Adyen und Fresha überschreiten 5,5 Millionen US-Dollar an ausgegebenem Kapital, während die globale Expansion im Bereich Embedded Finance auf sieben Schlüsselmärkte ausgeweitet wird

Fresha wählt Adyen, um Beauty- und Wellness-Unternehmen schnelles und flexibles Kapital zur Verfügung zu stellen.

Fresha Capital ist jetzt in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, den Niederlanden, Finnland und Schweden verfügbar.

Fresha erschließt Kapital für seine 140.000 Unternehmen und 450.000 Fachleute im Bereich Selbstpflege, darunter Salons und Spas, und vermittelt monatlich mehr als 35 Millionen Termine.

NEW YORK, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Adyen , die weltweit führende Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, gab heute bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit Fresha , der weltweit führenden Marktplatzplattform für Schönheit, Wellness und Selbstpflege, Fresha Capital ins Leben gerufen hat. Das Angebot ist nun in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, den Niederlanden, Finnland und Schweden verfügbar, wobei bis heute Kredite in Höhe von über 5,5 Millionen US-Dollar vergeben wurden. Diese Einführung stärkt das Finanzprodukt-Ökosystem von Fresha und ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) auf der gesamten Plattform einen schnellen und nahtlosen Zugang zu Betriebskapital, um ihr Wachstum zu finanzieren.

Dieser Schritt unterstreicht die Strategie von Fresha, Embedded Finance, eine Kernkomponente des Angebots von Adyen, zu nutzen, um über den Zahlungsverkehr hinauszugehen und miteinander verbundene Finanzdienstleistungen anzubieten, wodurch Wert innerhalb der Plattform zirkuliert. Adyen Capital ist Teil der robusten Embedded-Finance-Produktpalette von Adyen, die es Plattformen ermöglicht, zentrale Finanzdienstleistungen direkt innerhalb ihres Ökosystems anzubieten.

„Unsere Beziehung zu Fresha zeigt, wie eingebettete Zahlungen als Katalysator für strategische Veränderungen dienen können", kommentierte Hemmo Bosscher, SVP Global Head of Platforms & Financial Services bei Adyen. „Fresha hat sich mit uns zusammengetan, um Zahlungen direkt in seine Plattform einzubetten. Mit den eingebetteten Krediten wird das Unternehmen nun eine weitere neue Einnahmequelle erschließen und die Beziehungen zu seinen Kunden in mehreren Schlüsselmärkten vertiefen."

Adyen Capital wurde speziell für Plattformnutzer (KMUs) entwickelt, die zur Verwaltung ihrer Geschäfte auf sofortige Liquidität angewiesen sind. Zu den wichtigsten Vorteilen für Fresha-Nutzer gehören:

Schneller Zugriff auf Finanzmittel: Nutzer können vorab genehmigte Angebote einsehen und innerhalb von Sekunden eine Finanzierung beantragen, die innerhalb weniger Stunden oder am selben Werktag verfügbar ist. Die Auszahlung an externe Banken dauert in der Regel nur wenige Minuten, kann jedoch je nach Bank bis zu zwei Werktage in Anspruch nehmen.

Nutzer können vorab genehmigte Angebote einsehen und innerhalb von Sekunden eine Finanzierung beantragen, die innerhalb weniger Stunden oder am selben Werktag verfügbar ist. Die Auszahlung an externe Banken dauert in der Regel nur wenige Minuten, kann jedoch je nach Bank bis zu zwei Werktage in Anspruch nehmen. Einfacher Prozess, flexible Beträge: Die Kreditangebote reichen von 500 bis 50.000 US-Dollar (in unterstützten Währungen) und werden ausschließlich auf der Grundlage der Umsatzleistung vorab genehmigt, sodass langwierige Anträge oder Formalitäten entfallen.

Die Kreditangebote reichen von 500 bis 50.000 US-Dollar (in unterstützten Währungen) und werden ausschließlich auf der Grundlage der Umsatzleistung vorab genehmigt, sodass langwierige Anträge oder Formalitäten entfallen. Transparente und flexible Rückzahlung: Die Rückzahlung wird automatisch als fester Prozentsatz (zwischen 1 % und 15 %) des Tagesumsatzes angepasst, d. h. Unternehmen zahlen mehr zurück, wenn sie mehr verdienen, und weniger, wenn sie weniger verdienen. Die Laufzeit des Kredits beträgt bis zu neun Monate, und es fallen keine Gebühren für vorzeitige Rückzahlung oder verspätete Zahlungen an.

Diese Lösung wurde entwickelt, um gängige Branchenanforderungen zu unterstützen, beispielsweise wenn ein Salonbesitzer Kapital benötigt, um vor der Hochsaison neue Geräte anzuschaffen oder zusätzliches Personal einzustellen.

Der entscheidende Faktor für KMU

„Wir befanden uns an einem entscheidenden Wendepunkt, mit weniger als sechs Wochen Liquidität als Startkapital brauchten wir zusätzliche Finanzmittel", sagte Betty Zhang, Inhaberin von The Usual Lash. „Die Uhr tickte, und wir liefen Gefahr, die jahrelange Dynamik unserer Expansionspläne zu verlieren. Wir konnten es uns nicht leisten, unsere Wachstumspläne zu verzögern und wochenlang auf die Genehmigung einer traditionellen Bank zu warten. Fresha Capital war in diesem Moment eine entscheidende Unterstützung. Wir erhielten die erforderlichen Finanzmittel in weniger als 24 Stunden, und diese Finanzspritze für das Unternehmen rettete nicht nur unsere Pläne, sondern ermöglichte es uns auch, unseren Fokus von kurzfristigen Liquiditätsproblemen auf die Verbesserung unserer Servicequalität mit neuen Produkten und Standorten zu verlagern."

„Jedes Jahr im Oktober endet die Touristensaison und der Druck beginnt, bis März zu überleben", sagte Justin Barrett, Gründer von Himalayan Salt Therapy. „Ich brauchte ein Polster für das Unbekannte, und Fresha Capital lieferte es mir in genau zwei Minuten. Das hat nicht nur unsere saisonale Angst gemildert und unsere Gehaltszahlungen gesichert, sondern auch eine Marketingkampagne im Dezember beflügelt, die unseren Verkauf von Geschenkkarten um 22 % gesteigert hat. Die automatische Rückzahlung über unsere täglichen Umsätze verlief reibungslos, und wir haben die Schulden deutlich schneller als erwartet getilgt."

Strategischer Wert für Fresha

„Dank unserer Partnerschaft mit Adyen konnten wir Fresha Capital innerhalb weniger Wochen einführen und schnell auf sieben globale Märkte ausweiten", kommentierte Pawel Iwanow, Chief Payments Officer bei Fresha. „Mit bereits über 5,5 Millionen US-Dollar ist klar, dass der Zugang zu Finanzmitteln oft das größte Hindernis für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Schönheit und Wellness ist. Wenn ein wichtiges Gerät im Salon an einem Freitag vor einem geschäftigen Wochenende kaputt geht, können wir jetzt innerhalb von Sekunden einen Kredit genehmigen, unseren Partnern aus der Patsche helfen und ihnen Wachstum ermöglichen, das sie sonst verschoben hätten."

Zu den strategischen Vorteilen für Plattformen gehören außerdem:

Erhöhte Kundenbindung und Loyalität: Durch die Bereitstellung sofortiger, flexibler Finanzierungsoptionen wird Fresha zu einem unverzichtbaren Partner für die Geschäftsabläufe seiner Nutzer.

Durch die Bereitstellung sofortiger, flexibler Finanzierungsoptionen wird Fresha zu einem unverzichtbaren Partner für die Geschäftsabläufe seiner Nutzer. Eine bewährte Lösung: Adyen Capital kann auf eine starke Erfolgsbilanz zurückblicken: 80 % der Unternehmen, die ein Angebot von Capital annehmen, nehmen einen zweiten Kredit auf.

Adyen Capital kann auf eine starke Erfolgsbilanz zurückblicken: 80 % der Unternehmen, die ein Angebot von Capital annehmen, nehmen einen zweiten Kredit auf. Risikofreie Einnahmen: Adyen übernimmt alle Kredit- und Kreditrisiken.

Adyen übernimmt alle Kredit- und Kreditrisiken. Schnelle Markteinführung: Plattformen können Capital innerhalb weniger Stunden mit vorgefertigten White-Label-Komponenten live schalten oder über eine API für volle Flexibilität einrichten. Adyen bietet Unterstützung bei der Einführung in Form von Schulungen und Marketing.

Informationen zu Fresha

Fresha ist die führende Marktplatzplattform für Beauty und Wellness, der Millionen von Verbrauchern und Unternehmen weltweit vertrauen. Fresha ermöglicht es Verbrauchern, über seinen Marktplatz Beauty- und Wellness-Termine bei lokalen Unternehmen zu finden, zu buchen und zu bezahlen, während Beauty- und Wellness-Unternehmen und -Fachleute eine All-in-One-Plattform nutzen, um ihre gesamten Abläufe mit einer intuitiven Business-Software und Finanztechnologielösungen zu. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie fresha.com, laden Sie Fresha im App Store und bei Google Play herunter, oder folgen Sie Fresha auf Facebook und Instagram.

Informationen zu Adyen

Adyen (ADYEN: AMS) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt arbeitet Adyen mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Die in diesem Händler-Update beschriebene Zusammenarbeit mit Fresha unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuen Händlern im Laufe der Jahre.

