아디옌과 프레샤, 자본금 550만 달러 돌파… 글로벌 임베디드 금융 7개 주요 시장으로 확장

프레샤, 뷰티 및 웰니스 사업자를 위한 신속하고 유연한 자본 제공을 위해 아디옌 선정

프레샤 캐피털, 미국, 영국, 호주, 캐나다, 네덜란드, 핀란드, 스웨덴 등 7개 핵심 시장에서 서비스 개시

프레샤, 살롱, 스파 등을 포함한 셀프 케어 분야 14만 개 기업과 45만 명의 전문가를 대상으로 자본 잠금 해제… 월 3500만 건 이상의 예약 촉진

뉴욕, 2026년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 글로벌 대표 금융기술 플랫폼 아디옌(Adyen)이 세계 최대 규모의 뷰티, 웰니스, 셀프 케어 마켓플레이스 플랫폼인 프레샤(Fresha)와 파트너십을 맺고 프레샤 캐피털(Fresha Capital)을 공식 출시했다고 밝혔다. 해당 서비스는 현재 미국, 영국, 호주, 캐나다, 네덜란드, 핀란드, 스웨덴에서 제공되고 있으며 현재까지 550만 달러 이상의 대출이 집행됐다. 이번 출시는 프레샤의 금융 상품 생태계를 한층 강화하는 동시에 플랫폼에 참여한 중소기업(SMB)이 사업 성장을 위한 운영자금을 보다 신속하고 원활하게 확보할 수 있도록 지원한다.

이번 행보는 결제를 넘어 상호 연결된 금융 서비스를 제공하고 플랫폼 내에서 가치를 순환시키기 위해 아디옌의 핵심 제공 서비스인 임베디드 금융(embedded finance)을 활용하려는 프레샤의 전략을 강조한다. 아디옌의 강력한 임베디드 금융 상품 중 하나인 아디옌 캐피털(Adyen Capital)은 플랫폼이 생태계 내에서 핵심 금융 서비스를 직접 제공할 수 있도록 지원한다.

아디옌의 헴모 보셔(Hemmo Bosscher) 플랫폼 및 금융 서비스 부문 글로벌 수석 부사장은 "프레샤와의 관계는 임베디드 결제가 전략적 변화의 촉매제가 될 수 있다는 점을 보여준다"면서 "프레샤는 결제를 플랫폼에 직접 통합했으며 임베디드 대출까지 도입함으로써 새로운 수익원을 창출하고 여러 핵심 시장에서 고객과의 관계를 더욱 강화하게 될 것이다"라고 말했다.

아디옌 캐피털은 즉각적인 유동성이 필요한 플랫폼 사용자(SMB)를 위해 설계됐다. 프레샤 이용자가 누릴 수 있는 주요 혜택은 다음과 같다.

신속한 자금 접근 : 사용자는 사전 승인된 대출 조건을 즉시 확인하고 몇 초 내로 자금을 요청할 수 있다. 자금은 몇 시간 또는 영업일 내에 지급되며, 외부 은행 계좌로의 이체는 보통 몇 분이 소요되지만, 은행에 따라 최대 2영업일이 소요될 수 있다.

: 사용자는 사전 승인된 대출 조건을 즉시 확인하고 몇 초 내로 자금을 요청할 수 있다. 자금은 몇 시간 또는 영업일 내에 지급되며, 외부 은행 계좌로의 이체는 보통 몇 분이 소요되지만, 은행에 따라 최대 2영업일이 소요될 수 있다. 간소한 절차와 유연한 금액 : 대출 한도는 지원 통화 기준 500달러에서 5만 달러까지 지원되며, 매출 실적에 따라 사전 승인되므로 복잡한 신청서나 서류를 제출할 필요가 없다.

: 대출 한도는 지원 통화 기준 500달러에서 5만 달러까지 지원되며, 매출 실적에 따라 사전 승인되므로 복잡한 신청서나 서류를 제출할 필요가 없다. 투명하고 유연한 상환 구조: 일일 매출의 고정 비율(1%~15% 범위)로 자동 상환되며, 매출이 많을수록 더 많이, 적을수록 더 적게 상환하는 구조다. 대출 기간은 최대 9개월이며 조기 상환 수수료나 연체 수수료는 없다.

이 솔루션은 성수기를 앞두고 새로운 장비를 구입하거나 추가 직원을 채용해야 하는 살롱 운영자 등 업계 전반의 현실적인 자금 수요를 지원하기 위해 설계됐다.

중소기업을 위한 차별화 요소

더 유주얼 래쉬(The Usual Lash)의 베티 장(Betty Zhang) 대표는 "현금 여유가 6주도 남지 않은 상황에서 추가 자금이 절실했다"며 "시간은 촉박했고 몇 년 동안 확장 계획을 추진할 모멘텀을 잃을 위기에 처해 있었다. 성장 계획을 미루고 기존 은행의 승인 절차를 몇 주씩 기다릴 여유가 없었는데, 프레샤 캐피털을 통해 24시간만에 자금을 확보할 수 있었다. 이 자금은 우리의 계획을 살렸을 뿐만 아니라 단기적인 현금 걱정에서 벗어나 새로운 제품과 함께 신규 매장에서 서비스 품질을 개선하는 데 다시 집중할 수 있는 전환점이 됐다"고 말했다.

히말라얀 솔트 테라피(Himalayan Salt Therapy)의 저스틴 배럿(Justin Barrett) 창립자는 "매년 10월 관광 시즌이 끝나면 3월까지 버텨야 하는 압박이 시작된다"며 "불확실성을 대비할 완충 장치가 필요했는데, 프레샤 캐피털은이 단 2분 만에 해결해줬다. 덕분에 비수기 걱정과 급여 지급 부담을 해소했을 뿐만 아니라 12월 마케팅을 강화해 기프트 카드 매출을 22% 끌어올릴 수 있었다. 일일 매출을 통한 자동 상환 방식도 매끄럽게 진행됐고, 예상보다 훨씬 빠르게 상환을 마쳤다"고 전했다.

프레샤에 대한 전략적 가치

프레샤의 파벨 이와노프(Pawel Iwanow) 최고결제책임자(CPO)는 "아디옌과의 파트너십 덕분에 불과 몇 주 만에 프레샤 캐피털을 출시하고, 7개 글로벌 시장으로 빠르게 확장할 수 있었다"며 "이미 550만 달러 이상의 자금이 공급된 것은 뷰티 및 웰니스 중소사업자에게 자금 접근성이 얼마나 중요한 문제인지 보여준다. 가장 바쁜 주말을 앞둔 금요일에 핵심 장비가 고장 나더라도, 이제는 몇 초 만에 대출을 승인해 지연이 불가피할 뻔한 파트너들의 성장을 지원할 수 있다"고 말했다.

플랫폼이 누릴 수 있는 전략적 이점은 다음과 같다.

높아진 고착도와 충성도 : 프레샤는 즉각적이고 유연한 자금 조달 옵션을 제공해 사업 운영에 필수적인 파트너가 된다.

: 프레샤는 즉각적이고 유연한 자금 조달 옵션을 제공해 사업 운영에 필수적인 파트너가 된다. 검증된 솔루션 : 아디옌 캐피털 강력한 실적을 보유하고 있으며, 제안을 수락한 기업의 두 번째 대출 재이용률은 80%에 달한다.

: 아디옌 캐피털 강력한 실적을 보유하고 있으며, 제안을 수락한 기업의 두 번째 대출 재이용률은 80%에 달한다. 무위험 수익 : 모든 대출 및 신용 리스크는 아디옌이 부담한다.

: 모든 대출 및 신용 리스크는 아디옌이 부담한다. 신속한 시장 출시: 사전 구축된 화이트라벨 구성 요소를 활용해 몇 시간 만에 서비스를 개시할 수 있으며, API 기반 맞춤형 구축도 지원한다. 아디옌은 교육 및 마케팅을 포함한 출시 지원을 제공한다.

프레샤 소개

프레샤는 전 세계 수백만 명의 소비자와 기업이 신뢰하는 선도적인 뷰티 및 웰니스 분야 마켓플레이스 플랫폼이다. 소비자는 프레샤 마켓플레이스를 통해 지역 비즈니스의 뷰티 및 웰니스 서비스를 검색, 예약, 결제할 수 있으며, 뷰티 및 웰니스 사업자와 전문가들은 직관적인 비즈니스 소프트웨어와 금융 기술 솔루션을 갖춘 올인원 플랫폼을 활용해 운영 전반을 관리할 수 있다. 자세한 정보는 fresha.com에서 확인할 수 있으며, 앱 스토어 및 구글 플레이에서 Fresha 앱을 다운로드하거나 페이스북과 인스타그램에서 프레샤를 팔로우해 확인할 수 있다.

아디옌 소개

아디옌(ADYEN: AMS)은 선도 기업들이 선택하는 금융 기술 플랫폼이다. 엔드투엔드 결제 기능, 데이터 기반 인사이트, 금융 상품을 단일 글로벌 솔루션으로 제공함으로써 기업이 더 빠르게 성장 목표를 달성할 수 있도록 지원한다. 아디옌은 전 세계에 지사를 두고 있으며 메타(Meta), 우버(Uber), H&M, 이베이(eBay), 마이크로소프트(Microsoft) 등과 협력하고 있다. 이번 프레샤와의 협력은 기존 및 신규 가맹점 전반에서 지속적인 성장을 이어가고 있는 아디옌의 행보를 보여준다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__아디옌_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen