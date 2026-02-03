- Adyen y Fresha superan los 5,5 millones de dólares en capital emitido mientras su expansión global de finanzas integradas alcanza siete mercados clave

Fresha selecciona a Adyen para ofrecer capital rápido y flexible a empresas de belleza y bienestar.

Fresha Capital ya está disponible en EE.UU., Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos, Finlandia y Suecia.

Fresha facilita capital para sus 140.000 empresas y 450.000 profesionales del sector del autocuidado, incluyendo salones de belleza y spas, facilitando más de 35 millones de citas mensuales.

NUEVA YORK, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma de tecnología financiera global elegida por las empresas líderes, anunció hoy que ha lanzado Fresha Capital, en colaboración con Fresha, la plataforma líder mundial de mercado para belleza, bienestar y cuidado personal. La oferta ya está disponible en EE.UU., Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos, Finlandia y Suecia, con más de 5,5 millones de dólares en préstamos emitidos hasta la fecha. Este lanzamiento fortalece el ecosistema de productos financieros de Fresha, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la plataforma acceder a capital circulante de forma rápida y sencilla para financiar su crecimiento.

Esta iniciativa subraya la estrategia de Fresha de utilizar las finanzas integradas, un componente fundamental de la oferta de Adyen, para ir más allá de los pagos y ofrecer servicios financieros interconectados, generando valor dentro de su plataforma. Adyen Capital forma parte del sólido conjunto de productos de finanzas integradas de Adyen, que permiten a las plataformas ofrecer servicios financieros esenciales directamente dentro de su ecosistema.

"Nuestra relación con Fresha demuestra cómo los pagos integrados pueden ser un catalizador para el cambio estratégico", comentó Hemmo Bosscher, vicepresidente sénior y director global de Plataformas y Servicios Financieros de Adyen. "Fresha se asoció con nosotros para integrar los pagos directamente en su plataforma. Ahora, con préstamos integrados, introducirán otra nueva fuente de ingresos y fortalecerán las relaciones con sus clientes en varios mercados clave".

Adyen Capital está diseñado específicamente para usuarios de la plataforma (PYMES) que necesitan liquidez inmediata para gestionar sus operaciones. Entre los principales beneficios para los usuarios de Fresha se incluyen:

Acceso rápido a fondos: Los usuarios pueden consultar ofertas preaprobadas y solicitar financiación en segundos, con financiación disponible en cuestión de horas o el mismo día hábil. El pago a bancos externos suele tardar minutos, aunque puede tardar hasta dos días hábiles según el banco.

Proceso sencillo, importes flexibles: Las ofertas de préstamos varían de 500 a 50.000 dólares (en las divisas admitidas), preaprobadas en función del rendimiento de ventas, lo que elimina la necesidad de largas solicitudes o papeleo.

Reembolso transparente y flexible: El reembolso se ajusta automáticamente como un porcentaje fijo (del 1% al 15%) de las ventas diarias, lo que significa que las empresas reembolsan más cuando ganan más y menos cuando ganan menos. El plazo del préstamo es de hasta nueve meses y no hay comisiones por reembolso anticipado ni por retraso.

Esta solución está diseñada para satisfacer las necesidades comunes del sector, como la de un propietario de salón que necesita capital para comprar nuevos equipos o contratar personal adicional antes de la temporada alta.

Marca la diferencia para PYMES

"Nos encontrábamos en un punto de inflexión crucial: con menos de seis semanas de liquidez, necesitábamos financiación adicional", declaró Betty Zhang, propietaria de The Usual Lash. "El tiempo apremiaba y corríamos el riesgo de perder años de impulso en nuestros planes de expansión. No podíamos permitirnos retrasar nuestros planes de crecimiento y esperar semanas la aprobación de un banco tradicional. Fresha Capital fue un apoyo fundamental en ese momento. Recibimos la financiación necesaria en menos de 24 horas y esa inyección de capital en el negocio no solo salvó nuestros planes, sino que también nos permitió cambiar nuestro enfoque de las preocupaciones de liquidez a corto plazo a la mejora de la calidad de nuestro servicio con nuevos productos y ubicaciones".

"Cada octubre, termina la temporada turística y comienza la presión de sobrevivir hasta marzo", dijo Justin Barrett, fundador de Himalayan Salt Therapy. "Necesitaba un colchón para lo desconocido, y Fresha Capital me lo proporcionó en exactamente dos minutos. No solo alivió nuestra ansiedad estacional y aseguró nuestra nómina, sino que impulsó una campaña de marketing en diciembre que disparó nuestras ventas de tarjetas de regalo un 22 %. Pagarlas automáticamente a través de nuestras ventas diarias fue muy sencillo, y hemos liquidado la deuda mucho más rápido de lo esperado".

Valor estratégico para Fresha

"Nuestra alianza con Adyen nos permitió implementar Fresha Capital en tan solo unas semanas, escalando rápidamente en siete mercados globales", comentó Pawel Iwanow, director de pagos de Fresha. "Con más de 5,5 millones de dólares ya emitidos, es evidente que el acceso a la financiación suele ser el principal obstáculo para las PYMES del sector de la belleza y el bienestar. Si un equipo vital del salón se rompe un viernes antes de un fin de semana de alta demanda, ahora podemos autorizar un préstamo en segundos, lo que salva a nuestros socios y desbloquea un crecimiento que de otro modo habrían pospuesto".

Los beneficios estratégicos para las plataformas también incluyen:

Mayor fidelidad y fidelización: Ofrecer opciones de financiación instantáneas y flexibles convierte a Fresha en un socio indispensable para las operaciones comerciales de sus usuarios.

Una solución probada: Adyen Capital cuenta con una sólida trayectoria: el 80 % de las empresas que aceptan una oferta de Capital vuelven a solicitar un segundo préstamo.

Ingresos sin riesgo: Adyen asume todos los riesgos crediticios y de préstamo.

Rapidez de comercialización: Las plataformas pueden implementarse con Capital en cuestión de horas utilizando componentes prediseñados de marca blanca o desarrollarse mediante API para una flexibilidad total. Adyen ofrece soporte de lanzamiento en formación y marketing.

Acerca de Fresha

Fresha es la plataforma líder de mercado para belleza y bienestar, en la que confían millones de consumidores y empresas de todo el mundo. Fresha permite a los consumidores descubrir, reservar y pagar citas de belleza y bienestar con negocios locales a través de su plataforma, mientras que las empresas y profesionales de la belleza y el bienestar utilizan una plataforma integral para gestionar todas sus operaciones con un software empresarial intuitivo y soluciones de tecnología financiera. Para obtener más información, visite fresha.com, descargue Fresha en la App Store y Google Play, o siga a Fresha en Facebook e Instagram.

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN: AMS) es la plataforma de tecnología financiera preferida por empresas líderes. Al ofrecer funcionalidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. La colaboración con Fresha, como se describe en esta actualización para comerciantes, subraya el continuo crecimiento de Adyen con los comerciantes actuales y nuevos a lo largo de los años.

