique », a commenté Hemmo Bosscher, SVP Global Head of Platforms & Financial Services chez Adyen. « Fresha s'est associée à nous pour intégrer les paiements directement dans sa plateforme, et maintenant avec le prêt intégré, elle introduira une nouvelle source de revenus et approfondira les relations avec ses clients sur plusieurs marchés clés. »

Adyen Capital est conçue spécifiquement pour les utilisateurs de la plateforme (PME) qui ont besoin de liquidités instantanées pour gérer leurs opérations. Les principaux avantages pour les utilisateurs de Fresha sont les suivants

Accès rapide aux fonds : Les utilisateurs peuvent consulter des offres préapprouvées et demander un financement en quelques secondes, le financement étant accessible dans les heures qui suivent ou le même jour ouvrable. Le paiement aux banques externes prend généralement quelques minutes, mais peut prendre jusqu'à deux jours ouvrables selon la banque.

Les utilisateurs peuvent consulter des offres préapprouvées et demander un financement en quelques secondes, le financement étant accessible dans les heures qui suivent ou le même jour ouvrable. Le paiement aux banques externes prend généralement quelques minutes, mais peut prendre jusqu'à deux jours ouvrables selon la banque. Processus simple, montants flexibles : Les offres de prêt vont de 500 à 50 000 dollars (dans les monnaies prises en charge) et sont préapprouvées sur la base des performances de vente, ce qui évite la nécessité d'un long processus de demande ou de paperasserie.

Les offres de prêt vont de 500 à 50 000 dollars (dans les monnaies prises en charge) et sont préapprouvées sur la base des performances de vente, ce qui évite la nécessité d'un long processus de demande ou de paperasserie. Remboursement transparent et flexible : Le remboursement est automatiquement ajusté à un pourcentage fixe (allant de 1 % à 15 %) des ventes quotidiennes, ce qui signifie que les entreprises remboursent plus lorsqu'elles gagnent plus et moins lorsqu'elles gagnent moins. La durée du prêt peut aller jusqu'à neuf mois et il n'y a pas de frais de remboursement anticipé ou de retard de paiement.

Cette solution est conçue pour répondre aux besoins courants du secteur, par exemple lorsqu'un propriétaire de salon de coiffure a besoin de capitaux pour acheter de nouveaux équipements ou embaucher du personnel supplémentaire avant la haute saison.

Un facteur de différenciation pour les PME

« Nous nous trouvions à un moment crucial, avec moins de six semaines de liquidités, nous avions besoin de fonds supplémentaires », a déclaré Betty Zhang, propriétaire de The Usual Lash. « L'heure tournait et nous risquions de perdre des années d'élan dans nos plans d'expansion. Nous ne pouvions pas nous permettre de retarder nos plans de croissance et d'attendre des semaines l'approbation d'une banque traditionnelle. Fresha Capital a été un soutien essentiel à ce moment-là. Nous avons reçu le financement nécessaire en moins de 24 heures et cet apport de liquidités dans l'entreprise a non seulement sauvé nos projets, mais nous a également permis de nous focaliser davantage sur l'amélioration de la qualité de nos services grâce à de nouveaux produits et sites plutôt que sur nos problèmes de trésorerie à court terme. »

« Chaque année, en octobre, la saison touristique se termine et la pression pour survivre jusqu'en mars commence », explique Justin Barrett, fondateur de Himalayan Salt Therapy. « J'avais besoin d'un coussin de sécurité pour affronter l'inconnu, et Fresha Capital me l'a fourni en exactement deux minutes. Non seulement cela a permis d'atténuer notre anxiété saisonnière et de sécuriser notre masse salariale, mais cela a également alimenté une campagne de marketing en décembre qui a fait grimper nos ventes de cartes-cadeaux de 22 %. Le remboursement automatique par le biais de nos ventes quotidiennes s'est fait en toute transparence, et nous avons remboursé la dette beaucoup plus rapidement que prévu. »

Valeur stratégique pour Fresha

« Notre partenariat avec Adyen nous a permis de déployer Fresha Capital en quelques semaines seulement, en l'étendant rapidement à sept marchés mondiaux », a commenté Pawel Iwanow, directeur des paiements chez Fresha. « Avec plus de 5,5 millions de dollars déjà versés, il est clair que l'accès au financement est souvent le principal obstacle pour les PME du secteur de la beauté et du bien-être. Si une pièce essentielle de l'équipement d'un salon de coiffure tombe en panne un vendredi avant un week-end de pointe, nous pouvons désormais autoriser un prêt en quelques secondes, ce qui permet à nos partenaires de gagner du temps et de débloquer une croissance qu'ils auraient autrement reportée. »

Les plateformes bénéficient également d'avantages stratégiques :

Intensification de la loyauté et de la fidélité : Les options de financement instantanées et flexibles font de Fresha, un partenaire indispensable pour les opérations commerciales de ses utilisateurs.

Les options de financement instantanées et flexibles font de Fresha, un partenaire indispensable pour les opérations commerciales de ses utilisateurs. Une solution éprouvée : Adyen Capital a de solides antécédents, puisque 80 % des entreprises qui acceptent une offre de capital reviennent pour obtenir un deuxième prêt.

Adyen Capital a de solides antécédents, puisque 80 % des entreprises qui acceptent une offre de capital reviennent pour obtenir un deuxième prêt. Revenus sans risque : Adyen assume tous les risques de prêt et de crédit.

Adyen assume tous les risques de prêt et de crédit. Mise sur le marché rapide : Les plateformes peuvent être mises en service avec Capital en quelques heures en utilisant des composants pré-construits en marque blanche, ou en construisant via l'API pour une flexibilité totale. Adyen fournit une aide au lancement en matière de formation et de marketing.

À propos de Fresha

Fresha est la principale plateforme de marché pour la beauté et le bien-être, à laquelle des millions de consommateurs et d'entreprises font confiance dans le monde entier. Fresha permet aux consommateurs de découvrir, de réserver et de payer des rendez-vous de beauté et de bien-être auprès d'entreprises locales via sa place de marché, tandis que les entreprises et les professionnels de la beauté et du bien-être utilisent une plateforme tout-en-un pour gérer l'ensemble de leurs activités grâce à un logiciel d'entreprise intuitif et à des solutions technologiques financières. Pour en savoir plus, visitez fresha.com, téléchargez Fresha sur l'App Store et Google Play, ou suivez Fresha sur Facebook et Instagram.

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN : AMS) est la plateforme de technologies financières de prédilection pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Adyen possède des bureaux dans le monde entier et travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La coopération avec Fresha, telle qu'elle est décrite dans cette mise à jour des commerçants, souligne la croissance continue d'Adyen avec les commerçants actuels et les nouveaux commerçants au fil des ans.

